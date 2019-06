UD Almería Despedidas a lo grande 02:43 Resumen del partido de la UDA / LALIGA 123 Los rojiblancos, en un partido de guante blanco, ganan por deseo a un Albacete que no mostró nada JUANJO AGUILERA Domingo, 9 junio 2019, 02:58

No había nada en juego, sólo el orgullo rojiblanco. El Albacete vino a Almería consciente de que su propósito de ser tercero era prácticamente imposible y eso se notó en su rendimiento. El equipo rojiblanco no miró para atrás, sólo hacia el frente con la intención de hacer un partido que fue mejor en la segunda parte que en la primera y que acabó mirando a su rival por encima porque fue superior al conjunto castellano-manchego, a pesar de que en el duelo no le iba nada en juego. Si pudo hacer más no se vio porque la UDA hizo una buena primera parte, en la que tuvo el balón y lo supo usar ante un Albacete corto en la presión, incapaz de ahogar al equipo rojiblanco, al que le faltó gol.

3 UD Almería Fernando; José Romera, Esteban Saveljich, Juan Ibiza, Iván Martos; Sergio Aguza (Pablo Caballero, m. 80), César de la Hoz; José Corpas, Juan Carlos Real (Chema Núñez, m. 74), Juanjo Narváez (Gaspar Panadero, m. 59), y Álvaro Giménez. 0 Albacete Balompié José Antonio Caro; José Caro, Álvaro Arroyo (Ángel Moreno, m. 15), Nico Gorosito (Boselli, m. 59), Borja Herrera; Mickaël Malsa, Barri; Néstor Susaeta, Álvaro Peña, Eugeni Valderrama (Balleu, m. 64), y Miguel Ángel Gómez. Goles 1-0, m. 62: Álvaro Giménez, de penalti. 2-0, m. 71: Álvaro Giménez. 3-0, m. 91: Pablo Caballero. Árbitro: Gorostegui Fernández-Ortega, preteneciente al colegio vasco. Amonestó a Ángel Moreno (m. 16) y Álvaro Peña (m. 84), del Albacete Balompié. Incidencias Partido correspondiente a la jornada cuadragésimo segunda del Campeonato de Liga de Segunda División A, Liga 1|2|3, celebrado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos ante 4.375 espectadores.

La segunda fue otra cosa. El Albacete fue inferior y el Almería un equipo crecido que saltó a ganar el partido desde el primer minuto. Si en la primera parte fue por la derecha, en la segunda utilizó la izquierda, en la que el trabajo de Juan Carlos Real se dejó notar. El genio, por clase que no por carácter, creó los espacios y, aunque faltó el acierto en los metros finales, fue cuestión de tiempo y de insistencia. En el 62, por la izquierda, Iván Martos abrió la defensa y Álvaro Giménez la portería. Hubo tiempo para más porque en el 71 hizo el segundo para firmar la sobresaliente actuación de la UDA en el partido y en una temporada en la que el ilicitano, además, acabó como máximo goleador de la categoría, a la espera de lo que pueda hacer Rubén Castro mañana en Soria, pero la diferencia de cinco goles parece que le concederá el honor que le corresponde a un pichichi inventado por la UDA.

Con mando

De salida fue el Almería el que tuvo más el balón, con llegadas generalmente por banda derecha, con la aparición de José Corpas, que lo intentó con un par de centros, el segundo acabó en mano de Álvaro Arroyo, en el minuto 6, no sancionada. Los rojiblancos mandaron ante un Albacete que cuando presionó lo hizo en su parcela, que no hizo presión alta y los de Fran Fernández se manejaron con ventaja, aunque sin acierto en el último pase.

Lo cierto es que se jugó al ritmo propuesto por los castellano-manchegos, más lento. El Almería lo intentó tras robo. Un balón conquistado en la zona de medios deparó la primera llegada por el costado izquierdo, con la conducción y disparo final de Juanjo Narváez que atajó sin problemas José Antonio Caro, en el 20, poco después de que al Albacete se le pusiera en contra el partido con la lesión de su capitán Álvaro Arroyo, que puede ser, si se confirma, perjudicial para el playoff.

