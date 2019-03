Almería B El 'penúltimo tren' le llega al filial en el Mediterráneo Sergio Pérez vuelve a estar disponible en el ataque rojiblanco para un reto clave en la ya muy difícil lucha por evitar el descenso. / AGENCIA LOF Los rojiblancos recuperan a Sergio Pérez, Darío Guti y Toril, pero no disponen de Lin ni Igor Engonga para un muy complicado poder 'despertar' | El Almería B, colista y tras once jornadas seguidas sin ganar, recibe a la UD Melilla, que comparece enrachado y en el tercer puesto de la clasificación JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Domingo, 24 marzo 2019, 02:50

Después de la derrota de la pasada jornada en campo del At. Malagueño, partido que se suponía propicio para el reencuentro de la UD Almería B con la victoria, le llega el de hoy. Un compromiso, para el filial, totalmente distinto, ya que si el de la pasada jornada fue contra un 'compañero', este es ante uno de los más cualificados aspirantes al ascenso, la UD Melilla. Los blanquiazules comparecen ocupando el tercer puesto de la clasificación, con 55 puntos.

El partido, como es habitual, es de acceso gratis para los abonados de la UD Almería, siendo el precio de las entradas para el público en general de diez euros para los adultos y de cinco para niños desde cuatro a catorce años. En las gradas habrá presencia de seguidores de la UD Melilla, componentes de la Peña Nacho Aznar, que han viajado para apoyar a sus jugadores en el nuevo compromiso de otra temporada con la ilusión del ascenso a Segunda División del histórico club melillense.

Otra marcada por las bajas

Al filial no le queda otra que luchar al máximo, pese a las dificultades que han venido marcando de manera adversa su trayectoria, especialmente pasado el primer cuarto del campeonato y que salvo 'milagro' le va a condenar al descenso. Hasta entonces, el objetivo no es otro que el de buscar hasta el pitido final conseguir la victoria.

Lograr, de una tacada, los tres puntos es algo que se le resiste a la UD Almería B desde hace once jornadas, en las que de los 33 puntos que han disputado han sumado tres, generados en tres empates, habiendo perdido los ocho restantes. Para no ser menos que en las últimas jornadas, las bajas vuelven a ocupar un destacado protagonismo en el apartado de disponibilidad de efectivos. En esta ocasión, además de las ausencias de Guirao y Damián por lesión, están las de Igor Engonga y Lin, que están con las selecciones absolutas de Guinea Ecuatorial y la sub-22 de China respectivamente.

En el plano positivo, cabe destacar la vuelta a la disponibilidad de Alberto Toril y Sergio Sánchez, que fueron baja por tarjetas en el partido con el At. Malagueño, así como las de Darío Guti y Damián, ambos tras recuperarse de una lesión. Con esas referencias individuales buscarán dar la sorpresa de la jornada. Algo más que complicado, pero no imposible de lograr.

Luchar hasta el final

No varió ni un ápice sus argumentos, tal como viene haciendo desde hace varias jornadas, el entrenador de la UD Almería. En opinión de Esteban Navarro, tal como declaraba a la finalización del pasado encuentro en campo del At. Malagueño, el objetivo de la permanencia es algo que se aleja cada vez más de manera casi imparable. «Es muy complicado. Entre otras cosas porque el estado anímico está haciendo mucha mella en los jugadores. Sobre todo, pensando en que han ido quedando atrás partidos en los que merecimos ganar y no lo hicimos».

Pese a ello, el técnico del filial tiene claro que aún hay posibilidades matemáticas para lograr la permanencia, pocas pero reales, y que no van a 'tirar la toalla' hasta que acabe el campeonato. «Nuestro objetivo no es otro, hasta entonces, en salvarnos. Vamos a seguir luchando por ello, saliendo a competir, como venimos haciendo, en todos los partidos que restan».

Nada de confianzas

Luis Miguel Carrión, entrenador de la UD Melilla, manifestó que considera el partido bastante complicado, pese a la gran diferencia que hay en la tabla de clasificación entre ambos equipos. «No será fácil, el Almería B, como buen filial, tiene jugadores de gran talento que pueden ser francamente peligrosos».

Recordó que los rojiblancos se lo pusieron complicado a equipos de la parte alta de la tabla que le visitaron. «Tiene futbolistas interesantes que, quizá, estén cometiendo errores de filial, pero que tienen mucha calidad. Tendremos que estar cerca, apretar, competir y hacerles daño de la manera en que hemos trabajado». Dijo igualmente que sus jugadores deberán entregarse al máximo, desde el pitido inicial hasta el que señale el final del encuentro. « Jugando al 60 o al 70% no gana nadie en este grupo, se ha visto estas últimas jornadas. Saldremos al cien por cien, sabemos lo que nos jugamos y lo vamos a hacer bien, estoy convencido», declaró.

Un equipo embalado

Los blanquiazules, que llevan 27 de las 29 jornadas disputadas ocupando un puesto en la zona de playoff de ascenso a Segunda División, tienen la baja del defensa central Sofian Chakla, exrojiblanco, por tarjetas, y la de Paco Aguza, por lesión. Comparecen al encuentro con un excelente registro de suma de puntos, jugando como visitante, que está reflejado en siete victorias y cuatro empates. Como no menos destacado añadido, figura el dato de que ha ganado en las visitas a tres equipos que figuran en los mencionados puestos de playoff.

Volvieron a su feudo del Álvarez Claro después de ganar en las visitas a los campos del Talavera (0-1), Cartagena (0-2), Malagueño (0-1), Recre (0-1), Sanluqueño (0-1), Linense (1-2) y UCAM (1-3). Los empates fueron contra San Fernando (0-0), Jumilla (0-0), El Ejido (1-1) y el Don Benito (0-0). Las derrotas las encajaron en lo encuentros jugados ante el Rvo. Granada (5-1), Badajoz (1-0), Ibiza (2-1) y contra el Marbella (2-0).