UD Almería La vida más allá del rojo y blanco IDEAL Así ha comenzado la actual temporada 2017/18 para los 22 exrojiblancos que este año abandonaron su etapa en la UDA JUANJO AGUILERA ALMERÍA Lunes, 2 octubre 2017, 00:25

La actual UD Almería del presente campeonato liguero no tiene nada que ver, absolutamente nada, con el que inició el campeonato de la temporada 2016/17. No ya por sensaciones, que obviamente son diferentes, sino también por nombres. 22 jugadores, entre los que comenzaron el pasado campeonato liguero o los terminaron, han 'volado', unos por decisión propia y otros por decisión de la entidad. Por ejemplo, el partido inaugural, celebrado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, lo jugaron los rojiblancos con Casto; Ximo Navarro, Jorge Morcillo, Trujillo, Dubarbier; Ramón Azeez, Fran Vélez; Jonathan Zongo, José Ángel Pozo, Fidel, y Chuli. En el Nou Estadi de Tarragona, el pasado 20 de agosto, los rojiblancos actuaron con René bajo palos; Marco Motta, Joaquín Fernández, Jorge Morcillo, Nano; Mandi, Rubén Alcaraz; Gaspar Panadero, José Ángel Pozo, Fidel, y Pablo Caballero. Muchas diferencias entre un equipo y otro, lo mismo que las hay entre una plantilla y otra. Lo cierto es que ha cambiado todo. La UD Almería de la pasada temporada sumaba, llegados a la séptima jornada, seis puntos como consecuencia de la victoria conseguida en la tercera jornada frente al Rayo Vallecano y empates con Cádiz, Girona y Lugo. El actual, como se recordará, suma once puntos, con tres victorias -Nàstic de Tarragona, Lorca Deportiva y Sevilla Atlético- y dos empates -Real Oviedo y Cultural Leonesa-.

Se puede hablar, por tanto, de un 'terremoto' en la plantilla, que es casi como decir contar con una plantilla nueva. Este año, por ejemplo, es esa la cifra de la que dispone el técnico rojiblanco para afrontar la temporada, al menos hasta que se vuelva a abrir la ventaja de fichajes el próximo mes de enero.

Cambio de camiseta

La mayoría de los jugadores que acabaron contrato y prefirieron marcharse o aquellos que no cuajaron, que también son muchos, lo han hecho para cambiar de camiseta, pero no de categoría. Subir, lo que se dice subir, sólo Ximo Navarro juega en una categoría de mejor estatus que la Segunda División española. El granadino se decidió por vestir de amarillo para jugar en la UD Las Palmas, donde está asentado como titular en el centro de la zaga del cuadro insular.

También están en una categoría superior, aunque no es comparable, por nivel a la Primera División española, son los que han emigrado a Polonia o al 'nuevo' paraíso', una liga menos exigente que las occidentales como la de Primera División de India, que es el destino elegido por jugadores como Kalu Uche o Henrique Sereno. El primero parecía que se iba a quedar sin equipo, pero finalmente recaló en las filas del Dely Dinamos, donde estará entrenado por Miguel Ángel Portugal. El segundo ha vuelto al lugar donde estaba cuando se unió a la UD Almería el pasado mercado de invierno, entonces procedente del Atl. Kolkata y ahora para enrolarse en las filas del Chennaiyin FC.

Sin equipo

Tres jugadores están sin equipo. El lateral diestro Isidoro, rescatado por los rojiblancos la pasada temporada y que al final se quedó sin equipo para la presente temporada, como ha sucedido también con Álex Quintanilla, que regresó tras la cesión al Mirandés y el burkinés Jonathan Zongo, que se lesionó durante su participación en la Copa África y todavía se encuentra lesionado. Los citados tres jugadores se consideran agentes libres que podrían jugar incluso ahora por estar en paro y comprometerse con cualquier equipo que tengan fichas libres para hacer tal operación.

Mientras tanto, de la relación de jugadores que colgaron la camiseta rojiblanca, tres están jugando en Segunda División B, como son los casos del delantero Juanjo Expósito -enrolado en las filas del Racing de Santander- y de los extremos Iago Díaz -que está jugando en la Ponferradina- e Iván Sánchez -que jugó la pasada temporada cedido en el Albacete en la última parte del campeonato y que ahora juega en el Elche CF-, del mismo modo que ocurre con el lateral diestro Antonio Marín, que no llegó a jugar la pasada temporada por ser cedido entonces al Granada B, en el que ha recalado para la presente temporada, ya con la carta de libertad, pese a que comenzó la actual pretemporada con la UD Almería y que no se ha contabilizado en esta relación de jugadores desvinculados de la UD Almería.