UD Almería Salva Sevilla: «No he jugado en el Almería porque no me han llamado» Salva Sevilla ha conseguido dos ascensos en dos temporadas con el Mallorca. / REAL MALLORCA La Tribu Minuto 92 analizó ayer la presentación de la campaña de abonos de la UD Almería y charló con el jugador virgitano JAVIER NAVARRO Almería Miércoles, 26 junio 2019, 01:11

La Tribu Minuto 92, de Radio Marca Almería, pasó ayer por la Villa de Níjar y allí se pudo evaluar la campaña de abonos que la UD Almería acababa de presentar. Los 'profes' de Radio Marca fueron los encargados de repartirse esta tarea, en este caso, José David Fuentes, Juan Pablo Jurado, Paco Martínez 'El Conejo' y José García Nieto 'Mascota', junto a Víctor J. Hernández Bru.

En La Tribu intervino también el jugador virgitano del Mallorca, Salva Sevilla, que acaba de lograr el ascenso a Primera con el Mallorca y que no ocultó que «ha salido un año redondo, en el que al final nos clasificamos para el playoff, hemos ascendido y la verdad es que no se puede pedir nada más» y reconoció que «me sentí emocionado y no se puede controlar. Ha sido un año bonito pero también controlado. Hemos sufrido mucho, hemos peleado hasta el final. Salió toda la rabia, te acuerdas de los que están cerca de ti».

Sevilla tuvo, además, palabras para su pueblo, para Berja, afirmando que «tengo el pueblo revolucionado y sólo tengo palabras de agradecimiento para ellos. Siempre están en los momentos más difíciles y les tengo que dar las gracias. Me encanta mi pueblo y estoy deseando estar con ellos».

Además, añadió que «un ascenso es otra cosa. Viví también el del Betis, pero fue diferente; era una plantilla hecha para subir, con mucho presupuesto y nos daban como favoritos. Subimos con antelación y fue otra cosa. Esto ha sido mucho más emotivo, porque éramos recién ascendidos de Segunda B, hemos ido cogiendo confianza y nos lo hemos ido creyendo».

Finalmente, no rehuyó al asunto de por qué no ha jugado nunca en la UDA, respondiendo que «tengo mucha gente en contra y sinceramente no sé por qué. Yo no he jugado en el Almería porque nunca me han llamado. Más claro no te lo puedo decir. Siempre que he hecho entrevistas he tenido las mejores palabras para ellos y les deseo lo mejor. Ojalá suban a Primera, pero creo que se malinterpretó un gol que celebré en el Estadio. Yo me debo a mi club, celebré el gol por respeto a mi club y sólo por eso. Tenía rabia porque venía de no jugar, pero no era nada para ofender al Almería».

Los abonos, a análisis

En cuanto al análisis de la campaña de abonos, Paco 'El Conejo' aseguró que «no he visto el vídeo pero creo que el club no aporta absolutamente nada nuevo ni en precios ni en nada. La gestión del club ya la conocemos y no nos sorprende que, en cuanto a la campaña de abonos en sí, fuera de lo que es el vídeo, no haya apenas novedades».

En cambio, José 'Mascota' replicó que «a mí me ha gustado muchísimo. Hacía tiempo que no le veía ese toque de humor al Almería. Me ha gustado mucho». Por su parte, José David Fuentes aseguró que «no vamos a criticar algo que se ha hecho bien. Yo creo que se ha hecho la broma fácil, del V o con B, que está un poco pasada, pero estos cómicos que salen le ponen gracia. En cuanto a los precios, creo que tenían que seguir, no tenía sentido subirlos ni tampoco bajarlos. Lo de la Generación Z lo veo bien también». Finalmente, Juan Pablo Jurado afirmó que «es de las mejores campañas, en cuanto a vídeos se refiere, que ha hecho el Almería en los últimos años. No creo que la gente se vaya a abonar por ver el vídeo, pero desde luego llama la atención. No sé cómo ha sido el proceso, pero me parece un acierto, aunque René sale un poco forzado. En cuanto al tema precios, si la política es la misma, que es traer a 15 nuevos de Segunda B o Tercera, no puedes subirlos».

Por último, se habló de la delicada situación del Club Deportivo El Ejido y la posible marcha de Pierre Mevy. José García Nieto 'Mascota' afirmó que «está claro que el presidente va a salir por patas, el problema de El Ejido pinta muy mal y es una pena que un club como este acabe andando por Tercera después de haber estado hace años rozando la máxima categoría».