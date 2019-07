UD Almería Sekou Gassama pone gol e intensidad para convencer a Óscar Fernández Imagen de un partido entre el Valladolid y el Leganés disputado la pasada temporada de Liga en el estadio de Zorrilla. / G. VILLAMIL El delantero de la UDA jugó una hora y fue clave para la victoria rojiblanca ante el Real Murcia JORDI FOLQUÉ Sábado, 27 julio 2019, 00:11

En una pretemporada, la sensación de los que no saben su futuro o, simplemente, no saben si tienen un puesto más o menos seguro, se puede traducir en intranquilidad y estar en un estado nervioso que no permita ofrecer lo mejor de su repertorio. También los hay que, en plena tranquilidad por saber que no contarán (filial) les hace sacar lo mejor de cada uno. De todo hay. Y en la UDA no es algo distinto. De lo segundo, ayer en Pinatar Arena se pudo ver a Alonso jugando en el doble pivote, junto a un ya 'veterano' Callejón. Ambos con ficha del 'B'. Incluso, después de haber jugado como lateral izquierdo en Santo Domingo. Pero del primer apartado referido, el que demostró que no quiere dejar escapar la oportunidad es Sekou Gassama. El delantero ejerció de '9' mostrando una intención de querer quedarse.

0 Real Murcia Tanis; Álvaro, Edu Luna, Juanra, Rubén Gómez; Juanma, Manolo; Josema, Iván Pérez; Rafa Chumbi y Alberto Toril. También jugaron: Lejárraga (46'), Meseguer (46'), Peque (46'), Rodríguez (46'), Legaz (59'), Melgar (59'), Palazón (70'), Bertomeu (70'), Adrián Melgar (70'), Escribano (80') y Lalo Hernández (80') 2 UD Almería Fernando; Adri Montoro, Peybernes, Tano Bonnín, Gianni Rodríguez; Alonso, Callejón; Gaspar Panadero, Dani Albiar, Gonzalo Bueno; y Sekou. También jugaron: Chema (34'), Romera (63'), Owona (63'), Ibiza (63'), Iván Martos (63'), César de la Hoz (63'), Nkaka (63'), Corpas (63'), Simón Moreno (63'), Yanis (63'), Álvaro Giménez (63') y Adriá (72') GOLES 0-1, m. 23. Sekou, se aprovecha de un robo de Alonso para encontrar la escuadra desde 25 metros. 0-2, m. 65. Simón Moreno, después de una asistencia de Álvaro Giménez. árbitro Carlos Pérez Abad, perteneciente al colegio murciano. Tarjeta para Callejón (51'), Nkaka (87'). incidencias Tercer partido de la pretemporada de la UDA, segundo de los dos consecutivos en Pinatar Arena. 500 espectadores.

No había jugado un día antes contra el Levante. Frente al CD El Ejido, en la media hora que tuvo se quedó, en varias ocasiones, con el 'molde'. Esperando un envío de sus compañeros para poder empujar y marcar. Hasta en tres ocasiones no lo vio José Corpas. Así que, frente al Real Murcia, el delantero no quiso que se perdiera otra oportunidad y hacer que el técnico le dijera a la dirección deportiva que prefería otro delantero. Da igual si al final se va o no traspasado Álvaro Giménez. Es algo del africano. Sin tener que ver lo que pase con algún compañero.

Y si se valora por lo de ayer, Sekou puso encima de la mesa lo que se espera de él. Pero controlando unos nervios que, en el curso pasado, le costaron algunas malas pasadas. Con expulsiones y gestos que le hicieron salir de la entidad en el mercado de invierno rumbo al filial del Valencia. Ahora no quiere irse de la entidad con la que tiene contrato.

Se notó en que, pese al vendaje en la pierna izquierda, pese al golpe recibido en los primeros minutos, pese a que se está en pretemporada, pese a que era un 'simple' partido amistoso, pese a todo esto, el delantero quiso jugar la hora que tenía 'pactado' con el entrenador. Corrió, presionó, se ofreció y, para no quedarse como en Santo Domingo con el 'molde', bajó unos metros saliendo del área y no quiso ver a nadie en cuanto tomó el balón.

El esférico lo había robado Alonso. El pase le llegó a Sekou. Avanzó por el centro. Se sintió con confianza. Miró a la puerta del Real Murcia. Lanzamiento desde 25 metros y gol. El primero suyo de la pretemporada. El segundo del equipo, tras el conseguido por Álvaro Giménez en El Ejido. Para decirse y decirle al club que está para quedarse y ser el sustituto del ilicitano, cuando se vaya, o el que compita con el que fue, el pasado curso, el máximo goleador de la Liga 1|2|3. Superando varios escalones en relación a lo que había en el equipo hace unos meses.

Pero Sekou no fue el único que se quería reivindicar. La segunda cita en San Pedro del Pinatar también sirvió para comprobar, dentro del reparto de minutos, que Gaspar Panadero era el elegido por parte de Óscar Fernández para jugar como el extremo a pierna cambiada. De los cuatro que hay ahora mismo en la primera plantilla, tres son zurdos. El técnico no le dio minutos contra el Real Murcia a nadie del filial. Así que, jugando los cuatro a lo largo del choque, faltaba comprobar el que jugaría más por dentro en una situación no tan natural.

Y el elegido fue el manchego. Compartió minutos, como titular, con Gonzalo Bueno. El uruguayo sí que actuó en su banda natural. Y eso que el recién llegado ha reconocido que ha jugado tanto en una banda como en la otra. Pero eso ya se verá en otros partidos. Ayer fue así. Los dos mostraron lo que el técnico quiere de sus bandas. Que busquen la velocidad cuando el equipo roba. Pero, a su vez, que no estén encima de la cal durante todo el rato. Que se ofrezcan por dentro. Como hicieron en El Ejido. Como también se pudo comprobar frente al Real Murcia. Tener más opciones de pase para los pivotes y que el media punta (o segundo delantero) no esté tan solo y muy marcado.

El de siempre

A la hora del partido, el técnico cambió completamente al equipo. Ya había introducido un cambio a la media hora. Algo que está siendo habitual. Salió de titular Dani Albiar. A la media hora entró Chema Núñez. A la hora lo hizo Simón Moreno en dicha demarcación. Jugadores con el denominador común de la juventud. Pero ofreciendo cosas y aspectos muy distintos cuando están sobre el terreno de juego.

Simón Moreno coincidió con Álvaro Giménez en el ataque. Al poco ya habían tenido premio. El ilicitano, que sigue jugando más que entrenando, fue generoso. Le cedió el balón para que el cedido por el Villarreal se estrenase como goleador con la UDA. Quizás lo necesita más que un Álvaro que sigue de rojiblanco y ya ha marcado muchos goles.