UD Almería El miedo pudo con la ilusión 02:08 Juan Carlos Real controla el balón de espaldas a portería, acosado por Álex Díez y con Narváez cerca. / AGENCIA LOF Los errores propios en las ocasiones a favor y un penalti muy dudoso provocan la derrota de la UDA JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Domingo, 7 abril 2019, 02:17

El Almería vio ayer lo que suponía a los rivales ir al Mediterráneo en temporadas anteriores cuando los rojiblancos se jugaban la vida y el miedo se quería apoderar del feudo almeriense. Lo vivió, en este caso, en su contra. Ante un Extremadura que está en descenso y quiso aprovechar su oportunidad de seguir viviendo. Tuvieron una y fue gol. Gracias a un penalti más que discutido de Owona a Perea. Fue un error del colegiado. El que se unió a todos los de la UDA ante el marco contrario. 20 remates a puerta que no encontraron ningún premio.

El plantel visitante tenía muy claro desde el inicio que no había mejor sensación ante un equipo que se juega la vida, para evitar el descenso, que quitarle el balón y que sus aficionados no puedan ni tener opciones de poder alimentar sus ánimos con ocasiones ante el marco de René Román. Así fue durante los primeros minutos. Aunque se podría decir que fue durante la práctica totalidad del primer periodo. Al que se llegó con igualada sin goles porque, sobre todo, Juanjo Narváez no estuvo nada fino en el remate. Tampoco el resto de sus compañeros que entraron en el área defendida por Casto en mejor disposición que los defensas. Más o menos, lo que viene sucediendo en una gran parte de la competición liguera.

Por su parte, al Extremadura parecía que no le iba mal que el Almería tuviera la pelota. Su juego era tan básico como lógico para un equipo que está en puestos de pérdida de una categoría que conquistaron el pasado mes de junio. Toque entre los centrales. Ver que Zarfino, Lolo González y Olabe estaban marcados. Envío retrasado a Casto Espinosa. Y pelotazo buscando que Alfredo Ortuño se pudiera imponer a Saveljich u Owona, para que la segunda jugada permitiera acercarse al área de René Román. Tan básico que permitió que la pareja de centrales de la UDA se sintiera, en este primer periodo, muy cómoda.

Los extremeños quisieron no cometer ningún riesgo. Para que la velocidad, tras robo, de la UDA no se pudiera poner en práctica. Un aspecto que lo pudo tener claro Fran Fernández a la hora de plantear el choque. Porque dispuso de inicio a Juanjo Narváez de salida. El colombiano, en la izquierda a pierna cambiada, quiso jugar más por dentro. Buscando su perfil para el disparo. Lo intentó en varias ocasiones. Unas veces el error fue el no llegar. En otras el rematar mal. También las hubo en el que quiso hacerlo tan 'barroco' que se quedó sin la posibilidad ni de hacer su gol ni de pasar a un compañero mejor colocado.

El primer acercamiento del cuadro local fue a falta de menos de una decena de minutos para el intermedio. Una jugada de Kike Márquez por la derecha permitió al '10' un centro. Ni un hubo remate de Ortuño ni despeje de Owona. Se pasó sin consecuencias. Como así pasó toda la primera parte para un conjunto, el azulgrana, que sabía que un error suyo podría ser 'mortal' ante la velocidad de la UDA. Así que mejor, para los locales, que pasaron los minutos e intentar tener alguna en el segundo periodo. El Almería, por su parte, continuaba fallando llegadas. Porque llamarlas ocasiones de gol sería muy atrevido.

Más de lo mismo...

El segundo periodo fue una continuidad del primer tiempo. Mismos protagonistas, sin cambios de inicio, y con las mismas sensaciones. El Extremadura que buscaba las segundas jugadas y, sobre todo, algunas faltas que equilibraran las fuerzas a balón parado. Por su parte, en el Almería también a todo igual. Tener la posesión y Narváez fallando ocasiones de gol.

Hasta que decidieron mover el banquillo ambos conjuntos. Primero fue el cuadro local. Manuel Mosquera quiso que pasaran ya más cosas. Entraron Reyes y Nando por Olabe y Kike Márquez. Intentaba que por dentro tuvieran más juego. En cuanto a la UDA, Fran Fernández le dijo a Rioja que jugara en lugar de un voluntarioso, pero desacertado, Narváez.

Y casi sin que el Almería pudiera buscar la velocidad del sevillano, el colegiado señaló un más que discutible penalti de Owona (que vio amarilla) a Perea. El lanzamiento de Lolo González (exjugador del CD El Ejido) sirvió para que la hoja de ruta del Extremadura tuviera su razón de ser.

Sin fortuna

El choque se convirtió en lo que quiso el Extremadura. Más bien, como todo el encuentro. Porque, visto lo visto, los azulgranas sabían que alguna tendrían. Y que el Almería tiene un grave problema ante el marca contrario. Le cuesta mucho a los de Fran Fernández hacer un gol. Cierto que ante el Rayo Majadahonda lograron dos, pero tuvieron más que en ninguna otra ocasión a lo largo de la temporada.

El técnico dio entrada a Aguza y Caballero. El primero, que debía ser referente en esta campaña, no ha brillado. Ayer, tampoco en el cuarto de hora que tuvo. Por su parte, el argentino (por delante de Demirovic como tercer cambio) tuvo el empate en sus botas. Remató al palo casi con el tiempo cumplido. En una acción que Álvaro Giménez reclamó penalti. Que el colegiado no entendió así.

Para certificar la derrota de la UDA. Dejando al cuadro almeriense a ocho puntos de los puestos de playoff. Sumando la quinta jornada seguida sin ganar. Para poner algo más difícil mirar hacia arriba. Para poder pensar ya en el futuro.