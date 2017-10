UD Almería La vida por tres puntos Lucien Owona, con la mirada fija en el horizonte. El camerunés será titular el sábado, con la intención de aportar para el triunfo rojiblanco. / J. J. A. Owona, que será titular, advierte de que jugar en casa «es una oportunidad de sumar puntos» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Miércoles, 4 octubre 2017, 00:35

Siempre que ha jugado ha dejado buen sabor de boca por su rendimiento. Lucien Owona, que aseguró ayer que no juega un partido importante desde que lo hiciera con su selección, Camerún, tiene el sábado la oportunidad de jugar otro partido importante, que a decir verdad es una característica intrínseca de cualquier partido de competición en el campeonato liguero de Segunda División A. Lo hará ante la baja segura del central Jorge Morcillo, que fue expulsado en el partido del pasado viernes frente a la Cultural Leonesa, y también con la obligación de cumplir con lo que se exige a quienes están en el banquillo «cuando te toca hacerlo bien».

No va la vida ni en su comportamiento sobre el terreno de juego ni en los puntos en juego, pero con lo que hay y la exigencia que conlleva la competición. «Nosotros sabemos que en cada partido debemos dejarnos la vida en el campo para seguir como estamos». Es el rol que 'se paga' por jugar en la UD Almería. «El equipo no puede estar acomodado, debe seguir sumando puntos porque nosotros los jugadores sabemos lo que es el club, que estuvo en Primera» y su aviso es claro porque «aunque el equipo está bien, pero tenemos que seguir porque la Liga es muy larga y los partidos son cada vez más complicados».

Aspecto personal

Con 90 minutos en Copa y 128 en Liga -los últimos 90 siendo titular en El Sadar-, a Lucien Owona le llega ahora la oportunidad por la 'puerta abierta' dejada por la expulsión, el pasado viernes, de Jorge Morcillo en León. De todas formas, sólo habla de trabajo, no de una oportunidad que no será segura hasta el día del partido. «Bien, yo creo que el equipo está trabajando bien y como no soy capitán y Morcillo está sancionado, veremos la alineación que pone el míster, pero lo más importante es seguir trabajando como lo estamos haciendo y seguir sumando puntos», explicó.

Sí es verdad que el jugador rojiblanco se ve bien y en forma para cumplir sobre el terreno de juego. «Llevaba mucho tiempo sin jugar un partido importante de competición, desde que fui con la selección, pero me estoy encontrando bien, trabajando todos los días como quiere el entrenador y estoy preparado para, si me toca, ayudar al equipo».

Todo apunta a que será junto a Joaquín, con el que ya jugó en Copa, en el encuentro celebrado en Cádiz, donde no salió muy bien la cosa, aunque discrepaba. «Yo no creo que estuviésemos mal. Nos tiraron tres veces a la portería, estuvimos bien y en fútbol se juega y se pierde, se gana o se empata. Yo estoy entrenando con él todos los días y nos entendemos bien y eso no es un problema», aseguraba el camerunés.

Lo cierto es que los cambios no son influencia para el rendimiento del equipo. «Lo más importante en el fútbol está en la disposición del entrenador y creo que mis compañeros que están aquí llevan muchos años y no lo están haciendo mal. Lo importante es seguir trabajando y cuando te toca hacerlo bien».

El trabajo defensivo

Lo cierto es que la UD Almería tiene un buen comportamiento defensivo, como lo demuestra el hecho de que sean sólo cinco los goles encajados a lo largo de las siete primeras jornadas del campeonato liguero. «Por el momento el sistema defensivo está bien y sabemos que en Segunda División hay que estar bien atrás para seguir sumando, pero en la categoría si pierdes dos partidos estas abajo y nosotros tenemos que seguir igual, trabajando y defendiendo como lo estamos haciendo», reconocía el central rojiblanco.

La citada situación no varía con respecto al nivel que él cree que puede dar, más allá de que siempre se ha dicho que los jugadores africanos actúan con cierto desorden en esa parcela y que esta temporada cambia de sistema con respecto al que utilizaba la pasada campaña como integrante de la AD Alcorcón a las órdenes de Julio Velázquez. «Cada entrenador tiene su sistema y en Alcorcón hacíamos un juego más directo. Aquí intentamos salir desde atrás, pero no hay problema». Tenía 'estudiado' el cometido a realizar. «Escuchar, preguntar e intentar, cuando tienes algo que no sabes, preguntar, el míster te ayuda y te dice cómo tienes que jugar. La intención es hacerlo bien, mirarse dentro y competir», aseguraba el africano.

Ante la SD Huesca, en el partido del próximo sábado, habrá que hacerlo así. De otro modo no sería factible lograr el objetivo de la perseguida victoria ante el equipo dirigido por Rubi. «Yo tengo un amigo, que es como mi hermano, que está ahí y el equipo, con la diferencia de la temporada pasada, está bien. Es un equipo que juega bien al fútbol y va a ser un partido muy disputado. Es un equipo bueno que toca bien el balón, pero jugando en casa tenemos que ir a mil para llevarnos los tres puntos».

Condición de local

Ese aspecto de jugar en casa es lo que debe hacer posible la victoria. «Sí, yo creo que como jugamos en casa es una oportunidad de sumar puntos y seguir donde estamos. Va a ser un partido difícil, pero el equipo, como jugamos en casa y con el apoyo de la gente, va a ser un partido bonito y vamos a llevarnos los tres puntos», aseguraba.

Además, ese aspecto de lograr la victoria como local aumenta con el hecho de que, de los próximos cuatro encuentros a disputar, tres serán en casa y ganarlos aumentará las opciones de ocupar siempre puestos cabeceros. «Los partidos en casa debemos aprovecharlos y con el apoyo de la gente tenemos que seguir trabajando y sumando puntos para estar arriba, pero no sólo esos partidos que vienen, sino todos los partidos de la Liga tenemos que seguir trabajando y ganándolos. Es así», expuso tajantemente.

De todas formas, lo de ganar o perder da igual dónde se haga, el caso es que la victoria elige y la derrota suele descartar. «Sabemos que en Segunda si pierdes dos partidos estás abajo. El equipo no puede estar acomodado, debe seguir sumando puntos porque nosotros los jugadores sabemos lo que es el club, que estuvo en Primera, y nosotros sabemos que en cada partido debemos dejarnos la vida en el campo para seguir como estamos». Sabedor de que «el equipo está bien», para lo que viene «tenemos que seguir, porque la Liga es muy larga y los partidos son cada vez más complicados».