El equipo de Luis Miguel Ramis quiso tener las suyas, aunque en el inicio del enfrentamiento no tuvo muchas. En el minuto 23, fue Eugeni Valderrama el que lo intentó desde muy lejos. Su disparo lo tocó lo justo el cancerbero rojiblanco Fernando desviándolo para que el balón se marchara a saque de esquina.

Cerca del gol

La UDA mandó con su propuesta y estuvo cerca del gol en el minuto 26. Sacó el balón con pausa desde atrás entre Saveljich y Juan Ibiza, condujo Sergio Aguza y lo demás lo fabricaron arriba, en una acción entre Juanjo Narváez, Álvaro Giménez y Juan Carlos Real que, con el exterior, intentó superar a José Antonio Caro, que detuvo el balón.

La posesión dio ventaja a los rojiblancos, también con llegadas generalmente por banda derecha. Corpas, en el 31, se la dejó a Romera y el valenciano disparó al primer palo, con Jose Antonio Caro a contrapié. Este, sin embargo, estuvo en el sitio para detener, en el 33, el remate de Álvaro Giménez a centro del linarense.

El Albacete siguió inerte, sin aparecer en ataque, salvo en una acción en el 35 de Álvaro Peña que defendió muy bien Juan Ibiza. En el área manchega, el centro desde la derecha de Juan Carlos Real para Álvaro Giménez lo despejó hacia atrás Caro y estuvo a punto de batir al otro Caro, el cancerbero del Albacete Balompié, en el 39, para en el 42 insistir de nuevo con un balón en largo sobre Narváez que el colombiano puso al corazón del área y Juan Carlos Real se entretuvo y no pudo batir a Caro, en la última acción de la primera parte.

Más intenso

El inicio en la segunda parte fue 'fuerte' de los rojiblancos, más metidos, con más llegada y superiores a un equipo castellano-manchego que no encontró el sitio. En el 48, una buena acción rojiblanca acabó con un buen servicio de Sergio Aguza que remató Álvaro Giménez y José Antonio Caro llegó a tiempo para desviar el disparo a saque de esquina.

El Almería aprovechó el error del Albacete. Ramis 'destrozó' su sistema defensivo, con la entrada de Boselli en lugar de Nico Gorosito y eso creó una incertidumbre en la zaga castellano-manchega que la aprovechó el equipo indálico para hacer daño buscando a Ángel Moreno. Iván Martos entró, tras una buena combinación, y fue derribado por el canterano albaceteño. El penalti lo transformó Álvaro Giménez, que hizo su décimo noveno gol de la temporada.

El Albacete no varió su propuesta, a pesar del cambio de Ballou por Eugeni Valderrama. Los rojiblancos, imponiendo la velocidad, depararon una acción de un jugador clave de los rojiblancos, también en este partido. Juan Carlos Real avanzó con el balón y lo puso por la derecha para José Corpas, pero no acertó con el remate cuando lo tenía todo para hacer el segundo. Pudo hacerlo en el 71, tras una buena acción de ataque rojiblanco, pero el linarense no fue capaz de superar a José Antonio Caro tras un gran servicio de Sergio Aguza. El rechace no le salió bien y Álvaro Giménez no tuvo perdón para hacer el segundo, tras rozar en un defensor.

Más ocasiones

Hubo más, porque el Albacete no tuvo capacidad para buscar el área rojiblanca. Cuando la tuvo, la defensa de la UDA volvió a cortar cualquier atisbo de peligro y montó una contra que acabó con servicio de Álvaro Giménez para Corpas que volvió a encontrarse con Caro y el rechace no lo pudo aprovechar Chema Núñez. En el 82, se demostró que no fue el día de Corpas, porque su certero remate de cabeza tras centro de Romera lo atajó Caro en la misma línea de gol.

El Almería insistió en ganar con más claridad, si es que sobre el campo no era mucha. Álvaro Giménez tuvo el tercero en el 88, pero no pudo con Caro, tras un buen servicio de Chema Núñez, en la última ocasión de un partido que pone el punto final al último partido de una temporada cerrada con sobresaliente en la que la 'cenicienta' casi se corona. Mereció la pena.