Almería B El Almería B vence y convence en el amistoso con el Pulpileño (1-2) Jugada de ataque pulpileño en el envite contra el filial, que resultó vistoso. / ANTONIO CÁCERES Nano marcó el tanto del filial rojiblanco con un vistoso disparo, ante un Pulpileño que acusó la falta de rodaje ante un Almería B que fue mejor JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Almería Viernes, 2 agosto 2019, 00:22

El filial rojiblanco se anotó la victoria (0-1) en el partido amistoso de pretemporada jugado contra el At. Pulpileño en el Polideportivo Municipal San Miguel, merced al tanto conseguido por Nano a mediados de la segunda parte. El envite sirvió a Esteban Navarro y Sebas López, respectivos entrenadores de los dos equipos almerienses, para ir perfilando detalles de cara al próximo campeonato de Liga en Tercera División.

Para mañana sábado, ambos equipos tienen programados nuevos envites amistosos de preparación, igualmente a disputar ante rivales de la mencionada categoría. El primero será a partir de las 19.30 horas, en la Ciudad Deportiva de Viator, con el Poli Almería recibiendo al At. Pulpileño. El segundo, a las 20.00 horas, en el Campo Municipal Santo Domingo, donde el CD El Ejido tendrá la visita de la UD Almería B.

Buen ensayo en San Miguel

El filial hizo bueno el mayor tiempo de rodaje, siendo superior al At. Pulpileño - según informa Antonio Cáceres- en relación al amistoso disputado en San Miguel. En la primera parte hubo dominio alterno y en la segunda la UD Almería B se hizo con el control, dominando claramente a los locales. El 0-1 llegó en el m. 68, tras un centro desde la banda derecha, perfectamente controlado por el juvenil Nano, que desde el borde del área y a la media vuelta, logró conectar un potente disparo cruzado que no pudo atajar el meta Raúl Bernabé. Tras el 0-1 pudo empatar el At. Pulpileño en sendos remates de Sergio Camacho que salieron fuera por muy poco, aunque también los rojiblancos dispusieron de una, en el tramo final , pero el intento de José Enrique le salió ligeramente desviado.

Por otra parte resaltar que el equipo local, dirigido por Sebas López, alineó inicialmente a Raúl Bernabéu, Diego López, Carlos Alcántara, Javi Manzano, Juan Arcas, Adri González, Jay Spires, Pipi, Cubero, Pico y Emilio Iglesias. También jugaron Cristian Sánchez, Antonio Jordán, Mada, Santi Bernal, Lee Spires, Sergio Camacho, Mariano y Sergio Gil.

Por la UD Almería B, su entrenador Esteban Navarro puso en liza el once inicial compuesto por Adriá Rojas, Vertiz, Manu, Ezequiel, Fermín, Youness, Álex, Sergio Pérez, Dani Albiar, Iker Burgos y Sergio Sanchís. A lo largo del encuentro jugaron Gerard Batalla, Sergio Contreras, David Luna, Farru, Tomás, Prendes, Javi Moreno, José Enrique, Nano, Javi Robles y Raúl García.