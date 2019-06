UD Almería Las crónicas resaltan el Pichichi de Álvaro y el emotivo adiós de Fran Fran Fernández y Álvaro Giménez, protagonistas de la fiesta fin de temporada. / AGENCIA LOF Sobre el partido entre la UD Almería y el Albacete, coincidencias en que los rojiblancos fueron muy superiores a los de Ramis, 'centrados' en el playoff de ascenso JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Lunes, 10 junio 2019, 02:18

almería. Se acabó. El campeonato de Liga 2018/19 dijo adiós, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, con el partido entre la UD Almería y el Albacete, con cierto sabor agridulce. En ese 'reparto', la mezcla de haber significado el de la emotiva despedida de Fran Fernández como entrenador del equipo rojiblanco, dejando una grata estela, y el de haber disfrutado del 'doblete' goleador de Álvaro Giménez, que le colocan entre los máximos realizadores históricos de la UD Almería desde que milita en la LFP.

Para la prensa escrita, en las crónicas extraídas, tanto en los medios albaceteños como en la deportiva de tirada nacional, ambos fueron los grandes protagonistas del partido para la afición rojiblanca. Entre uno y otro, la otra coincidencia informativa fue a nivel colectivo. La de que la UD Almería fue superior a un Albacete dirigido por el extécnico rojiblanco Luis Miguel Ramis, más centrado ya en jugar la fase de ascenso a Primera que en pensar en exponer para ganar.

La mente en el playoff

En la prensa local, La Tribuna de Albacete abría la crónica con el titular de 'El Albacete se deja ir en la última jornada', informando entre otras cosas referentes al encuentro que lo hizo jugando con varios suplentes y pensando más en el playoff. «Se acabó la liga regular. El Albacete se dejó llevar en este último encuentro ante el Almería, que acabó goleando en la media hora final por tres a cero a un conjunto de Luis Miguel Ramis que había dejado a los pesos pesados fuera y que alineó un equipo de circunstancias. El partido tuvo poca historia, pues sólo jugó un equipo, el local. Los manchegos apenas inquietaron la portería de Fernando y, en la recta final, dos goles del pichichi Álvaro Giménez y otro de Caballero dieron un holgado triunfo al equipo que más los buscó. La mente del equipo de Ramis estaba ya en otro sitio».

El digital Albacetediario titulaba la información del partido con 'El Albacete sale goleado de Almería dejando una pésima imagen'. Sobre el envite se pudo leer, entre otros aspectos, que «el Almería puso fin a su temporada con una goleada ante un Albacete con la mira puesta en la promoción, en un encuentro que tuvo como gran protagonista a Álvaro Giménez, que hizo dos tantos y se aseguró el trofeo de máximo goleador de Segunda con 20 dianas. Pasado el primer cuarto de hora de la segunda parte, el Almería puso una marcha más con la entrada de un canterano del Albacete, ahora en las filas rojiblancas, como Gaspar Panadero».

Una marcha más

En la prensa deportiva, Marca tituló la crónica digital 'Álvaro Giménez brindó el Pichichi a su afición' y se relataba que el Almería superó con claridad al Albacete. «Los andaluces propusieron más y fueron los claros dominadores del partido. En el primer tiempo los rojiblancos se mostraron con más lucidez que el Albacete, tuvieron mayor predominio ofensivo y dispusieron de las ocasiones más claras. Por su parte, los de Ramis apenas pusieron en aprietos la portería de Fernando, salvo en varias acciones».

También se narraba que en la segunda parte, los rojiblancos vieron recompensados sus méritos. «En el segundo tiempo, las tornas no cambiaron. El Almería le puso una marcha más, mientras que el Albacete no dio síntomas de una mejoría en su juego. Los unionistas, que no dejaron de intentarlo en ningún momento, obtuvieron su premio».

Las salivas de Fran

Por su parte, en el diario As el titular ofrecido fue 'El Almería golea en la fiesta de Álvaro Giménez' y se exponía en la crónica digital que no resultó aburrido el partido. «El número de amonestaciones refleja el tipo de partido que enfrentó al Almería y al Albacete. Apenas dos es una ínfima cifra en un partido de sénior. Eso sí, no se vio un encuentro soporífero, metiéndole ritmo el Almería, sobre todo en la segunda mitad. Álvaro Giménez buscaba cerrar su pichichi y lo logró de manera virtual con su doblete».

Se resaltaba, entre otras referencias relacionadas con el partido disputado, una emotiva despedida. «Quién si dijo adiós a la hinchada rojiblanca fue Fran Fernández en su día. Era su partido número 50 al frente del primer equipo de un club en el que ha estado siete temporadas. En esas siete campañas, tras este partido, quizás ha tenido que tragar más saliva que nunca. Las despedidas nunca son fáciles, aunque que mejor que con un 3-0».