UD Almería Salmerón: «No seguiré en el Recre porque quiero entrenar en Segunda» José María Salmerón ha entrenado con éxito este año al Recreativo de Huelva. / IDEAL El técnico almeriense pasó por La Tribu de Radio Marca y reconoció que «he vivido una gran temporada, recuperando la 'Recre-manía' en Huelva» JAVIER NAVARRO ALMERÍA Miércoles, 17 julio 2019, 01:54

La Tribu del Minuto 92 de Radio Marca Almería visitó ayer Le Marine Sport Bar Café, con la gastronomía de La Hormiguita y, allí, los 'profes', Paco Navarro, Juan Pablo Jurado, Jorge Villanueva y Juan Pablo Jurado, analizaron la actualidad del deporte almeriense.

Una tertulia que contó como invitado con José María Salmerón, entrenador que lo ha sido este pasado año del Recreativo de Huelva, con una temporada espectacular en la que ha estado a un paso de ascender a Segunda División con el 'decano' del fútbol español.

Esperando a Segunda

Un José María Salmerón que reconocía que «la verdad es que he pasado un año maravilloso en Huelva, fantástico, con una vuelta entera sin perder, campeón del Grupo IV y la pena ha sido ese último gol en el minuto 92 y no ha podido ser. En el último segundo, nos hizo la puñeta, que salió cruz».

En cuanto a su no continuidad en el 'decano' del fútbol español, Salmerón admitía que «me hicieron una propuesta que no acepté, porque mi intención es estar el año que viene en Segunda A, descansar de liguilla de ascenso y estar en la categoría de plata».

El almeriense ponía en valor, en los micrófono de Radio Marca, que «este proyecto se hizo nuevo, después de tres años muy malos, estando para descender. Hicimos un proyecto con 17 fichajes nuevos y el objetivo era estar en Copa del Rey. Se ha trabajado muy bien, los jugadores han sido fantásticos y hemos sido campeones del Grupo IV, frente a rivales de muy superior presupuesto. La ciudad ha sido fantástica y se ha devuelto la 'recremania'».

En cuanto al futuro a corto plazo, dentro de la incertidumbre que ello siempre supone para un entrenador, 'Salme' reconocía que «ha habido muchas propuestas, no sólo la del Recre, que decliné porque creía que era el momento de marcharse. En Segunda B tengo muchas propuestas y las he ido declinando. Hemos tenido posibilidades en Segunda A, hay que descansar porque no ha salido ninguna y hay que volver a esperar, coger fuerzas, ver fútbol e intentar regresar a Segunda A».

Traspasos y fichajes

En cuanto al debate de La Tribu en sí, uno de los temas que tocaban los 'profes' era el de la entrada y salida de jugadores de la UDA con respecto a la temporada anterior.

Así las cosas, Paco Navarro «hay muchos equipos interesados en jugadores del Almería. Dependiendo del puesto de que se trate, puede ser más o menos difícil encontrarles sustituto. Tengo la situación de que Álvaro Giménez va a seguir una temporada más».

Padilla «Álvaro aquí se ha hecho importante y si no es algo que le garantiza estar en Primera o algo así, no creo que se vaya. Yo pienso que Álvaro aquí ha sido feliz y si el año que viene confirma su bagaje goleador, puede esperar un año para dar el salto».

«la política de este año ha sido el de revalorizar activos para poder venderlos. Un proyecto deportivo debe durar al menos dos años. No es posible dar continuidad a un proyecto si cada año hay que cambiar los entrenadores y los jugadores».

Jorge Villanueva, por su parte, advertía que «es verdad que va a ser difícil mantener la base del año pasado. Lo importante es intentar presionar al equipo que los quiera, para que les cueste conseguir sus servicios. Si un equipo está interesado en Corpas, el Almería debe intentar que no se vayan o que dejen una cantidad de dinero importante. No debemos ponérselo fácil. Se han marchado Rioja, Andoni, Saveljich, Real y hay otros que hay que ver qué pasa con ellos».

Y Juan Pablo Jurado añadía que «el Almería no hace un equipo ni tiene un pensamiento para retener jugadores. Su objetivo es más bien el enriquecimiento que el crecimiento. La política suya es comprar barato y vender por más dinero. Todo jugador que pueda dejar algo en las arcas, sale del Almería, para contribuir a ese rendimiento en lo económico».

Los profes también opinaron sobre el peligro de que lleguen salidas de jugadores en la recta final del plazo, lo que para Juan Pablo Jurado supone »un gran peligro y, en realidad, eso no debería ser. Hay que trabajar para que las plantillas queden configuradas mucho antes y no tengas que rehacer planes y estructuras cuando queda poco para que arranque el campeonato».

Mientras tanto, Juanjo Padilla apuntaba su experiencia personal y advertía que «yo ya viví eso cuando estaba en el filial del Almería y hubo jugadores que como iban a salir, bajaron a entrenar con nosotros en la pretemporada. A esos jugadores realmente se les veía muy tristes y eso afectaba un poco a todos».

Finalmente, Paco Navarro, apuntaba que «es la manera de trabajar que tiene el Almería y eso no va a cambiar. Aquí se deja pasar el tiempo y es la política que lleva a cabo el club, aunque obviamente esto supone ese riesgo de las bajas».