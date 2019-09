UD Almería El Almería saca un gran punto de un partido 'embarrado' Juanjo Aguilera Los rojiblancos se encontraron con un Rayo comandado por Pozo, pero Juan Muñoz hizo justicia con sutileza JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 22 septiembre 2019, 00:04

El Almería expuso en Vallecas que para ganar hay que saber manejarse en el barro. El partido planteado por el Rayo Vallecano supuso un contratiempo para los indálicos, que por primera vez iniciaron un encuentro 'perdiendo', aunque el marcador reflejara sólo un empate y sin goles. Lo cierto es que el conjunto de Paco Jémez se mostró superior ante un Almería al que le costó salir de la presión de un equipo franjirrojo liderado por el 'Pozo de Vallecas'. La propuesta rayista dejó a los rojiblancos con muchos problemas, hasta el último cuarto de hora, que se descorsetó de la presión, ayudado tal vez porque al Rayo se le fue el 'fuelle' de su fuerte presión de inicio.

1 AD Rayo Vallecano Alberto García; Advíncula, Esteban Saveljich, Catena, Saúl; Santi Comesaña (Óscar Valentín, m. 71), Mario Suárez; Bebé (Montiel, m. 76), José Ángel Pozo (Piovaccari, m. 85), Adri Embarba, y Leo Ulloa. 1 UD Almería René Román; José Romera, Lucien Owona, Nikola Maras, Iván Martos; Sergio Aguza, Radosav Petrovic; Gaspar Panadero (José Corpas, m. 46), Valentín Vada (César de la Hoz, m. 86), José Carlos Lazo, y Sekou Gassama (Juan Muñoz, m. 67). goles 1-0, m. 48: Santi Comesaña. 1-1, m. 73: Juan Muñoz. árbitro Ocón Arraiz, perteneciente al colegio riojano, ayudado por el vasco Sagués Oscoz, en el VAR. Amonestó a a José Ángel Pozo (m. 66), de la AD Rayo Vallecano, y Nikola Maras (m. 84), de la UD Almería. INCIDENCIAS Partido correspondiente a la jornada séptima del Campeonato de Liga de Segunda División A, Liga SmartBank, celebrado en el Estadio de Vallecas.

En la segunda parte, los cambios depararon otro decorado. Lo intentó la UDA con la presencia de Corpas, pero el que se adelantó fue el Rayo por medio de Santi Comesaña, que 'desató' a los rojiblancos, que fueron en busca del empate. Tardó en llegar, otra vez por los cambios. La entrada de Juan Muñoz sirvió para que el sevillano, 'suavemente', hiciera un golazo 'cuajado' por la sutileza de los delanteros con gol, pero con clase. El Rayo no tuvo más, el Almería no tuvo menos y se jugó donde quiso el equipo de Pedro Emanuel. Aunque no fue suficiente para ganar, el Almería sacó un punto de oro de un partido 'embarrado'.

Una velocidad menos

No tuvo ritmo el comienzo de partido, pero sí aproximación, sobre todo del conjunto rayista que, por medio de Bebé, en el minuto 6, buscó las 'cosquillas' de René Román con un disparo raso y al primer palo que el cancerbero gaditano logró despejar a saque de esquina. En el 9, una falta por manos de Lazo provocó un lanzamiento seco de Adrián Embarba, que intentó sorprender, pero el balón se le fue por el lateral izquierdo de la portería de René.

Se notó una velocidad más para el conjunto rayista y el Almería obligado a estar en su parcela, 'empujado' por el ritmo impuesto por el conjunto de Paco Jémez, dominador del balón y encargado de proponer cómo jugar el partido, defendiendo en campo contrario y asfixiando al conjunto rojiblanco, incapaz de salir cómodo de esa presión del conjunto rayista.

Eso provocó pérdidas rojiblancas y contras del Rayo. En el 18, la tuvo el conjunto local y por dos veces. Primero con una recuperación de Saúl García, que condujo y puso el balón perfecto al centro del área por donde apareció de nuevo Bebé que se llenó de balón y remató fuera. Casi en el intento de los rojiblancos de salir de la presión, otro balón recuperado acabó con Leo Ulloa ante René, tras resbalón de de Lucien Owona, pero el argentino, ante el meta almeriense no pudo encontrar portería por la intervención del rojiblanco.

Más presencia

Mediada la primera parte, el cuadro indálico dispuso de más balón y también presencia en campo rival, desquitándose un poco de la presión ejercida por un Rayo Vallecano que tuvo en el exrojiblanco José Ángel Pozo al jugador inteligente, siendo creador de las acciones de peligro y un jugador motivado, totalmente diferente del que pasó 'de puntillas' por el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Cuando el Almería empezó a pisar campo contrario, Valentín Vada fue derribado en la frontal, casi en el centro, para que el argentino se hiciese dueño del balón y lo pusiera al larguero de la meta rayista, dando paso a ver a un Almería más metido en el partido y arriba, con posesiones más largas, ya que el 'fuelle' del Rayo por su primera media hora intensa empezó a dejarse notar, dando un paso atrás, escenario con el que se llegó al descanso.

El inicio de la segunda parte deparó otro decorado. Pedro Emanuel quiso tener la banda izquierda del Rayo más controlada, sentando a Gaspar Panadero, que jugó a pierna cambiada, y dio entrada a José Corpas para ganar en defensa. No hubo apenas tiempo para saber si era así o no porque, en el 48, una subida por esa banda de José Ángel Pozo acabó con centro de este, René que despejó con problemas obstaculizado por Leo Ulloa y el rechace le cayó a Santi Comesaña que adelantó al Rayo.

Partido nuevo

Se abrió un partido diferente. El Almería lo buscó, pero sin llegar a la portería defendida por Alberto García, todo lo contrario que el cuadro rayista, que, en el 59, vio la colaboración entre Adrián Embarba y José Ángel Pozo para que este finalizara con un buen disparo que se marchó por encima del larguero defendido por la UD Almería. Su propuesta mejoró ante un Rayo cuya lectura no fue otra que la de manejarse con el resultado.

Pedro Emanuel optó por dar entrada a Juan Muñoz tal vez para buscar más un delantero rápido que la propuesta de Sekou, bien tapado por los centrales del conjunto vallecano. Mientras, Paco Jémez dio oxígeno con cambio hombre por hombre, dando entrada a Óscar Valentín en lugar de Santi Comesaña, con 20 minutos para el final del partido. El que mejor vio las cosas fue Juan Muñoz, precisamente. El utrerano, en su segundo partido y en segundo balón que tocaba en este, aprovechó un grandísimo servicio de Sergio Aguza, tras un robo de José Corpas en la presión, para poner las tablas.

Mandó entonces el Almería, que vivió casi entre su zona de medios y el área defendida por Alberto García. El Rayo, mientras, intentó cargar con la entrada de Piovaccari en lugar de José Ángel Pozo, con una opción clara, la de colgar balones al área rojiblanca, pero sin que el Almería le dejara espacios para ese 'pre-acuerdo'. Así, en un partido de barro, el equipo rojiblanco sale indemne y sin mancha.