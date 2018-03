UD Almería La vida sigue igual Jorge Morcillo y José Ángel Pozo se abrazan tras el gol del central frente al Reus en el último partido de la pasada Liga. / CHEMA ARTERO Hay 'brotes verdes' en los de abajo con el Córdoba aferrado a la salvación tras sumar el domingo su tercera victoria consecutiva. La UD Almería mantiene los cinco puntos de distancia sobre la zona de descenso JUANJO AGUILERA ALMERÍA Martes, 13 marzo 2018, 03:04

El Tenerife, que no perdido en los últimos cinco partidos -suma cuatro victorias y un empate-, tiene la salvación en la mano pues cuenta con once puntos más que la Cultural Leonesa, que es quien ocupa la primera de las cuatro plazas de descenso. Es más, el conjunto tinerfeñista está a siete puntos de los 'anhelados' 50 que casi aseguran la permanencia. Lo del casi tiene mucho que ver con esa reacción que suelen experimentar los equipos de abajo cuando 'le ven las orejas al lobo' y lo mismo es necesario la suma de algún punto más. Con 50 se han salvado algunos a lo largo de los 20 campeonatos que se han disputado hasta ahora, sumando los mismos puntos que el décimo noveno clasificado. Entró en juego, entonces, el golaveraje particular.

La UD Almería lo tiene ganado a cuatro de los siete equipos que están por debajo en la clasificación, aunque enfrentamientos directos ha tenido con cuatro -Lorca, Sevilla Atlético, Cultural Leonesa y Nàstic- y debe jugar por tanto con Córdoba, Alcorcón y Barça B. Como se sabe, la distancia con respecto al descenso la mantienen los de Lucas Alcaraz, que son esos mismos cinco puntos con los que inició la jornada, antes de perder con el Rayo el pasado sábado. Sin embargo, hay 'brotes verdes' que han hecho que equipos como Real Zaragoza, con cinco victorias en los últimos cinco partidos, o Tenerife, con cuatro y un empate en el mismo espacio, están ya 'salvados', casi dejando en la pelea desde la decimotercera posición, que la ocupa el Albacete, con 40 puntos. Son ocho más que los que tiene la Cultural y doce de los que ostenta un Córdoba que alimenta su intención de salvarse con tres victorias consecutivas.

El maná

La UD Almería persigue la salvación que aseguran está en torno a los 50 puntos. De todas formas, vista la reacción de algunos equipos lo mismo hay que sumar un punto más en una clasificación en la que hay, por arriba, dos equipos destacados, con Huesca y Rayo Vallecano, que tienen puestos de ascenso directo, aunque con 36 puntos aún por disputarse las cosas pueden dar muchas vueltas. El playoff puede ser cosa de los diez equipos que están por debajo, con los ocho puntos que hay entre el tercer clasificado, el Cádiz con 51 puntos, y el duodécimo, el Tenerife con 43.

Entre el decimotercero, que es el Albacete, y el Córdoba, que repunta y da señales de vida tras ganar los últimos tres compromisos, hay doce puntos. El equipo manchego tiene tantas posibilidades de bajar como los cordobesistas de quedarse, porque estos tienen al Alcorcón, que marca la zona de permanencia, a sólo siete puntos.

Todos ansían alcanzar los 50 o 51 puntos. Esa cifra, la de los 51 puntos, es casi una 'barbaridad' si se analiza la competición de plata desde que la misma está compuesta por 22 equipos, algo que sucede desde la temporada 1997/98, como consecuencia de la 'chapuza' de hacer una Primera División con 22 equipos en las temporadas 1995/96 y 96/97 -tras admitir a Celta y Sevilla, que no habían presentado los avales y descendían a Segunda División B-, que fue desembocando en un trasvase de equipos, en dichas temporadas, hacia la Segunda. El primer año bajaron dos de forma directa y otros tantos accedían a un playoff para promocionar, mientras que en la segunda campaña se realizó una criba con 4 plazas de descenso y otra más que se jugaba la permanencia a doble eliminatoria. Aquella campaña 1997/98 fue la primera que se vivió con el sistema habitual, con 20 integrantes en la máxima categoría y una Segunda División compuesta desde entonces por 22 equipos. Un legado que todavía se conserva.

Solamente una vez

Desde entonces, sólo en una temporada ha sido necesario sumar los 51 puntos para salvarse. Fue en la 2009/10, en la que se fueron a Segunda B Castellón, con 33 puntos; Real Unión, con 46, y Real Murcia y Cádiz, con 50. El Nàstic, que sumó 51, consiguió mantener la categoría, pese a perder en Las Palmas la última jornada. El Cádiz, sin embargo, no llegó por empatar en Girona.

En dos ocasiones más hubo o debió haber descenso con 50 puntos. En la temporada 2007/08, el Racing de Ferrol se fue al pozo de Segunda B con 50 puntos, pero el Córdoba, que obtuvo los mismos puntos, se escapó por el golaveraje, ya que le ganó los dos partidos al equipo ferrolano, ambos por 1-0. Y, en la temporada 2013/14, el Mirandés ocupó la décimo novena posición con 50 puntos, pero se escapó por el descenso administrativo de un Real Murcia que había disputado el playoff de ascenso a Primera.

