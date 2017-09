UD ALMERÍA Víctima propicia o despertador El plantel de Luis Miguel Ramis tendrá la baja de Mandi en el centro del campo y la duda está en si sigue con tres medios o devuelve a Pozo a la mediapunta | El Almería recibe a un filial sevillista que no ha conocido el triunfo en este inicio liguero JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Viernes, 22 septiembre 2017, 02:41

Cuando un equipo pierde siempre se dice que los jugadores desean que el siguiente encuentro sea lo más rápido posible. Para que la sensación de la derrota pueda durar lo mínimo posible y se centren ya en el posterior compromiso. Un pensamiento que aumenta si la imagen no ha sido demasiado buena. Más o menos lo que le ha pasado esta semana a la UDA. El plantel de Luis Miguel Ramis cayó en Pamplona y la imagen no fue muy positiva. Pese a que desde el cuerpo técnico y algunos sectores se ha venido recordando que hasta el minuto 70 el marcador les fue favorable, también es cierto que el gol rojiblanco llegó en el único disparo entre los tres palos y que René, como otras veces, estaba siendo el mejor almeriense sobre El Sadar. Además de no tener nada de capacidad de reacción cuando el luminoso ya les decía que se estaban quedando de vacío.

De eso han pasado seis días. Una semana más corta de lo habitual porque el domingo fue utilizado para viajar desde tierras navarras e intentar descansar. Cuatro entrenamientos para preparar la cita de esta noche ante un filial que lleva, desde que comenzó la actual campaña, con la misma sensación que la UDA en estos días. No quiere decir que el equipo entrenado por Luis García Tevenet haya caído en los cinco encuentros. Pero sí que no saben todavía lo que es ganar en la actual campaña. Números que dejan a los meritorios sevillistas en la parte más baja de la clasificación.

Y como los pesimistas se pueden agarrar al clavo que quieran, como les ocurre a la inversa a los optimistas, en el entorno del Almería más cercano al vestuario han venido diciendo durante los últimos días que si la calidad del filial hispalense es muy alta, que si más temprano que tarde lograrán su primer triunfo, que si hay jugadores que en muy poco tiempo estarán en la Liga Santander y mil comentarios cuando, mirando la clasificación, debería ser el rival propicio para que los seguidores rojiblancos puedan vivir un fin de semana tranquilo después de que los de Luis Miguel Ramis hayan hecho su trabajo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Pero la clasificación dice más bien poco en una competición como la Liga 1|2|3 y más con un filial de por medio. Así que la teoría de esta noche está a la par para los optimistas y los pesimistas. Cada uno podrá sacar pecho al final del choque según sea el resultado. Un marcador al que poco se suelen fijar ambos entrenadores a la hora de valorar lo hecho en un encuentro. Tevenet sigue con la misma filosofía con la que ha comenzado una campaña en la que, además del propio entrenador, ha habido muchos cambios de jugadores en un plantel más joven que el de hace un año.

Enfrente, una UDA que puede dormir como líder de la competición. Para ello, aunque difícil en un principio, debería ganar por cuatro goles de diferencia al Sevilla Atlético. Casi los mismos que lleva a su favor en cinco jornadas. Los de Ramis llevan una media de uno por choque. Completamente repartidos entre otros tantos jugadores. Nadie, por ahora, ha repetido celebración propio por haber marcado en la puerta contraria. En el lado negativo, también tiene los mismos guarismos encajados. Números que lo dejan en la parte media de la tabla. Ahora, el único objetivo es alcanzar la decena de puntos. Un aspecto que había que remontarse a la campaña de Javi Gracia (culminada con el ascenso posterior) para ver a una UDA con dobles dígitos en la sexta jornada que hoy comienza.

Cambios

Los que intentarán lograrlo desde el inicio no serán los mismos que saltaron frente al Lorca u Osasuna. Tampoco se sabe si mantendrá el mismo esquema de tres pivotes y los dos extremos a pierna cambiada. Porque, como aseguró ayer Ramis, habrá cambios. El fijo es encontrar un sustituto de Mandi. El habitual ancla por delante de la zaga no ha superado unos problemas musculares que ha tenido esta semana y se perderá su primer partido como rojiblanco en el campeonato liguero. La teoría dice que será Verza el que recupere la titularidad conseguida en el último encuentro como local y perdida en la visita a tierras navarras.

En caso de suceder así, tener a los tres por dentro seguiría siendo la filosofía del preparador catalán por tercer partido seguido. Rubén Alcaraz y Tino Costa seguirían siendo los dos que estarían por delante del pivote defensivo con mayor proyección en ataque y ser, el catalán, el que pueda liderar la presión en campo contrario para no dejar pensar al filial hispalense desde el inicio de su juego. Esto significaría que no hubiera ningún centrocampista puro en el banquillo. Lo que deja la duda de si Ramis optará por cambiar de nuevo el esquema y estar solamente con dos y devolverle la mediapunta a un Pozo caído a banda en las dos últimas citas ligueras.

Casi igual

La otra posición para ser observada es la de central. Ante Osasuna prefirió la fuerza de Owona antes que tener mejor salida de balón con Joaquín Fernández. El almeriense vio su primer partido desde el banquillo después de mucho tiempo como titular. Si recupera la titularidad o sigue en el banquillo puede marcar bastante su papel en el UDA durante los próximos meses.

En la parte delantera, hasta ahora el '9' titular ha sido Pablo Caballero. Incluso en Pamplona tras estar toda la semana con molestias físicas. A lo largo de la semana el argentino ha pasado por la sala de prensa para hablar del encuentro. Pero también lo ha hecho un Juan Muñoz que tendrá a los meritorios del equipo que sigue teniendo sus derechos enfrente. El de Utrera no se ha estrenado como goleador en los pocos minutos que ha dispuesto en el presente ejercicio. La de hoy es, por el rival, una cita «especial» para el futbolista que pertenece al Sevilla. ¿Ocasión para tener su primera titularidad con la UDA? Ramis decidirá.

Uno u otro será la punta de lanza de un equipo al que le está costando hacer goles. Aunque, como en Pamplona, lo que más costó fue hacer ocasiones. El Sevilla Atlético debe ser la víctima propicia, antes que ser el despertador hispalense.