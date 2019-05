UD Almería Regreso al futuro El patriarca. Salvejich, con el bastón de mando, es un jugador clave para dirigir a la UDA hacia la meta. :: / J. J. A. Almería y Lugo intercambian papeles; el año pasado los lucenses con 55 puntos veían a la UDA en el pozo y ahora es el equipo rojiblanco el que ve caerse al albivermello JUANJO AGUILERA Domingo, 5 mayo 2019, 00:18

Es lo que tiene el fútbol, que lo que sirve para un año no es válido para el siguiente. ¿Quién le iba a decir la pasada Liga al CD Lugo que entonces, con 55 puntos, veía a la UD Almería con pie y medio en el pozo al llegar a la última jornada y que esta temporada, quién se lo diría a la UD Almería, que estando entonces así este año son los rojiblancos los que observan desde arriba de la tabla clasificatoria a un rival que se 'cuela' por ese pozo? Son las cosas que lleva intrínseco un deporte que no es una ciencia exacta, ni tan siquiera con seis o siete días de diferencia. Como para predecirlo de un año para otro, con los cambios de plantilla y sólo de técnico, en algunos casos. Es esta locura que hace al fútbol una actividad totalmente impredecible. Es cierto que hay sinergias que condicionan, pero al final es el balón el que pone o quita, el que da o evita que se den resultados medianamente normales.

Lo normal hoy sería que la responsabilidad de la que ha hablado durante muchas semanas Fran Fernández, en concreto desde que se aseguró la permanencia, se impusiera a la presión y obligación que rodea a un CD Lugo que se presenta con nuevo técnico tras su desastroso debut de la pasada semana en el Estadio de Gran Canaria y que las está pasando 'canutas' en esta temporada, pese a tener un equipo que juega, pero al que le falta la continuidad de los buenos resultados.

A ella aspira conservarla o recuperarla una UD Almería que aún sueña, con los números en la mano, en dar la campanada y meterse en el playoff de ascenso a Primera División, lo que sería también un drástico cambio entre lo que se pensaba al principio como objetivo y lo que está por suceder ahora.

Seguir en el sueño

Eso sólo son condicionantes que se añaden en la coctelera de un partido al que la ansiedad y las prisas del Lugo, así como el estado emocional del rival por una situación indeseada añadida al recuerdo de lo que supuso el empate de la pasada temporada en el mismo escenario que hoy, son aspectos para olvidarlos cuando hay algo tan especial como el de seguir luchando por la consecución de un resultado que permita seguir vivo en esa lucha por presentar sus 'credenciales' con vistas al playoff de ascenso a Primera División. De este modo, la UDA regresa al futuro, al de temporadas como las del primer triunfo en la primera visita al Anxo Carro con aquel 3-5 de los de Javi Gracia e Ibán Andrés y los Charles, Aleix Vidal, Corona, Falque, Soriano y compañía que consiguió ascender a la conclusión de aquella campaña, o la de la 'alternativa' del hoy técnico rojiblanco, entonces hombre de 'quita y pon' o 'pon y quita' en la entidad indálica, en la temporada 2016/17, que rescató de la 'hoguera del infierno' al conjunto y le permitió conseguir, al final, la permanencia en la categoría.

No cabe duda que la intención rojiblanca es la de volver a la senda de partidos como el ganado hace unas semanas en Tenerife o incluso, sin ganar, el del Francisco de la Hera de Almendralejo, que ya después el gol decidirá, pero se está más cerca del triunfo jugando bien que no haciéndolo, tal y como sucedió la pasada semana frente al Real Oviedo, donde no se supo salir del 'atolladero' al que le condujo el equipo de Sergio Egea que, de haber deparado un resultado diferente, las cosas estarían ahora un poco menos difíciles. Lo bueno, que el estratega indálico tiene a todos los hombres que fueron titulares de salida disponibles para tratar de seguir por el buen camino y que el 'vagón' con destino al playoff no se tuerza de la vía antes de tiempo, dejando así sin ilusiones por las que competir en los últimos cinco partidos de competición, por más que el objetivo marcado al inicio era precisamente ese, pero tras haber logrado una permanencia que ha llegado demasiado pronto con respecto a la previsto.

Todo aventura el mismo once de la pasada semana, con René Román bajo palos, ofreciendo su aval de seguridad continuo bajo palos, con José Romera e Iván Martos, por las bandas, y Lucien Owona y Esteban Saveljich, el 'abanderado' de la corriente de opinión sobre las aspiraciones soñadas. Por delante, Yan Eteki y César de la Hoz son los llamados a ocupar plaza en la llamada 'sala de máquinas', esperando más salida que en la pasada jornada. José Corpas y Luis Rioja apuntan a las bandas, con Juan Carlos Real en la función de enganche y Álvaro Giménez como hombre en punta. Y es que tanto el sevillano como el ilicitano han superado las molestias que les mantuvieron entre algodones los primeros días de la semana.

Los intereses, como es obvio, son los de ganar en un 'escenario' múltiple -el de jugar fuera de casa-, donde los rojiblancos han sumado cuatro victorias y cinco empates sobre doce partidos y en el que, salvo aquellas derrotas en El Sadar o en el Wanda Metropolitano, el comportamiento ha dado para no verse doblegado por más de un gol de diferencia, lo que habla de la capacidad de competir de un equipo unionista sólido con su propuesta e incómodo para sus rivales y que no le pierde la cara nunca al partido, como lo demuestra su capacidad de hacer gol en cualquiera de los tramos del partido frente a un rival que no está cómodo.

Irregular

Su trayectoria demuestra esas dificultades. Llega a esta cita con cambio de entrenador -debutó con un 4-0 en Las Palmas- y una única victoria en doce partidos, en los que ha sumado sólo cinco empates y seis derrotas. Gana más en casa -seis triunfos como local por dos como visitante-, como es lógico, pero no pierde menos -siete en el Anxo Carro y ocho a domicilio-, para padecer una gran rémora defensivamente, pues sólo en dos partidos de anfitrión mantuvo su puerta a cero, aunque sí que se entrega en ataque, con cuatro partidos en los que no vio puerta de los 18 disputados ante su afición. De todas formas, en cuanto a sus resultados, equipos que aspiran a jugar el playoff, como Sporting, o que están ya 'consagrados' en puestos de gloria, como Osasuna, sólo pudieron sacar un empate.

Para la cita de este mediodía, Eloy Jiménez, que debutará en casa tras estrenarse a domicilio, parte con las bajas por lesión de Leuko, Campillo, que el pasado viernes fue intervenido de una rotura de menisco en la rodilla izquierda; Carlos Pita, con una lesión en el sóleo, Tete Morente y Cacharrón, este fue intervenido el pasado jueves de una rotura de menisco interno. Muchos contratiempos para un rival que necesita 'regresar al pasado'. La UDA, quiere ir al futuro.