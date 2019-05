UD Almería Fran Fernández: «En estos dos partidos no sé si no nos ha llegado» Fran Fernández, en la banda. / AGENCIA LOF El entrenador del Almería ve ya casi un imposible el playoff y, sobre su continuidad, pide al club «que nos valore» J. FOLQUÉ ALMERÍA Lunes, 6 mayo 2019, 01:27

Segunda derrota seguida en la UDA y el sueño del playoff de ascenso que se convierte en una quimera. Fran Fernández, entrenador del Almería, fue ayer realista nada más acabar el partido en Lugo, que supuso la segunda derrota seguida y que la distancia con la parte alta sea más de la mitad de los puntos que restan por jugar. Con este panorama, el zapillero habló del pasado más reciente (dos últimos encuentros), del futuro más próximo (cinco jornadas que restan) y del más lejano (sobre si seguirá en el banquillo.

Por orden cronológico, el preparador rojiblanco tuvo la gran duda. «En estos dos partidos no sé si no nos ha llegado o que no ha salido», dijo Fran Fernández tras estos choques que han acabado con derrota de la UDA y que ha impedido que los almerienses estén con opciones reales y virtuales de luchar por la sexta plaza de la clasificación.

Un aspecto que, como se pudo comprobar ayer, el Almería ha fallado en sus señas de identidad. «Ellos se jugaban la vida. Este tipo de partidos también lo ganamos nosotros en temporada anteriores. Suele ganar el que va a por todas y mete siempre la pierna», recordando que el Lugo está en puestos de descenso y que mostró una mayor intensidad desde el inicio. «Ellos creyeron antes y más que nosotros», resumió a la perfección.

Así se inició la cita en el Anxo Carro. «El partido se nos puso a remolque desde el principio». Lograron empatar, pero en defensa no fueron como otros días. «Luego sí creímos. Tuvimos situaciones de gol, pero hemos dado facilidades en las áreas. Hemos tenido dominio, ocasiones y al menos un penalti no señalado a nuestro favor».

Futuro próximo

Ahora, con la dificultad de 'motivar' a un equipo que ha hecho los deberes con tiempo y que ya no tiene más objetivo que acabar de la mejor manera la campaña, Fran Fernández abrió la puerta a los menos habituales. «Hay que defender este escudo hasta el final. Es la hora de los jugadores que están llamando a la puerta y que no han tenido sus minutos». Para «intentar acabar entre los 10 primeros y vamos a luchar por ello», apuntó.

Espera que esta próxima semana el ambiente mejore en algo al de pasados días. «Tras la derrota ante el Oviedo, esta semana se ha notado que hemos bajado». Por lo que «nos ha faltado ese plus. Es difícil ganar partidos ante los equipos que lo necesitan», destacó antes de abordar en UDA Radio su renovación.

Cuestionado por si había alguna novedad, tanto de manera afirmativa o negativa, Fran Fernández reconoció que la negociación continúa. «He estado muy centrado en lo deportivo, como lo seguiré estando hasta el final de la temporada. Es algo que lleva mi representante. Hay buena predisposición por todas las partes. Lo que yo pido que se nos valore como creo que merecemos. Si el club no puede llegar, pues tomaremos otro camino. Pero en un futuro nos volveremos a encontrar». Fue su sentencia.