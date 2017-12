UD Almería Una victoria contra el vudú En la pelea. Lucien Owona, que vuelve, y Sekou, que es llamado por vez primera, pelean por la posesión del balón durante el entrenamiento. / J. J. A. El Almería, plagado de bajas, busca ante el Córdoba un triunfo que haga olvidar la 'mala pata' que persigue a los rojiblancos JUANJO AGUILERA Almería Sábado, 16 diciembre 2017, 01:14

Es para pensárselo, pero parece como si alguien hubiese cogido un muñequito -u ocho- con la camiseta de la UD Almería y se hubiese dedicado a clavarle alfileres para trasladarle un estado de insatisfacción y de zozobra al más puro estilo de las tribus africanas. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero se dan circunstancias como la invocación de los espíritus a través de un baile frenético al son de tambores y cánticos. Al Almería este año le han dado más de un 'baile', con el hilo musical de los gritos 'uniformes' de la afición contraria, bailes que se hacen en sitios sagrados. Cualquier estadio de fútbol puede considerarse así para quienes actúan en él y lo mismo va siendo hora para que se haga un 'vudú invertido' con el Córdoba.

Todo empezará por el lugar. El Estadio de los Juegos Mediterráneos debería ser sagrado para la UD Almería, no sólo por ser el lugar en el que realiza 'su vida', sino porque debería ser un sitio inexpugnable, algo tan importante cuando se persigue un primer objetivo, que deberá ser único, el de la permanencia, tan lejano como a 31 puntos, si es en 50 donde se instala la paz del billete para seguir un año más en la categoría. Y lo del baile, tampoco está de más si llega para superar a un rival que lo mismo está pensando en dárselo a la UDA, pero al que el tiempo no le da para buscar que ese ritual de vudú pueda hacerlo la semana que viene en el Nuevo Arcángel.

Ahora

Para ambos equipos es ahora y no mañana. El Almería, que debiera salir reforzado, o tocado -según se mire-, de lo que pasó el viernes pasado en el Nuevo Los Cármenes, tiene una oportunidad para, cuando menos, alejar de la 'felicidad' al conjunto blanquiverde. Haciendo cuentas, una victoria situaría al equipo rojiblanco con nueve puntos más que el Córdoba y, aunque no sirva para cantar 'aleluya', sí que permitiría conseguir una inyección de moral para mirar de otra forma hacia el horizonte, tras un 2017 con tantos y tan malos recuerdos, borrados por las alegrías del final de la temporada pasada y el inicio de la presente.

Alcaraz tiene a 14 jugadores del primer equipo disponibles, pero dos con contrato del filial

Lo cierto es que, desde que se perdiera en casa, en día de Reyes de este año, frente al Getafe, los rojiblancos han estado 19 jornadas en puestos de descenso -quince en la 2016/17 y 4 en la presente- por las 21 jornadas fuera -7 en la pasada y 14 en la presente- y, aunque puedan ser más las alegrías, sí que es cierto que el trance que supone jugar al límite del descenso hasta la última jornada, desgraciadamente, es lo que se impone. Para que no se repita, lo mejor es poner pies en polvorosa y cuanto antes mejor.

Lo que sucede es que la UD Almería acude a la cita marcado por una situación que, aunque no se quiera utilizar como excusa, sí que sería lícito utilizarla. Lucas Alcaraz ha preparado el partido de esta noche con hasta ocho bajas que, sin lugar a dudas, suponen un hándicap y supondrán un paso al frente importante para la autoestima si el duelo acabara en victoria.

Muchas ausencias

Desde que el pasado lunes se comenzó a trabajar con la mirada puesta en el Córdoba, no han trabajado con el grupo los jugadores con baja de larga duración Pablo Caballero, Hicham, Tino Costa y Fran Rodríguez, se une un Javi Álamo cuyas jornadas de presencia como 'sano' son, como se suele decir, 'habas contadas', la intermitencia de José Antonio Verza, que ha trabajado con el grupo algunos días o Juan Muñoz y Fidel, con sobrecarga, que este al final se cae para cuatro semanas. Además, aunque trabajando con normalidad, Rubén Alcaraz no podrá ser utilizado al estar sancionado y Nauzet Alemán se despidió esta semana del grupo de forma definitiva.

Ojo a los del filial

Otra vez, como la pasada semana en Granada, habrá que estar atento al once, más que nada porque siempre deberán estar siete jugadores de la primera plantilla sobre el terreno de juego, entre los que no cuentan ni Gaspar ni Pervis Estupiñán, y que el técnico rojiblanco ha tenido que hacer 'encaje de bolillo' para encajar once jugadores que puedan sacar la 'nave' adelante. La recuperación del camerunés Owona permite tener la opción de que Joaquín pueda 'aliviar' en el centro del campo ante la ausencia de Rubén Alcaraz, formando pareja con Mandi, aunque lo normal es que Joaquín sea central y Verza, recuperado, sea pivote.

Con una zaga fija, con René bajo palos; Marco Motta y Nano, en los laterales, y Joaquín y Jorge Morcillo, en el centro, la presencia de Pozo está asegurada, lo mismo que la de Gaspar, aunque podría jugar por banda derecha, a pierna cambiada, o en su banda natural. Los otros dos puestos tienen el problema de la confianza en si los que entran están para aguantar sin problemas y dar el cien por cien, que será necesario para encajar un partido en el que la victoria no va a ser fácil conseguirla.

Finales

Y es que enfrente estará un Córdoba que sólo juega finales y que no ha ganado ninguno de los últimos diez partidos, pero también es cierto que sólo perdió en Huesca el único de los últimos cuatro. Último, el cuadro de Jorge Romero es una incógnita por el hecho de que será el primero que, con este técnico, dispute a domicilio, donde las cosas suelen ser diferentes a las que se exhiben cuando se juega en casa. No hay que ver nada más que los resultados de las 19 jornada hasta ahora disputadas y ver el número de triunfos conquistados por los locales y por los visitantes.

El hecho de que sean menos, habla de lo caro que supone conquistar plazas ajenas, pero de lo importante que supone hacerlo. El cordobesista tiene la duda de Afonso, mientras que recupera a Aguza tras cumplir un partido de sanción.