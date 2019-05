UD Almería Chema Núñez: «Soy joven y me marco las metas a corto plazo en el fútbol profesional» Chema Núñez hace el gesto de aprobación en la rueda de prensa de su ampliación de contrato. / UDA El '8' de la UDA escenificó ayer la ampliación de contrato, hasta el 30 de junio 2021, que el club había hecho oficial un día antes J. FOLQUÉ Almería Jueves, 30 mayo 2019, 00:32

Hace un año estaba en el filial de la UDA. Fue pieza clave para lograr el ascenso a la Segunda B. Pero no estuvo en el día definitivo. Parecía un desencuentro entre el club rojiblanco y el propio jugador. Todo hacía indicar que dejaría la disciplina del Almería. Tenía, entre otras, una oferta del Córdoba. En tierras cordobesas daban por hecho su fichaje. Pero la entidad presidida por Alfonso García hizo efectivo un documento por el que Chema Núñez quedaba vinculado a los rojiblancos hasta el 30 de junio de 2020. Con unas condiciones ya pactadas y para tener ficha del primer equipo, pese a que por edad podría haber seguido alternando con el filial.

Ahora, casi 12 meses después, el zurdo ha ampliado su compromiso con la UDA. Lo escenificó ayer, aunque el acuerdo se anunció el martes, una vez terminado el entrenamiento. Con una mejora en sus condiciones del año que le quedaba por cumplir y viendo que su horizonte seguía siendo de dos campañas. Con una clara intención. Si aprovecha más que en este campeonato sus minutos, un traspaso está en la hoja de ruta para dentro de un año. Significará que todas las partes salen ganando. Como pasará este verano con otros compañeros.

Aprender

De los que ha podido aprender en estos primeros meses que ha estado en el fútbol profesional. Jugadores más experimentados que han ofrecido, bajo las órdenes de Fran Fernández, el mejor rendimiento de sus respectivas carreras deportivas. Que esta temporada haya sido de aprendizaje, no teniendo los minutos para sentirse titular, no lo considera un paso atrás. Más bien, quiere sacarle la parte más positiva. «Soy joven y me marco las metas a corto plazo, año a año, y en este sentido lo que busco es aprende al lado de mis compañeros, mejorar, tener mayor continuidad y poder aportar lo máximo posible al equipo», dijo ayer al lado de Miguel Ángel Corona, director deportivo.

El centrocampista, que llegó en época juvenil desde el Coria, ha ido dando pasos en el club almeriense. Siendo, junto a Sekou, el jugador del filial que se ganó, el pasado verano, una ficha con el primer equipo. El único, al irse el delantero cedido al Valencia Mestalla en enero, que ha estado todo el ejercicio con los 'mayores'. Con picos de juego y de ser importante con otros en los que no salía del banquillo. «Tengo claro no haber dudado en firmar la ampliación porque aquí estoy muy a gusto y feliz. Llegué siendo un niño al juvenil, y tras pasar por el filial y el primer equipo voy creciendo tanto en lo deportivo como en lo personal. Quiero seguir haciéndolo. Además, ya me considero un almeriense más», insistió.

Para el próximo campeonato espera tener más protagonismo. Sabe que será la campaña de su confirmación. En la que, casi seguro, no tendrá la competencia de Juan Carlos Real. Tendrá a otro que venga para cubrir el puesto del gallego en la plantilla, pero al que debería 'imponerse' y tener más de las tres titularidades en 40 jornadas. «No cabe duda que con este contrato salgo reforzado para poder seguir progresando, en todos los aspectos, dentro del fútbol profesional», declaró.

No quiso perder la oportunidad para «agradecer al club su confianza y querer corresponderle con trabajo y entrega». Después de un año de aprendizaje, ahora le toca asumir más responsabilidad en los entrenamientos y poder pelear por tener más minutos con un nuevo entrenador.