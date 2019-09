«Ha sido un punto muy trabajado» Iván Martos pugna con Leo Ulloa en el partido disputado ayer. :: agencia lof El plantel de la UDA destacó el esfuerzo realizado ante un Rayo Vallecano con un gran potencial JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Domingo, 22 septiembre 2019, 03:07

En la semana de las rotaciones, el Almería logró el séptimo punto, en tres partidos, con un gol de Juan Muñoz. Para lograr el empate en Vallecas ante un Rayo que suponía, para los almerienses, el tercero, casi consecutivo, de los tres equipos que descendieron de la Liga Santander la pasada campaña, una vez jugó ya contra el Huesca y Girona, a los que venció en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Unos números que, además, permiten a la UDA seguir en el liderato de la Liga SmartBank. Después de lograr, como en Santander, igualar un marcador que se puso en contra. Mostrando, como reconocieron los jugadores de Pedro Emanuel, una cara «de trabajo» a lo largo de todo el choque.

Para el que tuvieron que igualar la salida del cuadro vallecano. Un resultado final (1-1) que no dejó satisfecho a nadie, «porque el objetivo eran los tres puntos», aunque sí por todo lo que había pasado a lo largo de los 95 minutos. Los dos equipos fueron a por el triunfo y eso se notó. Una sensación, por tanto, con un sabor agridulce. Porque ninguno de los perseguidores se pudieron acercar en la clasificación, pero tampoco pudieron distanciarse de Cádiz, Zaragoza y del propio Rayo Vallecano

Juan Muñoz

Fue el autor del tanto del empate. El sevillano salió en lugar de Sekou Gassama y demostró que está, como en el pasado ejercicio, de dulce de cara a puerta. Un golazo que supuso un punto y, además, meter en la 'lucha' por la titularidad a otro componente más del plantel. En UDA Radio resumió la jugada e hizo que pareciera fácil la vaselina. «Es un remate que me gusta mucho. Con el control, Alberto se me ha acercado mucho y no podía hacer otra cosa».

Pensando en el colectivo, Juan Muñoz no podía negar su satisfacción por el tanto logrado, pero también por lo que supuso para el cuadro almeriense el salir invicto contra el Rayo Vallecano. «Estoy contento por el gol, pero más por el trabajo que ha hecho el equipo a lo largo de los 95 minutos. Ha sido un punto muy trabajado», dijo.

De cara al futuro, «este punto es muy importante para nosotros». Sobre todo porque el equipo ha estado a un gran nivel en una de las semanas más difíciles del calendario, por haber tenido tres partidos en ocho días, con viajes a Las Palmas y otro a Madrid, recibiendo al Girona entre ambos. «Después de una semana en la que hemos sumado siete puntos en los tres partidos, nos podemos ir muy satisfechos».

Corpas

El extremo, como también sucedió con Juan Muñoz, fue uno de los que entró en la segunda parte. Se quedó fuera del equipo titular por las rotaciones. En el descanso recuperó su puesto. Un robo suyo fue el inicio de la jugada que supuso el empate del Almería. La acción que finalizó en el gol de Juan Muñoz, destacado por el propio Corpas. «Juan (Muñoz) ha marcado un golazo que nos ha servido para lograr el empate»

El linarense tuvo muy claro que el sumar se debe a muchos factores. Principalmente al trabajo de todos. Tanto los titulares como los suplentes, sin olvidar a los que se quedan sin jugar. «Una de las claves es que los que nos quedamos fuera entrenamos para que, al entrar, podamos aportar mucho al equipo». Como así hicieron.

Su resumen de lo que supuso el empate logrado fue una mezcla de un 'sí pero no'. «Es cierto que trabajamos para conseguir los tres puntos. Es bueno irnos jodidos por no habernos llevado los tres puntos. Pero hay que ser claros que ellos han sido superiores en la primera parte, aunque nosotros hemos tenido el larguero de (Valentín) Vada. En la segunda, nosotros hemos dado un paso adelante y ellos se han encontrado con el gol. Empatamos y, al final, hasta hemos podido ganar. Pero creo que el empate es justo».

Para el extremo diestro, otra de las claves fue que el Almería no perdió el rumbo del encuentro ni cuando peor lo estaban pasando (primeros 25 minutos) ni cuando el Rayo Vallecano se puso por delante. Ahí sacaron lo mejor del bloque de Pedro Emanuel y fueron a por su rival. Como también lo notó el propio Almería por la 'respuesta' del público vallecano. «Cuando hemos empatado, al poco tiempo han perdido un balón y se notaba que el ambiente era de respeto hacia nosotros».

La cita en Vallecas supuso acabar esta primera semana de tres partidos en apenas ocho días de la temporada. «Ha sido una semana de tres partidos muy duros. Ahora hay que descansar bien para poder preparar el partido ante el Cádiz». Ya pensando en lo que les viene, como es recibir al segundo clasificado.

Martos

El lateral izquierdo de la UDA expuso en sus manifestaciones lo que sabían que sería el partido en Vallecas. «Desde el principio sabíamos que sería un partido muy complicado. Ellos han salido muy fuertes al inicio, pero nosotros hemos podido igualar su salida».

Desde el minuto 25 cambió el partido y la UDA ya se puso en un modo más controlador de lo que sucedía y no estaba tan a merced de lo que hacía el equipo de Paco Jémez. El marcador, eso sí, no cambió hasta la segunda parte. Los rojiblancos encajaron al inicio del segundo periodo y sacó la mejor versión para igualar lo que parecía más difícil. «No es fácil que, tras encajar un gol, poder levantarte e igualar un marcador en un campo tan difícil como en Vallecas». Tal y como ocurrió en el desarrollo del encuentro.

Siete puntos en tres partidos. Tras haber jugado ya contra los tres descendidos. Con un calendario que, a priori, parecía muy complicado para los almerienses. Pese a estos números, el Almería cree que los choques en esta categoría serán igual de complicados como ayer frente al Rayo Vallecano. «Nadie ha dicho que sea fácil», sentenció Iván Martos.