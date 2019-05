UD Almería Alfonso García: «No he negociado nada del entrenador porque quería que se quedara él» El presidente de la UD Almería asegura que no se va por tema económico: «Ha habido otros motivos que realmente él los sabe» JUANJO AGUILERA Martes, 21 mayo 2019, 01:38

Alfonso García habló ayer en UDA Radio para dar una valoración al respecto de la marcha de Fran Fernández. El máximo accionista y presidente de la entidad anunció que la marcha del técnico que ha firmado la mejor campaña rojiblanca desde que militara en ella en la 2015/16 no se debe a motivos económicos y que no entró en las negociaciones porque quería que se quedara. «Por tema económico no ha sido porque nosotros pusimos una oferta, luego se la subimos. Ha habido otros motivos que realmente él los sabe, a mí me los ha comentado por encima, pero si él no los dice no los voy a decir yo y ya está. No hay más». Al respecto de la oferta aseguró que «las condiciones siempre se van pactando, tampoco se puede poner todo lo que un entrenador o un futbolista quiera. Hasta hoy -por ayer- yo no he negociado ni visto nada del entrenador porque quería que se quedara él. La semana pasada me comunicó que no iba a continuar y ya está».

Alfonso García, que no estuvo en la rueda de prensa en la que Fran anunció su marcha al término de esta temporada, aseguró que el técnico zapillero «era nuestra primera opción, pero era decisión suya. No ha primado el tema económico. Nosotros queríamos que se quedara, pero él ha visto conveniente desvincularse de la UD Almería y buscar nuevos retos. Está en su derecho porque el mundo del fútbol es así, no se pueden buscar ni excusas ni explicaciones. Simplemente pasan y yo lo he respetado. Fran tiene que buscarse un futuro. Meditar qué va a hacer y es entendible por mi parte. No ha podido ser y hay que respetar su decisión».

Aunque desveló que hasta última hora estuvo intentando la renovación del actual entrenador de la UD Almería, como lo reconoció el propio técnico en su comparecencia, el acuerdo no fue posible. «Hasta el día de hoy -por ayer-, el club no se ha movido con ningún entrenador porque creíamos hasta última hora que Fran se iba a quedar, pero lo ha estado meditando, ha ido dejando pasar el tiempo y madurando y esa decisión se ha producido. La semana pasada ya me dijo que realmente no iba a seguir. Le dije que esperáramos un poquito hasta que no hubiese opciones de playoff».

La no continuidad del quinto técnico almeriense supone un contratiempo, aunque es ley del fútbol, según expresó. «Sí, pero el fútbol es así, tanto en futbolistas como cuerpo técnico. Cada uno va mirando sus intereses y hay que respetarlos. Igual que cuando el club cesa a un entrenador, cuando un entrenador termina no está obligado necesariamente a renovar. Tiene que sopesar muchas cosas. Habrá escuchado ofertas o historias que eso lo sabrá él. No puedo censurar nada porque lo ha dado todo y que tenga muchísima suerte porque la suerte que tenga él será un motivo de satisfacción porque haya pasado y lo haya puesto la UD Almería en la Liga de Fútbol Profesional. Para mí es una satisfacción que donde esté de ahora en adelante le salgan las cosas lo mejor posible».

Ahora se abre una nueva etapa en la que tratar de hacer bien las cosas y con ilusión. «En fútbol no puede faltar la ilusión. Si no estás con ilusión y ganas mejor no estés. Otra temporada nueva y si puede ser mejorar la del pasado». De hecho dijo no querer firmar la misma. «Siempre quiero mejorar y si puede ser mejorar esta. Será lo que tenga que ser, pero si me pones a elegir yo mejoraría esta».