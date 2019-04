Almería B Un poco de paciencia entre la ansiedad El rojiblanco Alberto Toril conduce el balón perseguido por José. / FELIPE ORTIZ El Almería B maneja el partido de 'cabo a rabo' para suma la primera victoria de 2019 F. L. C. ALMERÍA Lunes, 8 abril 2019, 00:08

Desde el día del sorteo de Navidad, el pasado 22 de diciembre en que se ganó al CD El Ejido, no había habido una alegría en color rojiblanco. Han sido más de tres meses los que han pasado y después de trece partidos de Liga en los que el Almería B mereció más, pero el gol no llegó, situándolo a las puertas de un descenso que sigue estando más cerca que la permanencia, pese al triunfo. Ayer, el equipo que dirige el almeriense Esteban Navarro, puede que ante la conciencia de verse sin presión, cuajó un buen partido ante un Atlético Sanluqueño con mucha ansiedad ante el 'acoso' de los que quieren quedarse en la categoría de bronce. No tuvo nunca la victoria cerca. Esta siempre debió sonreír a quien al final consiguió hacerse con los tres puntos.

No fue con la tranquilidad merecida, pero el gol conseguido por el vicario Darío Guti en esa fase en la que antes perdía los partidos, dio los tres puntos en un partido manejado de principio a final por los rojiblancos, más precisos en el pase, menos afortunados en el disparo. Sin embargo, defensivamente, fue más sólido y comprometido que en enfrentamientos anteriores, lo que no dio opciones a los de Abel Gómez, adquiriendo méritos para sumar una victoria que alimenta el discurso de la capacidad, aunque pueda llegar demasiado tarde para el propósito de permanencia, que sigue siendo casi un reto utópico.

Mejor propuesta

El partido comenzó con poco ritmo, con ambos equipos tratando de conseguir una victoria que, en el caso de los almerienses, poco permitiría, sólo alargar la agonía. Los acercamientos iniciales fueron rojiblancos, pero sin disparar entre los tres palos. Esto lo consiguió el Sanluqueño, en el minuto 14, en una acción entre Güiza y José cuyo disparo final lo cortó Youness.

El filial rojiblanco tuvo balón, pero no encontró portería. Mario Abenza, en el 19, lo intentó de lejos, pero el disparo del mediocentro indálico se fue por encima del larguero de la meta defendida por Javi Jiménez. Alberto Toril, en el minuto 20, disparó entre los tres palos. Lo hizo en una conexión entre Cristian Herrera, que entró por la derecha, y que remató el delantero del conjunto rojiblanco a las manos del cancerbero del conjunto sanluqueño.

El equipo gaditano, atento, buscó con presión arriba la recuperación de balón para sorprender a la contra, sin encontrar la forma de hacer daño a un filial unionista bien plantado sobre el terreno de juego y no dejando opciones al conjunto gaditano que se mostró impreciso en el pase.

Más peso

Una imprecisión, en el minuto 26, acabó con un pase interior de Sergio Pérez para Cristian Herrera que se marchó de su defensor, dribló al meta sanluqueño y su disparo se fue al lateral de la red, después de quedarse demasiado escorado de la portería del conjunto dirigido por Abel Gómez, que continuó teniendo problemas en el pase. En el 37, el filial dispuso de dos nuevas oportunidades. La primera en una contra que Pelón le sacó a Alberto Toril cuando este encaró a Javi Jiménez y la segunda la sacó el meta sanluqueño a disparo de Cristian Herrera.

No cambió nada en el arranque de la segunda parte, en la que los rojiblancos fueron los que dieron primero, pero sin capacidad para disparar entre los tres palos. En el 50, un centro al área lo cabeceó Alberto Toril con peligro, pero lejos de los tres palos de la meta defendida por Javi Jiménez, como sucedió en el 52, en la que la acción entre Javi Moreno y Cristian Herrera acabó con disparo cruzado de Dani Hernández.

Respondió tímidamente el Atlético Sanluqueño, sin precisión en el último pase. En el 54 tuvo el gol cerca, en un buen balón filtrado a la espalda de los centrales rojiblancos que remató de cabeza David Toro, pero se encontró con la respuesta de Albert Batalla que se hizo con el balón.

Sin fortuna

Fue una raya en el cielo porque, en el 57, el Almería B tuvo la ocasión más clara en un balón centrado al corazón del área que remató de cabeza Alberto Toril al travesaño, en un fiel reflejo del control que estaba ejerciendo el conjunto de Esteban Navarro, que se hacía merecedor a la hora de decantar el partido en el marcador.

De hecho, las llegadas rojiblancas 'cuajaron' en torno al minuto 65, en la que el filial dispuso de ocasiones de gol con hasta tres saques de esquina. En el minuto 65, Dani Quesada sacó bajo palos el que pudo ser el primer gol rojiblanco, tras disparo de Alberto Toril. Fue el momento para meter una 'marchita' más, con la entrada de Lin y Tomás, en los rojiblancos, a la par que se retiró Güiza en el Sanluqueño. La posterior entrada de Darío Guti permitió al filial adelantarse en el marcador, tras un saque de banda de Antonio Navas. El balón, filtrado desde atrás, lo remató el rojiblanco para batir a Javi Jiménez, en el 84.

La ansiedad jugó en favor de los indálicos, haciendo bien las cosas en defensa y ante un Sanluqueño impreciso en el pase final, carente de acierto y cada vez más cerca del final del partido, con el que el cuadro de Esteban Navarro puso fin a más de tres meses sin alegrías, con trece partidos sin ganar.