Quiere decir que si se confirman los 51 puntos como la cifra necesaria para salvarse, esta será la más cara de las últimas temporadas. De todas formas, la historia de la competición no dicta sentencia, pero ayuda a prepararse el cuerpo para luchar por conseguir las metas. Estas, de todas formas, son puras estadísticas y ya se sabe lo que muchos dicen de estas. Lucas Alcaraz, por ejemplo, las definió en su anterior etapa en la UD Almería, en la 2011/12, como «el arte de mentir con precisión. Cada uno puede coger el trocito que quiera y adornarlo de la manera que quiera. Cada uno intenta manejarse dentro de los números de la forma que más le conviene».

Por eso, será a la finalización del último partido de la jornada 42 cuando los puntos dirán quienes se quedan en Segunda División A y quienes son los que se marchan. En este sentido, sí que es verdad que existe un 'comportamiento' casi común a la hora de ver cómo han sido las cosas en las 20 campañas en las que el Campeonato de Liga de Segunda División A se disputa con 22 equipos, es decir, entre las temporadas 1997/98 y la pasada, la 2016/17. En ellas, el equipo rojiblanco ha sido uno de los 22 protagonistas en nueve temporadas, casi nunca sufriendo, salvo la primera temporada, la 2002/03, en la que acabó con 50 puntos en la decimoctava posición, y en las dos últimas, en la que acabó decimoctavo en la penúltima temporada sumando 48 puntos y decimoquinto en la pasada sumando 50, pero debiendo puntuar en ambas en el último partido.

48 puntos, uno más o menos

Considerando que siempre habría que haber hecho un punto más que el décimo noveno clasificado -el que estuvo más cerca de quedarse- para no descender, la media de salvación, desde que la competición se desarrolla con 22 equipos, está cifrada en torno a los 48 puntos -unas décimas por debajo-. La UD Almería estaría, a día de hoy, a trece puntos de la permanencia con 36 por jugarse, pero lo cierto es que en fútbol 'no hay certeza' de que dos y dos sean cuatro y la sinergia competitiva habla de 50 o 51 puntos.

Además, hay que tener en cuenta que los equipos que están en el grupo en el que está metido el equipo rojiblanco han afinado en la recta final de la competición, al cobijo de ese intento por quedarse en la categoría.

Esos 20 campeonatos anteriores, los 50 puntos han valido a muchos para salvarse. En la temporada 2001/02, el Levante fue décimo noveno con 50 -los mismos que el Poli Ejido, salvado por el averaje-, aunque el equipo granota no descendió porque ese 'honor' se lo llevó el Burgos por problemas en los despachos. En la temporada 2006/07, la del ascenso del Almería de Emery, el Castilla descendió con 49 puntos. Una campaña después fue el Racing de Ferrol el que se fue sumando 50 puntos. En la 2009/10 le tocó la 'china' al Cádiz, con medio centenar de puntos conquistados. Y, por último, en la 2013/14, el Mirandés debió descender con 50 puntos, aunque se quedó por el descenso administrativo del Murcia.

Por encima de 45

Del resto de campeonatos, nadie se salvó con menos de 45 puntos. El año en el que el descenso estuvo más barato fue en la temporada 2008/09, en la que el Deportivo Alavés se fue a Segunda División B, siendo el décimo noveno, con 43 puntos. Del resto de temporadas, en la que inauguró el actual formato con 22 participantes, el Elche descendió con 45 puntos y así, sucesivamente, lo hicieron en torneos posteriores el Mallorca, con 46 puntos; el Getafe, en la 1999/2000, con 48, aunque lo salvó el descenso del Atlético, que condicionó el del filial; en la 2000/01 le tocó el turno al Compostela, con 45, que ascendió en la siguiente para descender en la 2002/03 de forma administrativa, con el Leganés quedándose en 48 puntos, rescatado por el descenso del equipo gallego.

El equipo pepinero, que se quedó entonces, no pudo evitar irse una temporada después, la 2003/04, en la que descendió sumando 46 puntos, los mismos que Córdoba, un campeonato después, o Lleida, en la 2005/06.

La primera temporada de la UD Almería en Primera División, la 2007/08, se miró hacia abajo y en la División de Plata descendió el Racing de Ferrol, con 50 puntos, como dos años después lo hizo el Cádiz. La UD Salamanca, con 46 puntos, descendió en la 2010/11; el Sabadell debió hacerlo en la 2011/12, con 46 puntos, pero se quedó por el descenso del Villarreal B, al que empujó el del primer equipo desde Primera. En la 12/13, el Murcia hizo 47, pero no descendió porque lo hizo el Guadalajara, por irregularidades con la conversión como sociedad anónima deportiva. En la 14/15, el descenso apuntó al Racing de Santander, con la segunda puntuación más baja para salvarse. Osasuna, el «agraciado», necesitó 45 puntos. El penúltimo 'damnificado' fue la Ponferradina, hace dos temporadas, que se fue al hoyo con 47 puntos. La UDA se quedó con 48. Y el año pasado, el descenso estuvo en los 48 sumados por el Nàstic. El Alcorcón sumó 50 puntos, pero se hubiera salvado con 49.