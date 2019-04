UD Almería A 'La Tribu' le asombra que Alfonso no sepa si hay renovación automática En Radio Marca se debatió sobre que Alfonso García asegurara el sábado no estar seguro de si un ascenso a Primera supondría la continuidad de Fran JAVIER NAVARRO Almería Miércoles, 17 abril 2019, 00:40

Alfonso García Gabarrón, Fran Fernández y Miguel Ángel Corona fueron ayer protagonistas en las reflexiones y el debate de La Tribu del Minuto 92, en Radio Marca Almería, que volvió a pasar por Restaurante Pata Negra, en la Villa de Níjar.

Allí, bajo la habitual dirección de Víctor J. Hernández Bru, intercambiaron puntos de vista el ex jugador Francisco Martínez 'El Conejo', los entrenadores José García Nieto 'Mascota' y José David Fuentes y la abonada de la UDA y política, Mónica Morales.

Buena parte de sus valoraciones fueron en torno a las palabras del presidente de la UDA, Alfonso García Gabarrón, el sábado a la conclusión del partido, cuando afirmó que «creo que el ascenso de categoría podría suponer la renovación automática del contrato de Fran Fernández, pero no estoy seguro». Sobre el particular, Paco 'El Conejo' afirmaba con rotundidad que «eso no es posible. Un presidente tiene que saber en todo momento cuáles son los detalles del contrato de su entrenador y, sobre todo, algo tan importante como si el ascenso supone o no su renovación automática».

Por su parte, Mónica Morales, sin entrar de lleno en el asunto del desconocimiento presidencial, añadía que «yo creo que a Alfonso hay que darle un voto de confianza, después de la temporada que ha hecho el equipo, pero también estoy convencida de que el contrato de Fran Fernández debería estar ya renovado a estas alturas».

Más contundente se mostraba José David Fuentes al respecto, asegurando que «yo no me creo que Alfonso desconozca ese detalle, aunque me gustaría que fuera así, puesto que ello querría decir que los trabajos del ámbito deportivo estarían en manos de alguien más preparado que él».

Por su parte, el director de Radio Marca Almería, Víctor J. Hernández Bru, subrayaba que «estas cosas sólo pasan en el Almería. No se puede uno imaginar ningún otro club profesional, ni siquiera no profesional, cuyo presidente no sólo no esté seguro de si hay elementos que supongan la renovación automática del entrenador, sino que además lo diga públicamente sin ningún tipo de reparo».

Junto a este tema, las palabras del director deportivo, Miguel Ángel Corona, ayer en la web oficial del club, felicitando a todos los «responsables» de la permanencia, incluido él mismo, provocaron que José 'Mascota' recordara que «el año pasado, cuando él ya era director deportivo y nos salvamos en la última jornada, no recuerdo que Corona saliera haciéndose responsable de la temporada y del sufrimiento que se le produjo a la afición».