UD Almería El Almería más sólido de la historia A los rojiblancos le han disparado sólo seis veces entre los tres palos en los cuatro partidos que se llevan celebrados, muestra de su gran solidez defensiva | El de Pedro Emanuel es al que menos ocasiones le crean y el que más ha mantenido la puerta a cero JUANJO AGUILERA ALMERÍA Lunes, 9 septiembre 2019, 00:38

El movimiento se demuestra andando. Y esta UD Almería camina con una solidez que alimenta la ilusión. De todas formas, Pedro Emanuel siempre ha hablado con la cautela que da una competición que el portugués considera es una maratón con 42 fechas y sólo se han disputado los cuatro primeros 'kilómetros'. Eso sí, con unos números que reflejan la solidez de un equipo que, aunque tiene que mejorar algunos aspectos, lo hará, seguramente, mejor con buenos resultados que cosechando tropiezos.

Estos todavía no han llegado, lo que provoca que, mirando las 18 temporadas de vida de esta UDA en Liga de Fútbol Profesional -seis temporadas en Primera División y doce en Segunda-, la UD Almería de la actual temporada sea, por números, el mejor de la historia. No es el único que ha conseguido ganar tres de cuatro duelos competitivos -el de Javi Gracia, en el último ascenso a la máxima categoría, también lo hizo, pero perdió el cuarto-, ni el único que está invicto -el de la temporada 2011/12, con Lucas Alcaraz, no perdió, pero sólo ganó la mitad de los duelos-. Sin embargo, el actual se maneja con una solidez que permite mirar con ilusión hacia el horizonte.

Muy sólido

La UD Almería que el sábado ganó, pese al 'pírrico' resultado en La Rosaleda, lo hizo con una imagen sólida semejante a la que pudo mostrar en cualquiera de los otros dos partidos que acabaron con triunfo o del otro que debió acabar también ganándolo a tenor de los méritos contraídos en la primera parte. De todas formas, el Málaga es el equipo que más le ha disparado a la UD Almería, ya sea entre los tres palos o 'entre los banderines de córner'. El equipo de Víctor Sánchez del Amo lo intentó en trece ocasiones, de las que cuatro fueron entre los tres palos y sólo en una ocasión, la del remate de David Lombán, en el minuto 66, que atajó bajo palos Fernando. De las otras, la de Adrián González, en el minuto 5, fue también clara, pero se fue por encima del larguero de la meta de la UD Almería.

Esta sigue siendo un 'muro', casi infranqueable. El trabajo defensivo de los indálicos así lo reflejan los números. En los tres primeros partidos de competición, sólo el Racing le disparó entre los tres palos, lo hizo en dos ocasiones -una deparó el único gol encajado en este ilusionante comienzo de campeonato-. Albacete y SD Huesca ni lo lograron por esa solidez de la que hace gala un equipo que ha utilizado, de inicio, a seis hombres en esa parcela -René Román y Fernando, bajo palos, y José Romera, Lucien Owona, Juan Ibiza o Nikolas Maras e Iván Martos-, además de Iván Balliu y Petrovic que ante el Huesca se incrustó entre los centrales en la recta final de aquel partido.

Pero no todo lo bueno es trabajo exclusivo de la retaguardia, sino que aparecen otros factores que están contribuyendo en el trabajo defensivo. En esa labor también trabajan los centrocampistas, los de la segunda línea y hasta el punta porque el trabajo de Sekou en ese intento de perjudicar la salida de balón de los rivales es un modo de fortalecerse con vistas a frenar las intenciones ofensivas de los rivales.

Cifras

Lo cierto es que las cifras son alentadoras. El Almería que dirige Pedro Emanuel es el único de la historia rojiblanca que ha conseguido mantener su puerta a cero en tres de los cuatro primeros partidos de la competición. Ni el Almería de Unai Emery, ni el de Javi Gracia lo lograron. De hecho, el que dirigió el hondarribitarra es uno más de los que encajó goles en los cuatro primeros partidos. Además, de los que peor empezó pues encajó la derrota en los tres primeros encuentros. El de Javi Gracia, por ejemplo, lo logró sólo en uno de los cuatro encuentros en un equipo de 'fútbol total' que encajó los mismos goles que marcó -ocho-.

La incomodidad que transmite a los rivales concede importancia al gol, como queda dicho. No es el máximo goleador -hay hasta siete temporadas en las que los rojiblancos marcaron más goles-, pero sí el único que sólo ha encajado uno en los 360 minutos que se llevan disputados hasta ahora. También es el que más puntos ha sumado en este periodo de tiempo. Sólo el de Javi Gracia pudo lograrlo, pues había ganado los tres primeros partidos y en el cuarto cayó en la Nova Creu Alta, ante el Sabadell, por un rotundo 3-0. El de Lucas Alcaraz, en la 2011/12, arrancó con empates las dos primeras jornada para ganar después a Guadalajara y Murcia dejando la puerta a cero, algo sólo al alcance de la mejor UDA de la historia.