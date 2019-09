UD Almería Pedro Emanuel: «El secreto es el trabajo» Pedro Emanuel, sentado en un balón, observa el entrenamiento de sus jugadores / J. J. A. Asegura, sobre el Rayo, que «es un equipo muy competitivo, pienso que es la imagen de su entrenador, que quiere un equipo muy intenso, y a nosotros nos gusta eso» El técnico de la UDA no lanza las campanas a vuelo: «Para hablar de ascenso habrá que esperar a marzo» JUANJO AGUILERA ALMERÍA. Sábado, 21 septiembre 2019, 01:51

El trabajo es el secreto de los buenos resultados en este inicio de campaña. Así lo dejó claro Pedro Emanuel, el técnico de la UD Almería, en su comparecencia previa al partido que los rojiblancos disputarán esta tarde en Vallecas. Precisamente, allí se va a encontrar con otro rival complicado, a la altura de los equipos a los que ya se ha enfrentado -es el tercero de los que descendieron la pasada temporada de Primera División-.

A esa categoría pretende llegar el conjunto rojiblanco, pero para ello no es bueno hablar ahora. El entrenador de la UD Almería fue contundente en su intervención, aludiendo al acierto con el que el jueves habló Lucien Owona. «Mis palabras son las palabras de Owona. Tres ideas muy simples, no hemos ganado nada, la segunda idea muy importante es que hablar de ascenso en este momento no es importante para nosotros porque si queremos hablar de ascenso es hacerlo a partir de marzo, y otro es que nosotros somos un equipo muy fuerte porque trabajamos en conjunto para recuperar el balón y por eso hacemos daño en el rival».

Las formas

LAS CLAVES «Lo que queremos es andar en las ocho primeras plazas para que en marzo o abril volvemos a hablar»

El responsable de la primera plantilla de la UD Almería habló de las claves por las cuales el equipo está funcionando tan bien. «Pienso que el secreto es el trabajo, el trabajo de aquellos que se quedaron aquí para demostrar que tienen la calidad para jugar, el trabajo de los fichajes que han llegado y que han mirado también que si no trabajas mucho vas a tener dificultad para acompañar el ritmo que tenemos. Conjugando estos dos factores con un grupo y tremenda ambición y una voluntad grande de vencer, nos va dando esta calidad que hemos demostrado».

De todas formas, repitió que «no hemos ganado nada en este momento, estamos listos para continuar a trabajar y sabemos lo que queremos y lo que queremos es andar en las ocho primeras plazas de la competición para que en marzo o abril volvemos a hablar. Ahora estamos solamente concentrados en el partido de mañana -por hoy- y que es nuestro próximo partido».

Con vistas a este duelo, ese trabajo provoca un 'supuesto' dolor de cabeza a la hora de elegir. «Eso es lo que quiero, que los jugadores estén listos y que han demostrado que voy a confiar en todos. Unos están más preparados para jugar ya, otros están trabajando para llegar a ese nivel que el equipo está exigiendo porque es importante tener competitividad interna para permitirnos ser más fuertes fuera de puerta con el que vamos a jugar con nuestros rivales. Eso es lo que quiero del equipo». Así, el lusitano justificó la confección de la plantilla, «con tanta calidad que me vaya a dar muchas opciones y soluciones. Los jugadores son los que me van a demostrar lo que están más listos para poder jugar, no sólo yo el que va a escoger», aseguró Pedro Emanuel.

Este es consciente de las ausencias que podrá tener hoy. «Empezando por Juan Ibiza, se ha confirmado el peor escenario que no queríamos y va a quedarse fuera por una larga temporada, el departamento médico lo va a decir específicamente lo que va a pasar, pero seguro que va a ser operado. Apiah ha llegado con una lesión de larga duración, estamos empezando poco a poco, pero seguro que mañana -por hoy- no va a estar disponible. Darwin es un poquito diferente, es una lesión no tan importante, pero es más importante lo que queremos hacer con él. Es un fichaje importante para nosotros, no sólo para el presente sino para el futuro y lo vamos a preparar para cuando vaya a jugar esté con todas sus ganas y nos vaya a dar aquello que esperamos de él».

El rival

El entrenador de la UD Almería dejó claro que «estamos listos para un estadio y un partido muy difícil y para mí uno de los mejores equipos que tiene la competición y, como dice su entrenador, no mira ninguna plantilla mejor que ellos. Vamos a ver, pero somos un equipo que va a disputar los puntos y va a querer continuar este camino, esta maratón, de la misma forma como lo hemos hecho en esos seis partidos que hemos realizado».

Ese es el objetivo planteado con vistas a la cita de esta tarde. «Va a ser jodido ganar al Rayo. Es verdad porque es un equipo muy competitivo, pienso que es la imagen de su entrenador, que quiere un equipo muy intenso, y a nosotros nos gusta eso», afirmó el técnico.

Y es que no dudó en asegurar que la UD Almería también se caracteriza por esa intensidad y prevé que durante el partido de hoy «a veces el juego no va ser muy bien jugado, pero sí muy disputado. Es lo que espero entre dos equipos que están buscando en cada partido los tres puntos. Queremos continuar este momento muy bueno que estamos atravesando, siempre respetando al rival, siempre reconociendo la calidad que el rival tiene y siempre también con confianza de lo que podemos hacer en el juego y en los partidos, de la forma que nosotros somos».

Lo que sí buscará será un aspecto continuista que habla de terminar jugadas en ataque. «Sí porque es una idea muy simple. A veces dicen que la forma de cómo nosotros jugamos es defensiva, pero trabajo mi equipo para cuando no tiene el balón, pero cuando lo tiene que tener objetividad, buscar la portería, finalizar, eso que me gusta». Advirtió de que «la afición quiere ver a los porteros haciendo grandes defensas, quiere el fútbol en las porterías y en las áreas, quiero admirar este tipo de situaciones en los partidos. Esto es lo que trabajamos, para ser un equipo competitivo con balón y sin balón y los números nos van dando estas certezas. No somos un equipo defensivo, conseguimos en todos los juegos hacer más saques de portería que los rivales y por eso tenemos tantos goles marcados y tan pocos sufridos».