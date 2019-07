Previsión en la recámara Álvaro Giménez y José Corpas, tras finalizar el entrenamiento del sábado en la playa / J. FOLQUÉ La UDA lleva meses buscando a los relevos de jugadores que siguen actualmente en la plantilla JORDI FOLQUÉ Domingo, 14 julio 2019, 21:39

El discurso de la UDA está siendo en las últimas semanas, especialmente por parte de su director deportivo (Miguel Ángel Corona), que prefiere la continuidad de sus jugadores que fueron más determinantes la pasada temporada que la entrada de dinero de los traspasos. Pero saben que será muy complicado que esto sea así. Lo dejó muy claro el presidente de la entidad (Alfonso García) cuando se habló por primera vez a nivel público de la temporada que, oficialmente, comenzará el 16 de agosto. El máximo dirigente ya tenía claro que sería «casi imposible» para un club como el Almería el poder mantener en el plantel a hombres como Luis Rioja (ya traspasado), Juan Carlos Real (finalizó contrato el 30 de junio), Álvaro Giménez o Yan Eteki.

Los dos últimos siguen como jugadores de la UDA. Tienen contrato hasta el 30 de junio de 2020. Un año más de vinculación con los rojiblancos. Lo mismo que otro como José Corpas. Los tres que, por lo realizado el pasado curso, más 'novias' tienen para un cambio de aires. Algo previsible, como también lo era en el caso de Luis Rioja. Un hecho, labrado en el tiempo, que ha permitido al propio club tener la 'espalda cubierta' para que no sea una sorpresa la marcha de alguno de ellos y no tener que meterse, en ese momento, en el mercado para encontrar al sustituto de turno.

En la recámara

El club ha demostrado tener esa previsión este mismo verano. La llegada de Yanis Rahmani (Mirandés) estaba cerrada desde el pasado mercado de invierno. El extremo zurdo ficha ahora tras haber finalizado su compromiso con los burgaleses, por lo que no ha tenido que pagar traspaso alguno por el que fuera canterano del Athletic de Bilbao. Un dinero que sí tenían previsto gastar su Luis Rioja, como pudo pasar, se hubiera ido al Alavés en enero. No ocurrió la marcha del sevillano y, por tanto, no hubo que activar la 'operación sustituto'.

Los estrenos Lunes La UDA presentará a sus fichajes en orden cronológico a su anuncio. Hoy le toca el turno a Tano Bonnín (central). Martes Simón Moreno (delantero) tendrá su protagonismo mañana. El único, por ahora, que llega en calidad de cedido. Miércoles Yanis Rahmani es el último en incorporarse. Lo hará hoy. Ha tenido unos días de descanso tras ascender con el Mirandés. Jueves Juan Ibiza ha cambiado el ser cedido por el Villarreal a ser ya propiedad de la UDA. El central es, por ahora, el último fichaje. Viernes l quinto día de la semana se reserva para el fichaje que se haga en los próximos días o como previa del primer amistoso.

Lo que sí se ha tenido que poner en marcha este mes de julio. Con el compromiso ya hecho entre Yanis y la UDA desde hace meses, se ha activado nada más hacerse oficial la marcha de Luis Rioja al 'Glorioso'. Un ejemplo de lo que ocurrirá en próximas fechas con otros de los que han sido compañeros del sevillano.

Con las miradas puestas en Yan Eteki y Álvaro Giménez. No son los únicos que dejarán la UDA antes del final del mercado de fichajes (2 de septiembre), pero sí los que marcarán la entrada de más dinero a las arcas de la propiedad del conjunto rojiblanco. El primero se marchará a lo largo de esta semana si, como así parece, el Granada lo compra 'vía' Sevilla. Los hispalenses lo recomprarán y el cuadro granadino se lo llevará sin tener que pagar 1,5 millones al Almería. Una cantidad que sí abonará íntegra el equipo que se lleve al delantero ilicitano. Ambos estuvieron el sábado en el entrenamiento que se desarrolló en la playa de la capital almeriense.

Dos puntales en la campaña pasada bajo las órdenes de Fran Fernández. Su sucesor (Óscar Fernández) tiene claro desde el primer momento que aceptó la oferta rojiblanca que sus mimbres serían muy distintos. En estos primeros días de pretemporada ha podido contar con ellos. Sabiendo que el verano hará que sus piezas cambien. Porque, además de las salidas que se produzcan en forma de traspaso, también habrá otras que serán porque no cuenten para el técnico valenciano.

Entre unos y otros, el Almería lleva meses 'captando' a los que deben ser los que conformen la plantilla de este ejercicio. Todavía faltan alrededor de siete fichajes, sin contar con los que tengan que sustituir a los que se marcharán dejando dinero. Esos, como en el caso de Yanis con Luis Rioja, ya están 'localizados'. Por ahora se han hecho tres contrataciones llegadas de Segunda B. También se ha apostado y contratado a un Juan Ibiza que ha firmado hasta 2022, tras un año cedido en el Estadio de los Juegos Mediterráneos por parte del Villarreal.

Todavía no se ha hecho oficial ninguna llegada más que las de Tano Bonnín, Simón Moreno y Yanis Rahmani. El primero y el tercero estaban ya cerrados desde hace meses, mientras que el delantero cedido por el Villarreal se le tenía controlado desde hacía semanas, cerrando finalmente el acuerdo por un jugador que podría ocupar la posición de un Juan Carlos Real que, por ahora, no ha comunicado su futuro. Sigue esperando una oferta de Primera División, teniendo a la gran mayoría de conjuntos de Segunda pendientes de su decisión, como también lo está una UDA que, según Miguel Ángel Corona, apura sus posibilidades para poder contar con el gallego, clave el pasado curso en el conjunto almeriense.

En los primeros día de esta semana debe saberse este caso. Como también el de Esteban Saveljich. El central argentino es el objeto de deseo para cerrar los cuatro centrales junto a Juan Ibiza, Tano Bonnín y Lucien Owona. Aunque se entiende que será imposible y, por tanto, se irá a por otro defensa central de un mucho menor caché. Porque se entiende que debería estar por detrás de los tres mencionados en la presencia en el equipo titular a lo largo de la temporada.

En la recámara está ese central. Como otros jugadores para suplir a los que están y que el mercado hará que se tengan que ir. Cuando se produzca, el efecto dominó se activará.