La nueva UDA ya está en el papel

12 agosto 2019

Mohamed El Assy presenta las intenciones de la nueva propiedad | Pedro Emanuel llega tras asumir «un gran reto»

Hasta ahora todo eran rumores sobre lo que la nueva propiedad quería hacer de la UDA. Pero ya está sobre el papel y la teoría de la transformación ya está puesta en boca de los responsables del grupo liderado por Turki Al-Sheikh. En su nombre, Mohamed El Assy. El director general ha puesto las líneas que seguirá el nuevo Almería. No solamente se tratará de un club de fútbol. Quieren meterse de lleno en la sociedad almeriense.

En la presentación de Pedro Emanuel como entrenador del primer equipo, toda la atención se la llevó el director general. Explicando parte de lo que tiene en mente el nuevo propietario. Reconociendo que han negociado «con cuatro equipos de Primera (Liga Santander), pero que no cumplían las condiciones que sí nos ofrecía el Almería». Desde ese momento, elaboración de un proyecto que tiene a todas las estructuras del club en el punto de mira. Por la premura de tiempo, primero con el equipo que militará en la Liga SmartBank. Un plantel que tendrá modificaciones antes del final del mercado de verano. Porque el objetivo es «volver a Primera lo antes posible». Así lo dejó claro El Assy.

Pese a que la competición liguera comienza este sábado, prefieren ir sobre seguro en un mercado «que no es sencillo», como el de la Segunda española. Una competición «muy igualada», dijo Pedro Emanuel. En la que «13-14 equipos aspiran al ascenso. Estamos trabajando como si fuese un coche en marcha. No nos vamos a parar», porque el tiempo les apremia y queda mucho por hacer. «Confío en los jugadores que tengo y he podido ir viendo, pero tenemos que cubrir las salidas de los cinco jugadores más importantes que tuvo el equipo el pasado año, ha dicho el portugués.

Lejos del tema deportivo de la primera plantilla, El Assy considera que queda mucho por hacer a nivel de club. Y así lo ha manifestado en la rueda de prensa de presentación del proyecto. Solamente ha sido teoría, pero con una hoja de ruta muy ambiciosa. «Queremos hacer una Ciudad Deportiva que sea de las mejores de Europa. Para que allí estén jóvenes de todos los continentes». No solamente será la única infraestructura. Porque lo principal será la transformación del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Tal y como adelantó IDEAL, el deseo de la nueva propiedad es hacer un convenio de varios años de duración con el Ayuntamiento de Almería para el alquiler del recinto deportivo y que las reformas, asumidas por la UDA, pueda ser amortizada. «Las gradas están lejos del campo y queremos acercarlas. Hemos comprado dos vídeo marcadores y la publicidad en el campo será en LED para aumentar los ingresos por publicidad», ha dicho El Assy.

A nivel social, la implicación será mucho más amplia. «Queremos ayudar a las personas más necesitadas. Ya estamos haciendo un estudio para hacerlo». Además, traer hasta la provincia conciertos y espectáculos de gran calado a nivel mundial. Ya sea en el Estadio o en otras ubicaciones.

Lo que también ha dejado claro es que no se bajará el precio de las entradas para ver los partidos de la UDA. Eso sí, «mejoraremos los servicios en el Estadio, con un Sport Bar, y mejoraremos al equipo para que nuestros aficionados puedan disfrutar».