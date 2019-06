UD Almería Óscar Fernández apuesta por «un Almería de todos» El entrenador valenciano, que dice que «el nosotros está por encima del ego personal», se marca ser feliz y que la gente «se vaya feliz a su casa» JUANJO AGUILERA Miércoles, 19 junio 2019, 01:28

Óscar Fernández ha dado hoy las bases del futuro proyecto de la UD Almería, que ahora mismo empieza a hacerse real 'entre bambalinas', pero que comenzará a proyectarse -esa es la intención- a partir del mes de julio, cuando comience la pretemporada. El técnico valenciano, que se califica como un «autodidacta» del fútbol, no se marca metas a largo plazo -«la Liga en Segunda División es muy larga y me gusta pensar en objetivos que se puedan alcanzar con las manos», dijo-, pero sí tiene una meta que 'casa' con el día a día. « Quiero disfrutar el día a día y que la gente disfrute del equipo el día a día», una máxima que nace de la experiencia personal. De todas formas sí tiene retos. «He tenido un problema familiar hace unos años y desde ese día dije que quería en mi vida ser feliz; hoy soy muy feliz. Cada día que me levanto por la mañana es un reto y mi reto es ser mejor y, si con eso hago mejores a los que están a mi alrededor, mucho mejor».

Este ha sido presentado por Alfonso García y Miguel Ángel Corona. El primero ha sido corto en sus explicaciones. Así, ha dicho que «tiene muchos años de experiencia. No ha estado en la Liga de Fútbol Profesional, pero me consta de su trabajo, de su trayectoria. Por eso está aquí con nosotros. Le deseo la mayor de la suerte porque la suerte que tenga Óscar será la de la UD Almería». El talaverano habló de datos deportivos. «Veníamos viendo mucho la categoría, veíamos de su equipo era un equipo distinto de lo que puede ser un filial, un equipo trabajado, intenso, riguroso, que normalmente en los niños es muy difícil, un equipo que no encajaba. Misteriosamente que un filial no encaje es porque había trabajo».

Además, el director deportivo de la UD Almería, que como el técnico agradeció la permisividad del Atlético de Madrid para su salida, explicó que «desde el primer momento coincidimos mucho en el Almería que queremos y nos pusimos a trabajar con el Atlético de Madrid y afortunadamente hoy está aquí con nosotros». Así, ha definido su contratación como «coherente deportivamente hablando en lo que es nuestro equipo, que está acostumbrado a trabajar con diferentes perfiles, con jugadores extranjeros, en otros países, con jugadores jóvenes, que necesitan trabajo y tiempo y es un entrenador con energía, con vitalidad, que tiene mucho más claros fundamentos del juego por delante de los sistemas, que depende muchas veces de los estados anímicos de los equipos, del momento. Para nosotros todas esas características y circunstancias son las que necesitamos, las que precisamos y las que nos van a hacer tener éxito en el terreno de juego».

La filosofía de Óscar, que habla de felicidad, llegará con el fútbol, con un estilo sin números, sí con mucho sentimiento. De principio 'detesta' el egocentrismo, una sensación que nace de sus palabras. «No me gusta personalizar, me gusta que todos nos sintamos partícipes de algo importante. El nosotros está por encima del ego personal. Creo en un Almería de todos y que tenga un sentimiento», como también el hecho de ser un poco 'camaleónico' en el comportamiento del equipo. «Nos debemos adaptar al tipo de futbolista que tengamos, me gusta el futbolista pasional y que entienda el juego. A partir de ahí, me gusta que el equipo transmita cosas, que sea valiente, que vaya arriba, que domine ese juego de transiciones, pero sobre todo que sea pasional, organizado, estructurado, pero que atraiga a la gente».

El rendimiento

Óscar Fernández expuso su manera de pensar sobre lo que quiere que sus futbolistas desarrollen sobre el terreno de juego. «En función del futbolista que tengamos, buscaremos sacar el mayor rendimiento posible. Me gusta que el equipo domine todos los estilos de juego. Habrá momentos que tendremos que defender juntitos, otros que tengamos que hacer un ataque posicional, otros que tengamos que ir a presionar alto. Lo que sí que me gusta es que mi equipo sea pasional, que transmita, que la gente que venga al Juegos Mediterráneos sienta que participa en el juego, que se ve representando con esos jugadores».

