UD Almería B Almería 'desciende' en número de clubes en categoría nacional CD El Ejido y Almería B jugarán su próximo derbi provincial en el 'pozo' de Tercera División. / FELIPE ORTIZ Será en la próxima Liga la única provincia andaluza sin equipos en la Segunda B; tendrá tres en Tercera División y pierde uno en División de Honor juvenil JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Almería Martes, 25 junio 2019, 01:28

Decrece el número de equipos almerienses, militantes en las principales categorías nacionales, tanto en senior, como en juveniles, en el análisis comparativo entre la pasada temporada y la próxima. Salvo en la de Segunda División, en la que de nuevo la UD Almería será el único representante almeriense, se han perdido las dos únicas plazas que había en la de Segunda División B, debido a los descensos, tanto del CD El Ejido como de la UD Almería B.

Para encontrar algún equipo almeriense figurando la próxima Liga en una competición futbolística nacional, habría que mirar al 'pozo' de la Tercera División. En ella, los mencionados descensos de celestes y rojiblancos, hace 'subir' el número de equipos que pasa de uno en la pasada Liga, a tres en la próxima. En la División de Honor Andaluza, de cuatro equipos se baja a dos y en la División de Honor juvenil, de dos en el pasado curso, habrá uno en el próximo, habiendo 'empate a tres' en Liga Nacional juvenil en cuanto a los datos comparativos

Los últimos en Segunda B

En la División de Honor Andaluza senior se pierden dos plazas, que podrían pasar a ser tres

No será Almería la única provincia andaluza sin equipo en la LFP, en la que sigue la UD Almería, con un representante en Segunda División, mientras que Huelva, Jaén y Córdoba, no tienen ninguno. El primer 'bajón' almeriense llega en la comparativa con la categoría de Segunda División B, entre el pasado campeonato y el próximo, ya que de dos equipos almerienses, casos del CD El Ejido y de la UD Almería B, no habrá ninguno en la venidera campaña liguera. Salvo que el Linares Deportivo consiga ascender el próximo domingo, con lo que pasaría a ser el único equipo de Jaén en Segunda División B, ello supondría que Almería pasaría a ser la única provincia andaluza sin un representante en conocida como 'categoría de bronce' del fútbol español.

Cádiz, con tres equipos y a la espera de lo que hagan en el playoff, tanto el Algeciras CF, como el Cádiz B, que lo tienen muy a 'huevo' para ascender después de sus buenos resultados de la pasada jornada, tendría entre tres o cinco representantes en el Grupo 4. Con uno estarán Granada, Málaga, Sevilla, Huelva y Córdoba, está última tras el descenso desde la Segunda División del primer equipo verdiblanco.

En una sube, en otra baja

Por los descensos de celestes y rojiblancos aumenta el número de clubes almerienses en la última categoría nacional senior, como es la Tercera División. Dejando a un lado ten la comparativa, tanto al Huércal Overa CF, como al At. Pulpileño, que militan en el Grupo XIII por obvias razones de distancias kilométricas, en el Grupo IX hay subida para el próximo curso. El Poli Almería, único que militó en el mismo la pasada Liga, tendrá dos 'compañeros' más en la próxima, debido a los mencionados descensos de Segunda División B, tanto de la UD Almería B, como del CD El Ejido.

Un eslabón senior más bajo, ya a nivel autonómico, lo configura la categoría de División de Honor Andaluza. En la comparativa entre la pasada temporada y la próxima, destacar que Almería pierde dos representantes, ya que en el anterior campeonato militaron Berja CF, CD Oriente, CD Vera y CD Adra. Para la próxima temporada tienen plaza asegurada el Berja CF y el ascendido CD Cantoriana, habiendo descendido CD Vera, CD Adra y está a la espera el CD Oriente.

Menos uno en juveniles

Volviendo a categoría nacional, aunque en este caso referente a las dos divisiones nacionales juveniles que figuran en el organigrama de la RFEF, resaltar que en la correspondiente a la División de Honor se pierde un representante en relación la pasada Liga. Ello es debido al descenso del equipo del UCD La Cañada, por lo que será la UD Almería el único representante almeriense en la máxima categoría nacional juvenil del fútbol español.

En cuanto a Liga Nacional juvenil hay 'empate' en el número de representantes almerienses, ya que como en la anterior temporada, habrá tres equipos en la próxima. Continúan militando en la misma tanto la UD Almería, como La Mojonera CF y descendió el Club Natación Almería. Para el venidero campeonato, además de mojoneros y rojiblancos, estará el CD El Ejido que ha conseguido el ascenso. En el Grupo 13 de la misma, habrá supremacía de Málaga, con seis equipos, seguida de Almería y Granada, con cuatro y Jaén, con tres.