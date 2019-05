UD Almería En busca de la excelencia Jesús Muñoz, de espaldas, y Fran Fernández, durante la sesión de trabajo. / J. J. A. Fran Fernández afirma que para ganar en Mallorca «tenemos que hacer un excelente partido» | El técnico rojiblanco, que no habla de su futuro, sí afirma que «queremos agotar todas las esperanzas, queremos salir y seguir luchando» JUANJO AGUILERA Sábado, 18 mayo 2019, 02:21

Pasó por alto lo de su renovación o no, pidió disculpas por no 'cumplir' con lo que expuso en su anterior comparecencia previa a un partido de Liga, pero sigue metido en lo que más tiempo le absorbe a día de hoy, lo que pueda hacer su equipo en los cuatro partidos que quedan, sobre todo en el primero en el tiempo que es el que se disputa mañana domingo, desde las doce del mediodía, en Palma de Mallorca ante un rival directo como el conjunto bermellón, atendiendo a las matemáticas -quedan doce puntos en disputa y el cuadro de Vicente Moreno está con nueve puntos de ventaja-. En alusión a lo que cada jornada propone el equipo balear, el técnico rojiblanco habló con contundencia de lo que se necesitará para ganar en Son Moix. «Para ganar en un campo como es allí está claro que tenemos que hacer un excelente partido».

Fran Fernández confía en su gente. «Confío en mi equipo, confío en lo que estamos trabajando, llevamos una semana de trabajo excelente, todo el mundo implicadísimo y tengo muy buenas sensaciones de cara al domingo», eso a pesar de poner en valor todo lo que tiene el equipo mallorquinista. «El Mallorca es un equipo completísimo, muy completo en todas sus líneas, desde el portero hasta el delantero. Tiene al mejor jugador del mes, a Salva Sevilla, yo creo que es el futbolista que más controla los partidos en la categoría, un jugador con llegada en segunda línea como pueda ser Dani -Rodríguez-, futbolistas determinantes como puedan ser Lago Junior, Budimir... Tiene un banquillo de nivel, tiene uno de los mejores entrenadores de la categoría, tiene un equipazo».

En juego

Los dos tienen lo mismo en el horizonte, el ascenso o el playoff, aunque como es lógico más complicado de conseguir para los rojiblancos que para los bermellones. «Tenemos que ganar todo, es muy difícil, es casi imposible, no vamos a negar la realidad, pero lo vamos a intentar. El primer paso es ganar en Mallorca y luego nos quedarían tres más, pero este equipo está capacitado y preparado para ganar en cualquier contexto y a cualquier rival».

Los indálicos tendrán enfrente a un equipo complicado en un partido que enfrentará a dos equipos con un único objetivo. «Tenemos muy claro que a los dos equipos nos vale solamente la victoria, son partidos muy igualados y en los que sí que tenemos que tener muy claro que nosotros nos jugamos muchísimo también, que no ocurra como pasó en Lugo, que un rival quería más que otro».

No dudó en asegurar que para Mallorca no puede pasar. Allí «los dos equipos queremos ganar si o si y eso se tiene que demostrar desde el primer minuto». Por eso aventuró que «el partido va a ser larguísimo, igualado, va a haber alternativas para los dos equipos. Confío en mi equipo, confío en lo que estamos trabajando, llevamos una semana de trabajo excelente, todo el mundo implicadísimo y tengo muy buenas sensaciones de cara al domingo».

Confianza

El duelo, de todas formas no será largo por lo que proponga la UDA. «Siempre salimos buscando portería contraria, pero todo partido tiene sus matices. Valoraremos nuestro plan de partido, que mañana -por hoy- se lo comentamos a los futbolistas y ya veremos cómo va a ser, pero creo que vamos a tener alternativas los dos equipos y hay que estar preparados para todo, para intentar salir y ser superior al contrario». Además, con la mente clara, porque «para ganar en un campo como es allí, contra un rival que creo que es el equipo máximo goleador en casa, el segundo mejor equipo como local, que lleva una racha buenísima, está claro que tenemos que hacer un excelente partido». Al respecto no dudó en aclarar que «lo hemos logrado, hemos ganado en campos como Soria, Zaragoza u Oviedo, que nunca se había ganado, y ahora vamos a Mallorca, que tampoco, y vamos a intentarlo».

