Los primeros abonos de la UD Almería salen 'calentitos'

Puntual a la cita, a las diez de la mañana, se abrieron las puertas de la sede de la UD Almería en el Estadio de los Juegos Mediterráneos para poner el marcha una nueva campaña de abonos, una manifestación pública de 'amor' a los colores rojiblancos. Con cuatro puestos dedicados a la expedición de carnés de abonados, una veintena de aficionados esperaban en la puerta la apertura de la sede para continuar con su tradición. Los había que cumplen muchas temporadas, en concreto desde que el equipo juega en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Otros más recientes, pero todos dispuestos a dejarse el alma por animar a un equipo que, sin demasiados 'hombres nuevos', hablan con ilusión de la nueva temporada que se inicia en la entidad indálica, confiados en que se pueda repetir la tranquilidad vivida en la disputada en el pasado curso liguero.

Luis Campoy fue el primero en aparecer, fiel a su cita, para convertirse en el primer abonado de la UD Almería que renueva la confianza para con el equipo que dirigirá Óscar Fernández y que comenzará a 'ponerse las pilas' a partir del próximo 10 de julio, con las primeras pruebas médicas y ejercicios, sobre todo físicos, liderados por un Víctor Fortes, que apareció esta mañana por las instalaciones.

Con ventiladores

Los abonos salieron 'calentitos', demasiado calientes para las fechas en las que se está y con la amenaza de las altas temperaturas. Y es que desde hace días el aire acondicionado de las distintas dependencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos no funciona y el arreglo, al que debe hacer frente el Ayuntamiento de Almería, no llega tampoco, hasta el punto que, cuando no hay quehaceres urgentes, la sede se queda sin trabajadores, todos en la puerta donde, medio en broma medio en serio, preferirían tener el lugar de trabajo.

El caso es que hoy lunes se ha puesto en marcha una campaña de abonos que presenta la novedad de una 'sección única' para los abonados con edad comprendida entre los 18 y 25 años, llamada Generación Z, así como la 'presencia' de un microchip en la tarjeta de abonado que agilizará, sin duda, el ascenso al recinto.

La campaña puesta en marcha se alargará hasta el próximo 26 de julio; los días 29 y 30 de julio, se podrán realizar los cambios de asiento, mientras que los nuevos abonados tendrán a partir del 1 de agosto para abonarse. Con internet como nuevo recurso, las colas son menos. Una ventaja.