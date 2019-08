UD Almería La Tribu de Radio Marca elogia el crecimiento de la UDA en un sólo mes Los 'profes' de Radio Marca ponen de relieve el potencial que está exhibiendo el club en fichajes. Los 'profes' se hacen eco del asombro por la rapidez a la que está evolucionando el proyecto del club rojiblanco JAVIER NAVARRO Almería Miércoles, 28 agosto 2019, 00:23

La Tribu del Minuto 92, de Radio Marca Almería, se reunió en el Paseo San Luis para analizar la actualidad del deporte almeriense y en especial de la UD Almería.

Una tertulia que, dirigida por Víctor J. Hernández Bru, contó con la participación de profes como el técnico del Comarca de Níjar Fútbol Sala, Juan Pablo Jurado; los entrenadores Manolo Soler y Yubri Soler; y el responsable federativo Eduardo Ronda, quienes analizaron la actualidad deportiva y del resto de parcelas de club.

Así, Yubri Soler daba testimonio de que «la gente está contenta, porque antes no venían fichajes y ahora vienen. Yo me llevaría ese cambio también a las bases, a la parte de abajo. Hay muchos clubes enfadados con el club y eso hay que cambiarlo ya. Y parece ser que va a haber cambios importantes en las bases del Almería».

Asombro por los fichajes

Además, el responsable de la Peña Deportiva Regiones añadía, además, que «evidentemente a estos jugadores nuevos les han tenido que ofrecer un proyecto muy atractivo e importante, para que opten por venir aquí por encima de los equipos que tenían o incluso de las ofertas que habían recibido. Yo he visto ya a muchos equipos de Segunda y, a pesar de que lo mejor está por venir, me ha convenido más la UDA que los demás. Yo creo que entre los tres primeros nos vamos a meter, con el equipo que se está haciendo«.

Por su parte, Eduardo Ronda constaba que «del Almería está hablando ahora mismo todo el mundo en todos sitios, también fuera de Almería. Sin estar terminado el equipo ya estamos arriba y hay que estar ilusionados porque con los refuerzos que están llegando y van a llegar podemos llegar muy lejos».

Además, el ex árbitro y ex entrenador constaba que, «efectivamente, ellos han hecho un once nuevo, pero conservan también un segundo once de jugadores que ya estaban aquí. Incluso están trayendo a jugadores que podrían jugar en Segunda pero también en Primera. Ya no estamos mirando a jugadores que sobresalían en Segunda B, sino que estamos mirando a jugadores que podrían jugar en la máxima categoría».

Además, Ronda apuntaba que «yo creo que la gran mayoría de los titulares son los nuevos de este año, pero creo que puede haber uno o dos jugadores del pasado año que conserven la titularidad».

Un fichaje por puesto

También hablaba en La Tribu el entrenador Manolo Soler, que resaltaba la capacidad de contratación que está demostrando esta UD Almería y afirmaba que «yo creo que la UDA ha firmado a un jugador por puesto, salvo uno. Más o menos están conformando un once nuevo, con todos los titulares nuevos. Es evidente que han traído un equipo completamente renovado y luego habrá que ver quién juega. Yo creo que sobre esta idea es la que está trabajando el cuadro técnico, sobre un once tipo nuevo. En realidad son dos equipos y hay que ver cómo los conforman».

Un Manolo Soler que hablaba tanto de entradas como de salidas en la plantilla y aseguraba que «ahora el reto está en las salidas, porque ya están entrenando al margen del equipo y hay que ver si va a ser tan fácil darles salida a todos los que no cuentan. Algunos de los fichajes son claramente de Primera División, pero también hay que vaciar la plantilla para que quepan todos».

En cuanto a posibles planes de titularidad, Soler afirmaba que «yo creo que va a costar trabajo ver como titulares a los del año pasado. Incluso habrá que ver si el portero que ha llegado no viene realmente con la intención de ser titular. En todo caso, quizás Corpas, por aquello de que aún no ha llegado claramente un jugador que ocupe su posición, puede ser el que más posibilidades tenga. Pero tendremos que verlo porque ni eso lo aseguraría yo».

Finalmente, también intervenía el técnico del Comarca de Níjar Fútbol Sala, un Juan Pablo Jurado que no dudaba en señalar que «yo al Almería veo que, más que cambios, lo que está haciendo es cosas que no hacía, a preparar cosas que ni se pensaban. No está cambiando, está creciendo, en parcelas que prácticamente no se tocaban. Se está creciendo prácticamente en todo. Ahora mismo está cambiando sobre todo lo deportivo, pero lo demás va a ir detrás para configurar un gran proyecto; o al menos eso es lo que parece en todos los sentidos».

También Juan Pablo Jurado se sumaba a la tesis de que «veo a René como el único que puede tener la plaza de titular más o menos asegurada».