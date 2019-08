UD Almería Alfonso García deja la UDA «en muy buenas manos» El empresario se despide de su club destacando la gran capacidad económica de Turki Al-Sheikh JORDI FOLQUÉ Almería Miércoles, 7 agosto 2019, 15:31

Primero habló Mohamed El Assy. Era su 'presentación' como el hombre fuerte de Turki Al-Sheikh, el nuevo propietario de la UDA. Solamente dijo que están «muy orgullosos de estar en Almería» y mostró su deseo de que «puedan ayudar para que el club y la ciudad puedan crecer». Fue lo único que se le escuchó a la nueva propiedad. Porque la comparecencia era para que Alfonso García se despidiera, tras 16 años, como máximo accionista de la entidad rojiblanca. Por lo que todo el protagonismo, por última vez, lo tuvo el empresario murciano.

El que quiso agradecer «a todos» los 16 años que ha estado al frente del club. Al que llegó, casi de rebote, en 2003 y que lo ha mantenido durante todo este tiempo en el fútbol profesional. En una sala de prensa abarrotada de medios de comunicación y de aficionados, García quiso comenzar teniendo unas palabras para sus consejeros. Los que lo han acompañado, en su gran mayoría, durante todo el tiempo que ha estado en el Almería. También tuvo palabras para los periodistas y, sobre todo, para los seguidores del club. A los que pidió que apoyaran a la nueva propiedad. «Que sientan el respaldo de todos para que puedan hacer realidad todos los proyectos que tienen en mente».

Unos proyectos que no quiso desvelar, «eso es cosa de la nueva propiedad», pero que sí le hicieron ver, en una operación muy rápida, que vienen en serio. «Tenía claro desde hace algún tiempo que dejaría el club a un grupo que tuviera más capacidad económica que yo y que vinieran para hacer crecer al Almería. Y la verdad es que Turki Al-Sheikh no es que tenga más capacidad económica que yo. Es que tiene muuuuuuuuuuuucha capacidad económica mayor que yo», dijo. De ahí que todo se realizara en apenas 48 horas. «Tuvimos Turki y yo una videoconferencia. Me explicó lo que tenía en mente y quise ver si estaba dispuesto. Puso el dinero y todo se hizo en dos días. Era lo que buscaba y lo he encontrado para que el que viniera no llevara a la quiebra al club o quisiera hacer negocio».

Se va Alfonso García sin haber podido hacer la Ciudad Deportiva. Es su «espina clavada», como aseguró. Quizás el principal motivo de pensar que «en algo nos hemos podido equivocar«. Pero que lo compensa »el haber estado 16 años en el fútbol profesional, con seis temporadas en Primera«. Lo que le ha llevado »a que celebrara cada permanencia. Porque nadie se puede hacer una idea de lo difícil que ha sido lograr que el equipo siempre estuviera en el fútbol profesional«.

Ahora desea que los nuevos propietarios puedan encontrarse con una sociedad que «se ilusione» con todo lo que tienen previsto. «No hablaré de jugadores ni de nada, pero si logran hacer todo, Almería estará peleando por estar muy arriba en el fútbol«, apuntó el empresario que será, desde ahora, »un aficionado más de la UDA. Y que daré mi opinión si me la piden. Vendré a ver al equipo cuando pueda, porque mi sangre será siempre rojiblanca«, manifestó.