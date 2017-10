UD Almería Verza, un mes de baja El mediocentro oriolano marcó el gol de la UDA ante el Real Valladolid JORDI FOLQUÉ Martes, 17 octubre 2017, 15:18

Luis Miguel Ramis no podrá contar con Verza durante el próximo mes al sufrir una rotura en el aductor de la pierna izquierda, tal y como ha informado el propio club rojiblanco este martes. El centrocampista oriolano, que fue el autor del gol de la UDA frente al Real Valladolid en la última jornada, notó un pinchazo en la segunda parte y tuvo que pedir el cambio. Ahora se perderá las citas en el próximo mes.

Por lo que respecta al delantero Pablo Caballero, que también tuvo que ser sustituido en el encuentro contra los de Pucela, no está roto, pero sí tiene una dolencia en el aductor de la pierna izquierda y está pendiente de evolución. Conforme vaya avanzando la semana se valorará si estará o no disponible para el partido que los rojiblancos disputarán el domingo a las 20.00 horas frente al Reus en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. En la misma situación se encuentra Tino Costa, con el que no se quiere arriesgar. Ha evolucionado favorablemente de su dolencia en el sóleo y todo dependerá de sus sensaciones y de cómo se vaya encontrando estos días.

Mandi y Morcillo, que no entrenaron el pasado lunes, sí llegarán a la próxima cita liguera. El primero de ellos tenía secuelas de varios golpes que recibió frente al Real Valladolid, y el capitán rojiblanco padece una sobrecarga. Tanto el centrocampista como el central hará este miércoles un trabajo alternativo, más de prevención, ya que la semana es larga para el Almería y por delante quedarán todavía tres sesiones más de entrenamiento para preparar la confrontación ante el Reus.

Recordemos que de cara a este partido Luis Miguel Ramis recupera a Morcillo y Pozo, tras cumplir sanción, aunque pierde a Fidel que fue expulsado contra el Valladolid. Tampoco estará Hicham, también lesionado.