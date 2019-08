UD ALMERÍA Pedro Emanuel se estrena con victoria (1-0) ante el filial El tanto de Simón Moreno, en el minuto 1, sirvió para el primer ensayo del técnico luso JORDI FOLQUÉ Sábado, 10 agosto 2019, 11:47

Era un partido porque había equipo arbitral y público en las gradas del Anexo. Pero no por la duración del mismo (30 minutos en cada parte) y porque era más un entrenamiento que otra cosa. Tanto como que hubo algunos jugadores del filial que jugaron un tiempo en cada equipo.

Pero lo importante era ver el estreno en el banquillo de la UDA de Pedro Emanuel. El técnico luso que cumple su sexto día al frente del equipo rojiblanco y que tenía su primer ensayo ante un rival desde que llegó. Eso sí, el segundo no se hará esperar porque será esta misma tarde (19.30 horas), sin público, frente al Elche en el campo principal del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Fue una cita en la que jugó un equipo, con varios del plantel entrenado por Esteban Navarro con los mayores. El portugués dispuso de inicio a Fernando; Adri Montoro, Owona, Tano Bonnín, Gianni; Nkaka, José Alonso; Gaspar, Simón Moreno, Yanis; y Rubén Enri. El único tanto del encuentro se produjo muy pronto. En el primer minuto ya marcó Simón Moreno, siguiendo con su idilio con el gol en esta pretemporada. Ya no se movió más el marcador ni en la primera parte ni en la segunda. En el segundo periodo jugaron los mismos de la primera plantilla, mientras que los 'refuerzos' del filial cambiaron. Callejón entró por José Alonso, mientras que José Enrique se 'intercambió' de equipo con Rubén Enri.

En el intermedio, el preparador del primer equipo, pizarra en mano, explicó a sus jugadores de manera colectiva y de manera individual lo que había visto en la primera parte para corregir y lo que quería que se hiciera en el segundo periodo.

Durante todo el partido no se levantó de su silla. No hizo falta. Dando instrucciones y hablando con su extenso cuerpo técnico. En la parte final los que jugarán esta tarde de inicio (René; Romera, Peybernes, Juan Ibiza, Iván Martos; Aguza, De la Hoz; Corpas, Chema y Sekou) calentaron en modo activación, pero sin jugar ante el filial. El que debe 'completar' el once frente al Elche es un Callejón que ayer jugó el segundo periodo.