Será siempre pendiente de un conjunto que tiene muchas cosas positivas, como expuso al inicio. Sin embargo y pese a esa valoración -«va a ser muy difícil», dijo- «ya le ganamos en la ida y vamos a intentar ganar en la vuelta con todo. Me preocupa muchísimo que mi equipo dé su mejor versión y es cierto que el último partido fuera de casa no la dio. Eso es lo que más me preocupa independientemente del rival. Tenemos que salir a morder, tenemos que ser el equipo que estaba siendo fuera de casa, que estábamos realizando una segunda vuelta muy buena, no tanto en resultados, pero sí en cuanto a juego fuera de casa y en el último partido perdimos esas sensaciones. Tenemos que recuperar sensaciones que recuperamos esta semana en casa y llevarlo a cabo allí en Mallorca».

Distintos

El partido llega cuando ambos equipos han hecho un proceso que le ha permitido ser diferentes en comparación con lo visto en su primer enfrentamiento, en el primer partido de 2019. «Ha habido una evolución sobre todo por nuestra parte, el equipo ha ido mejorando en diversas fases del juego y es cierto que todos tenemos nuestras irregularidades, pero creo que somos mucho mejor equipo que lo éramos en aquel entonces».

De aquel partido no 'recuerda nada'. «Está olvidado, era un partido diferente, porque venías de vacaciones de Navidad y siempre ese partido para el equipo local es un poco más sencillo que para el visitante, pero ahora no. Es un partido de tú a tú, como dijo ayer -por el jueves- Eteki. Es el partido del todo o nada y eso lo tenemos muy claro. Queremos agotar todas las esperanzas, queremos salir y seguir luchando y vamos a ver lo que ocurre. De todas formas, ocurra lo que ocurra, hay que estar muy satisfecho, disfrutar el momento, que es lo que también nos hace falta, jugar sin presión y con muchísima ilusión».

Y posiblemente aplicando otras virtudes que han desaparecido, sobre todo en el partido de Lugo. «El primer paso para ganar el partido es estar convencidos de que podemos hacerlo y para eso tenemos que tener muy claro que hay posibilidades. Hay puntos, hay enfrentamientos directos. Si ganamos en Mallorca estaríamos a seis con el golaveraje ganado, que hay equipos por delante que también tienen que fallar, por supuesto, por eso es muy difícil, pero todo lo que dependa de nosotros tenemos que salir a full como siempre y tener esa ilusión de que tenemos conseguirlo».

Los mejores

El rojiblanco no consideró que esté haciendo cambios por dar minutos a los menos habituales. Fue contundente en ese sentido. «Yo puse la semana pasada al mejor equipo para ganar el partido, no hubo ningún tipo de rotaciones. Hubo tres jugadores por diversos motivos, pero saqué el mejor equipo para ganar. Hubo tres cambios. Eteki estaba tocado, hicimos un cambio en el lateral derecho y un cambio en el central con un central que ha jugado muchísimos partidos esta temporada».

De este modo, anunció que «vamos a sacar en Mallorca el mejor equipo que pensemos que pueda ganar, no hay más. Lo vamos a hacer de aquí al final. Puede ser que no tengamos opciones y faltando un partido puedas dar más minutos a futbolistas, sí, pero yo dije que iba a haber oportunidades para todos, pero si se lo merecían y sobre todo que mientras el equipo tenga posibilidades tenemos que salir a ganar con lo mejor. Vamos a poner todo sobre el campo».

Esas variaciones las justificó por la presencia de «momentos de forma, golpes, muchísimas cosas en el día a día, durante la semana, algunas cosas trascienden, otras no, pero sí va a haber algún cambio con respecto a la semana pasada, pero vamos a poner al equipo que veamos que está mejor para ganar el partido». Lo expuso convencido de que «nos jugamos muchísimo, tenemos posibilidades, estamos a siete puntos, está muy difícil, pero tenemos posibilidades y tenemos que salir a ganar. No nos queda otra que salir a ganar».