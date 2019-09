UD ALMERÍA «Si Arabia Saudita quisiera un club para proyectar su imagen compra el Valencia, no el Almería» Mohamed El Assy explica, en una larga entrevista en El País, el proyecto de la entidad rojiblanca dando un 'palo' a LaLiga F. L. C. Almería Lunes, 23 septiembre 2019, 17:40

Mes y medio después del traspaso de 'poderes' en la UD Almería, el egipcio Mohamed El Assy, director general de la entidad, ha concedido una larga entrevista en El País en la que expone algunos aspectos importantes de todo lo que rodea a la entidad rojiblanca, propiedad ahora de Turki Al-Sheikh, Ministro de Entretenimiento de Arabia Saudí, jeque que pretende tener el 100% de las acciones de la entidad y que pagó alrededor de 20 millones, según lo expuesto en esa publicación, para quedarse con la entidad rojiblanca.

Lo más importante de lo explicado por el director general de la UD Almería en esa entrevista es que descarta de pleno que sea un club 'intervenido' por Arabia Saudí. «¡El propietario es ministro de Entretenimiento, no de Defensa! Si Arabia Saudita quisiera comprar un club para proyectar su imagen al mundo compra el Valencia no el Almería. Este es un proyecto individual. Es el proyecto de Turki al-Sheikh. Él quiere que dentro de dos o tres años la gente diga: '¡Oh! ¡Este hombre de Arabia Saudí es muy inteligente! Vino aquí, de la nada le dio valor a todo, y ganó mucho dinero. No es un idiota que viene a gastar dinero'. Si Arabia Saudita quisiera comprar un club es para ganar la Champions no para ascender a Primera».

El Assy ha ido más allá, asegurando que «se lo dije a Javier Gómez -director general corporativo de LaLiga-. 'Si tú imaginas que este proyecto está respaldado por el Gobierno saudí, y esto es como el City o el PSG, entonces es el chiste del año. ¿Por qué? Primero porque Arabia Saudita es mucho más grande y rica que Catar o los Emiratos. Población: 40 millones contra 1,3 de Emiratos. Arabia Saudita tiene cuatro veces la superficie de España: 2 millones de kilómetros. Los Emiratos son más pequeños que Portugal. Abu Dabi es el único lugar de los Emiratos con petróleo. Dubai no tiene nada. Catar básicamente tiene gas. Abu Dabi produce 3,5 millones de barriles por día. Arabia Saudita 13,5 millones por día. ¿Imagina la diferencia? Rusia y Arabia Saudita producen la mitad del petróleo mundial. Arabia Saudita supera con mucho la economía de Catar y los Emiratos combinados. ¿Por qué Arabia Saudita va a pelearse con Javier Gómez por dos millones de euros? Se lo dije a él. 'Si me avalara el Gobierno Saudí voy y compro el Manchester United, amigo, y no pierdo mi tiempo en la Segunda División española con la esperanza de un ascenso! ¡Compro un club de 1.000 millones, no de 21!'».

La compra

El director general de la UDA, que explicó que Turki A-Sheikh es jeque porque «el término tiene tres connotaciones: religiosa, política y social. Se le llama jeque al líder religioso, al hombre con responsabilidad de gobierno, o al aristócrata. Turki Al-Sheikh es jeque por las tres razones», también señaló en dicha entrevista que la compra no estaba planeada de la forma como se gestó. «Nuestro primer plan fue tener un club». Así, habla de la 'aventura' en Egipto, con el Pyramids FC y de la confección entonces de un cuerpo técnico que es ahora del Almería. «Nos quedamos sin proyecto -en Egipto- pero con un equipo ya completo: Pedro Emanuel, el entrenador, el ojeador Darío Drudi, el jefe de operaciones Joao Gonçalves... Ahora estamos aquí. En nuestro organigrama yo ejerzo funciones de director general y director deportivo». Antes, se estudió la posibilidad de comprar un equipo en Francia, España o Bélgica.

En el repaso realizado, da algún 'palo' a LaLiga por ver con 'malos ojos' los patrocinadores llegados desde el mundo árabe. «LaLiga dice que cuando tienes un patrocinador puedes aumentar el tope salarial con el 100% de los ingresos de ese patrocinador. A nosotros nos dieron un pequeño porcentaje porque dicen que nuestros patrocinadores del Oriente Medio pagan más del valor de mercado de la Segunda española. ¡No consideran que nuestra audiencia en todo el mundo árabe es mucho mayor que la audiencia de cualquier club de Segunda! Pero cuando LaLiga firmó el acuerdo con Arabia Saudita para que los jugadores vinieran aquí no se quejaron, a pesar de que el acuerdo los compensaba con un precio que estaba por encima del valor del mercado. Claro: como ingresaban dinero, no protestaron. Ahora con nosotros son rigurosos. Y es injusto».

Por último, otro de los temas tocados es el de la Ciudad Deportiva. «El Ayuntamiento está colaborando para ayudarnos en todas las formas legales posibles. Primero acordamos que cogeremos un nuevo terreno para la nueva Ciudad Deportiva. Estará terminada en 90 días». Un plazo que puede parecer sorprendente, pero que tiene explicación. «Hablo de las necesidades básicas de cualquier club. Para comenzar un negocio hay unos requisitos mínimos. Yo necesito que mi equipo entrene en mi campo. No ir a otra parte en un mal campo con mala hierba porque no tenemos donde ir. Eso no es profesional. No pretendo que el Almería sea mejor que el Madrid ni el Barcelona. No estamos soñando. Somos gente realista. Queremos que el club sea un club top en Europa, y cuando dices eso necesitas condiciones: una sede, un estadio, unas buenas instalaciones para entrenar en un buen edificio con un buen restaurante y un buen gimnasio. Esto no cuesta cientos de millones. Es muy simple. Lo que digo se puede conseguir por dos millones. No es una inversión gigante».