En ese sentido, explicó que en la UD Almería «trabajaremos muchas formas. Dentro de nuestra metodología está adaptarnos al contexto y ese contexto te lo va a dar el mismo partido. No sabría cómo definirme. Me encanta que el equipo interprete lo que necesita cada partido en cada momento». Y con eso buscará retos que, a día de hoy, deben ser 'tocables'. «Marcarnos un objetivo hoy, en junio, de cara a lo que pueda pasar en la temporada sería equivocarnos. Ahora nuestro primer proceso es seguir trabajando, seguir construyendo ese equipo que se presente a la pretemporada, generar cosas en pretemporada y prepararnos para ese primer partido de Liga».

El técnico que llega a la UDA procedente del Atlético de Madrid aleccionó a todos. «Hay que tener objetivos al alcance de la mano. Cómo vamos a pensar lo que puede pasar después. Fijaros las jornadas que hay en Segunda División. Nos queda mes y medio para empezar. Pensar a larga distancias... Me gusta pensar en objetivos que se puedan alcanzar con las manos. Ese va a ser el objetivo». En ese sentido, la persecución no va más allá del primer duelo de Liga. «Para nosotros va a ser un objetivo ganar el primer partido de Liga en agosto y que la gente se vaya feliz a su casa, no esperar a ser felices la última jornada o las cuatro últimas. Vamos a buscar objetivos que sean alcanzables, que ilusionen a la gente».

Cómo

Su forma de pensar refuerza lo perseguido en la temporada recién finalizada, de la que dijo que ha sido «un temporadón. Ha tenido partidos muy buenos, ha demostrado que se pueden hacer equipos de una manera como el que generaron Miguel y su gente y lo veo como una ilusión. ¿Es un reto? Es la oportunidad de seguir siendo feliz. Ese es mi reto en Almería y ser feliz para mí es cada día poder venir a entrenar aquí, cada día poder disfrutar de unos jugadores y cada día poder disfrutar ese domingo de partido. Sé que si vamos dando pasos haremos feliz a la gente y esa felicidad de la gente será la que nos sirva de motor a nosotros».

Pedagogo y gestionador de recursos humanos, el valenciano habló de cosas que no le harán temblar. «Lo que vamos a intentar es que a todos los miembros que formen parte de la primera plantilla sacarles rendimiento, ayudarles a que mejoren, sean jóvenes o sean mayores. Tengo claro que si un futbolista se merece jugar porque lo ha demostrado en el verde va a jugar, tenga 17 o 31 años. La edad para mí no es un problema. Mi formación docente va a ser ayudarles a crecer y que sean mejores futbolistas».

Una repuesta válida a la hora de hablar de los jugadores de la cantera. «Sea del filial o del División de Honor no voy a tener ningún tipo de problema. El jugador que dé rendimiento y ayude a mejorar... Esto es un juego colectivo y vamos a necesitar de todos. Por eso quiero un Almería de todos donde todos nos sintamos partícipes de lo que hace el equipo. A nivel de cantera, el futbolista que merezca estar en el primer equipo, merezca estar dentro del once y se lo haya ganado, va a estar».

El hecho de llegar de un fútbol formativo no le pone en desventaja para trabajar con el fútbol 'profesional'. «Qué diferencia hay, ¿la exigencia? En la exigencia va a estar el éxito. Cada día que venga aquí a entrenar, mi primera premisa es la exigencia que voy a tener conmigo. Nosotros vamos a tener una premisa y es la exigencia. Cada día tenemos que venir a ser mejores».

Sin diferencias

En ese sentido se preguntó si existe diferencia entre el panorama en el que vive la UD Almería o el que pueda tener el Atlético B. «Nosotros estábamos preparando jugadores para que compitieran al máximo nivel. Montero ha jugado catorce partidos en el Atlético de Madrid que ha quedado subcampeón de Liga y ha estado jugando la Champions; Joaquín, Mollejo, Camello, Toni Moya, Carlos Isaac. Formamos jugadores que ayer empataron con Paraguay. Todos esos chicos están jugando y van a representar a un país como Qatar. Ali, Almoez, Akram, Bassam... van a jugar y preparamos esos chicos para el máximo nivel. Valencia, lo mismo».

Sentenció, en ese sentido, que «el fútbol formativo es la realidad». Asintiendo de carecer de experiencia en el fútbol profesional, sí que aseveró que «no hay ninguna diferencia, la diferencia es gestionar recursos humanos, transmitirles ilusión, conocimiento del juego y capacidades. Ese va a ser nuestro trabajo, en fútbol formativo o en fútbol profesional. Al final, creo que esa buena comunicación va a hacer que no haya diferencias. No la entiendo. En la exigencia está el éxito y ese es mi patrón de vida. Cada día me exijo, porque quiero ser un poquito mejor y para eso necesito a mi alrededor gente que me exija».