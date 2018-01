UD Almería Vivir con miedo es vivir a medias Intenso. Rubén Alcaraz, que será titular hoy, conduce el balón perseguido por Álex Corredera, que también puede tener minutos. / J. J. AGUILERA La UD Almería no teme los números del CD Lugo y, pese a las bajas, buscará la mitad de puntos que se necesitan para confirmar la permanencia JUANJO AGUILERA Almería Domingo, 7 enero 2018, 01:32

No hay nada peor que vivir con miedo. El Almería lo tiene como consecuencia de las lesiones que son un grave impedimento para expresar el fútbol que se pretende y obligan al equipo a comportarse de una manera bien distinta a la deseada. El equipo rojiblanco anda sujeto a las penurias de un equipo escaso de efectivos que lleva tres semanas consecutivas tirando del filial, con récord en las dos últimas convocatorias en las que hubo hasta seis jugadores con licencia del equipo de Tercera División. Y existe miedo, velado, pero temor al fin y al cabo a una nueva lesión, por lo que los entrenamientos casi se realizan 'entre algodones', con cautela por si hubiese otro susto indeseable. De todas formas, el viernes ya dijo Lucas Alcaraz, que advirtió de que no podía hablar más sobre una situación insólita, que habrá que tirar con lo que hay. Eso conlleva hacer una convocatoria con 19 jugadores, en la que, además de Gaspar -que lleva toda la temporada siendo de la primera plantilla-, hay hasta cuatro jugadores más que pertenecen al equipo de Tercera División.

Lo que tiene para hoy habla de muchos problemas, aunque mitigados en gran medida por la recuperación de jugadores como Joaquín Fernández, que no jugó en la última jornada de 2017 por estar sancionado, Fidel Chaves o Hicham, lo cierto es que el filial sigue siendo la 'tabla de salvación' y, sin contar a Gaspar Panadero que tiene licencia del filial pero que pertenece a la primera plantilla, la convocatoria para la cita de hoy cuenta con hasta cuatro jugadores más que viven 'a caballo' entre las instalaciones del Estadio de los Juegos Mediterráneos y las de la Vega de Acá.

Las dudas

Todo para afrontar un partido al que los rojiblancos llegan con las dudas sobre si será el mismo equipo que ha sacado con nota sus últimas tres comparecencias en el Estadio de los Juegos Mediterráneos -Real Zaragoza, Tenerife y Córdoba- o el que lleva unos números 'pírricos' a domicilio, con sólo cuatro puntos sumados desde que comenzó la temporada y es que no hay que olvidar que la categoría ofrece pocos triunfos a domicilio, no sólo para la UD Almería, sino para cualquier equipo. El Lugo, sin embargo, es un rival complicado a domicilio -también en el Anxo Carro-, pero, como queda dicho, vivir con miedo, o jugar con esa sensación, es vivir a medias. El viernes dejó claro Lucas Alcaraz, en su comparecencia previa para hablar del equipo lucense, que los suyos no deben hacer caso a lo que habla la trayectoria de la escuadra albivermella, que dicta que es un equipo que sabe usar el gol a favor para dormir el partido. «Hay que jugar el partido pensando en cada jugada, en cada cosa que hay que hacer, siendo ordenados, atrevidos, un poco de todo, pensar en el partido con la mente limpia, no si han marcado o han dejado de marcar porque al fin y al cabo los partidos muchas veces discurren por unos derroteros que se alejan de lo que se ha dicho en las previas de los partidos».

Una derrota podría hacer sonar las alarmas con respecto a la continuidad de Alcaraz

En contra tenía los dos primeros duelos de esta nueva trayectoria, ante Zaragoza y Tenerife, y los sacó adelante el equipo rojiblanco -el primero con Fran Fernández como técnico-. El granadino tiene para hacer un once con opciones, aunque está latente la duda de dónde actuará Joaquín, si será central, ante la salida de Owona, u ocupará plaza en el centro del campo. Con René bajo palos; Marco Motta y Nano, en las bandas, y Jorge Morcillo como el otro central, habrá que ver si el huercalense es su compañero o lo mismo aparece en esa parcela Ángel Trujillo. De todas formas, la presencia de jugadores como Verza, Mandi o Rubén Alcaraz sitúan al huercalense en la zaga, mientras que Verza y Alcaraz apuntan a titulares en el centro del campo.

Donde también podría haber modificaciones es en las bandas. La vuelta de Fidel le hace ganar posibilidades de ser titular, con Gaspar Panadero, el jugador más regular de la UDA en los últimos partidos, situado en la otra banda. Pozo y Juan Muñoz estarían como enganche y delantero.

Vuelve el profeta

El Lugo llega a Almería dirigido por quien no fue profeta en su tierra. Francisco dirigió a la UDA en Primera, salvó la categoría y fue despedido en la escalerilla del avión tras perder, enfangado en barro, en Menditzorroza. Ahora, tras 'apuntillar' a Soriano con el UCAM, a los mandos del Lugo, el almeriense está cuajando una gran temporada. El mal sabor de boca con que acabó 2017, año que despidió con dos derrotas consecutivas que le hicieron pasar de luchar por el liderato a la séptima plaza, avivan el envite.

De todas formas, el técnico lucense tendrá que cambiar obligatoriamente la alineación por la baja por sanción del central Luis Muñoz, que dejará su puesto a Bernardo, y de Eduard Campabadal, quien se lesionó de gravedad ante el Rayo.

El camerunés Serge Leuko será el encargado de suplir al lateral derecho, que se perderá el resto de la temporada por una rotura del ligamento cruzado de la rodilla, al igual que el paraguayo Sergio Díaz. La lista de bajas del Lugo la completan el centrocampista Sergio Gil, el mediapunta Campillo y el extremo Carmona.

Francisco se ha visto obligado a contar con dos jugadores del filial, el delantero Escriche, y el central Pedro, titular en el primer partido.