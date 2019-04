«Queda mucho por delante»

Nueva oportunidad perdida. Pero nada se ha acabado. Fue la sensación del vestuario de la UDA. Saber que la derrota fue un «mazazo», por todas las ganas e ilusión que tenían, pero sabiendo que los 18 puntos que restan por jugar, en esta Liga 1|2|3, son muchos y pueden servir para lograr la sexta plaza al final del ejercicio y meter la cabeza en el playoff de ascenso a la Liga Santander. Entienden que la opción que se les puso ayer, con la derrota del Málaga en su feudo contra el Mallorca (0-1), hizo pensar a los dos contendientes que, el que ganara, se ponía a un partido del sexto puesto. En el lado rojiblanco, que el Oviedo llegaba a Almería tras no haber sido capaz de ganar al Córdoba y habiendo cambiado de entrenador.

Así que debían poner la 'puntilla' al cuadro carbayón. Aunque fue todo lo contrario y se encontraron con un equipo que no les dejó «ni respirar». Sobre todo en el centro del campo. «No tuvimos líneas de pase ni encontramos espacios durante todo el encuentro», declararon los pupilos de Fran Fernández que, eso sí, siguen confiados en que no han dicho la última palabra y podrán continuar con la ilusión de tener el objetivo del sexto puesto hasta el último día. «Si ganamos en Lugo, de nuevo la semana que viene diremos que afrontamos una final y que podemos aspirar a la sexta plaza». Eso sería ganar a un equipo que está en puestos de descenso, antes de que hoy juegue contra la UD Las Palmas en tierras canarias.

René Román

El cancerbero de El Bosque salvó en la primera parte el remate de Carlos Hernández. Pero nada pudo hacer ante un lanzamiento, desde fuera del área, de Sergio Tejera que, tras tocar en Lucien Owona, se hizo imposible. El que supuso, a la postre, el tanto de la derrota de la UDA en un partido «muy táctico».

Desde su posición pudo comprobar que el planteamiento defensivo ovetense «le salió bien». Porque «ellos vinieron a desactivarnos. Álvaro (Giménez) no ha estado del todo cómodo por las faltas que le han hecho. No le dejaban recibir ni hacer su juego. Es lo que mejor se nos da y no hemos podido abrir balones a banda. Ahí tenemos jugadores que son aviones (Corpas y Rioja) y nos están dando la vida».

La que no pudieron tener ayer porque, desde el primer minuto, parecía que se estaba jugando el último. «Afrontamos el partido como lo que era. El equipo salió enchufado y muy metido. Pero no nos dejaron hacer nuestro fútbol. Nos supieron contrarrestar muy bien. No estuvimos cómodos ni conseguimos enlazar tres o cuatro pases seguidos».

Le quería ver el lado positivo, pensando en el futuro, de que «pase lo que pase seguiremos a seis puntos del playoff. Tenemos que seguir. Si la semana que viene conseguimos ganar en Lugo, vendremos aquí con una nueva final (frente al Elche), viendo que es posible que nos metamos en el playoff». Por lo que, «debemos seguir hasta lo que nos dé. Y el día que nos quedemos sin opciones matemáticas, pues buscar otro objetivo».

Como el que puede ser que Álvaro Giménez sea el máximo goleador de la categoría. Ahora está a uno de Quique González y de un Enric Gallego que, desde enero, ya no juega en la categoría tras fichar por el Huesca. «Nos gustaría que fuera 'Pichichi' de la categoría y pelearemos por ellos cuando nos quedemos sin el otro objetivo. Si lo logra, hablaría muy bien de todo el equipo». Aunque, como se viene viendo durante toda la temporada y en estas últimas jornadas, cuando llegan los goles del ilicitano, el Almería suma puntos.

César de la Hoz

El pivote de la UDA tuvo, como siempre, al principio de compañero en el centro del campo a Yan Eteki. Con el gol del Real Oviedo, el camerunés se fue al banquillo para darle de mayor poder ofensivo al equipo. El cántabro se quedó por delante de la zaga rojiblanca, al estar todo el cuadro carbayón encerrado en su área. Lamentó que no pudieran quedarse con punto alguno. «Fue un partido muy disputado que no nos hemos llevado ningún punto. El vestuario está jodido porque, para nosotros, era una final. Una oportunidad de acercarnos a los puestos de playoff y fastidiados». Pero, «queda mucho por delante. Tenemos que levantar la cabeza y preparar el partido del Lugo en el que debemos sacar los tres puntos. Porque es otra final para nosotros», dijo en la misma línea de René Román y del resto del vestuario rojiblanco.

Sobre el desarrollo del choque, se les vio incómodos desde fuera y, desde dentro, también fue esa misma sensación. «El Oviedo no quiso hacer ningún pase por dentro, porque sabían que, si robábamos, haríamos nuestro juego de velocidad con espacios. Por eso su idea fue de mandar siempre balones en largo y dar los pases por fuera», reconoció. Todo para que al Almería le costara «encontrar la portería rival. No tuvimos ocasiones de gol y así es complicado. Porque no pudimos correr, al cortar las contras con faltas».

Lo que aumentó cuando el Oviedo se puso por delante en el marcador. Lo vivido hasta el minuto 49 fue como un 'juego de niños' en comparación a lo que sucedió después. «Nos faltó tener más claridad para haberlos superado y lo intentamos de todas las maneras, pero no fue posible», destacó.

Y ahora, el futuro sigue siendo una realidad positiva para César de la Hoz. «Quedan muchos duelos directos entre los equipos de arriba y, también, partidos contra los equipos de abajo que se juegan la vida en cada jornada». Como ejemplo de lo primero, la victoria del Mallorca en Málaga. «»Nos hace pensar que es posible. Todavía quedamos muchos puntos en juego y en esta competición todos pueden complicar a todos en cualquier campo. Solamente nos queda ganar, ganar y volver a ganar», como diría Luis Aragonés.