UD Almería «No vengo al Almería para retirarme» Tino Costa posa con su nueva camiseta sin haberle sido designado todavía un dorsal. / FELIPE ORTIZ El exValencia prefirió 'despejar' dudas que 'regatear' las cuestiones sobre su fichaje por el cuadro rojiblanco almeriense | Tino Costa deja claro en su presentación que llega para ayudar a la UDA en esta temporada JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Martes, 8 agosto 2017, 01:44

La llegada de un jugador con mucho nombre a un equipo de la Segunda División suele producirse con división de opiniones. Por un lado están los que se 'deslumbran' recordando las mejores acciones de su carrera profesional, casi siempre lejos en el tiempo y no muy cercanas en la memoria. Por otro, los que ven 'gato encerrado' en la contratación y piensan que busca un 'retiro dorado'. Unos y otros hablan sin verlo jugar con su nuevo equipo y sin saber su condición física. Más de lo que esperan que suceda que lo que realmente hay conocimientos de que suceda. Porque en el Almería ha habido ya algún que otro caso que se fichó por el 'nombre' y lo hecho y tuvieron que salir por la puerta de atrás, incluso, sin haber terminado la temporada.

Quizás por ello, el jugador con más currículum de la actual plantilla de la UDA lo quiso dejar claro en su presentación. Si nos atenemos a su juego, siempre ha sido de regatear más que de un juego contundente. Pues ayer hizo todo lo contrario. Quiso 'despejar dudas' desde que posó con su nueva elástica. Y lo hizo «con toda la ilusión». Así lo manifestó Tino Costa. El centrocampista argentino que ha jugado en países como Italia, Francia o Rusia, además de en su país natal del que procede ahora, retorna a la competición en España. Jugó durante tres campañas en el Valencia y, después de varios años, aterriza en el Estadio de los Juegos Mediterráneos para hacerlo en la Segunda División. Por primera vez jugará en una competición «muy igualada».

El exSan Lorenzo de Almagro, club del que rescindió el año que le restaba para poder fichar por el Almería, sabe a lo que viene. «El entrenador (Luis Miguel Ramis) tiene muy claro la forma en la que quiere jugar. Estoy muy ilusionado con el actual Almería y quiero comenzar a ganar». Palabras dichas tras haber firmado su contrato tras el pertinente reconocimiento médico y después de haber conocido personalmente a los que son ya sus nuevos compañeros en la UDA.

No le asusta ningún reto. Tampoco el llegar a un equipo que ha estado peleando las dos últimas campañas por no bajar a Segunda B. «Todos los años se ve la competencia entre los equipos de la división, vengo preparado para competir, jugar y aportar», apuntó. Podría considerarse la estrella del equipo, aunque Tino Costa aterriza siendo humilde. «Vengo a ser uno más, para darlo todo en cada entrenamiento. Hay una gran competencia y el entrenador decidirá el que juega». Solamente «puedo decir que vengo con ilusión por aportar al equipo y no para retirarme ni estaré tranquilo».

Miradas

Sabe que todas las miradas estarán puestas en él. En un mercado en el que el Almería no ha pagado traspaso por nadie y en el que los jugadores que han llegado no tuvieron un último ejercicio muy destacado, Tino Costa es el perfil que cumple todos estos requisitos. «Ha sido un año duro en Argentina», reconoció. No en vano, jugó muy pocos partidos por un enfrentamiento público con el que ha sido su entrenador en San Lorenzo de Almagro los últimos meses. Lo que le obligó a estar más tiempo en la grada que en el terreno de juego. Similar a lo ocurrido con otros compañeros que han llegado al Estadio de los Juegos Mediterráneos este verano con ganas de aprovechar el año para reivindicarse por el motivo que fuera.

Casos como los de Mandi (sin jugar desde la primera semana de septiembre un partido oficial por lesión), Fran Rodríguez (perdido el puesto en el Real Zaragoza) o Pablo Caballero (dos goles en el Lugo), hacen que sea un vestuario casi completamente nuevo. Un aspecto que sabe y le quiere sacar Tino Costa el lado positivo. «Sé que muchos compañeros han llegado nuevos, pero me dicen que la adaptación está siendo rápida. Yo tendré que hacer lo mismo y ponerme a disposición del grupo lo antes posible».

Su afirmación fue refrendada por el director deportivo de la entidad. Miguel Ángel Corona se mostraba satisfecho del acuerdo alcanzado con el argentino. «Tino viene a ser uno más. Debe luchar por su puesto y darlo todo en cada entrenamiento». Sobre lo que puede aportar, el talaverano lo tiene muy claro. «Tiene un gran talento, es un ganador y necesitamos esa mentalidad en el grupo. Necesitamos a jugadores como él».

Tanto Corona como Tino Costa tienen en común el haber sido entrenados por el organigrama técnico encabezado por Unai Emery. El preparador vasco es, a juicio del argentino, «uno de los mejores entrenadores que he tenido». Dicho en la distancia de su convivencia en Valencia, cuando en alguna ocasión saltaron chispas entre los dos.

Ahora estará bajo las órdenes de Luis Miguel Ramis. Para formar un centro del campo con Mandi y Rubén Alcaraz. O con uno de ellos y darle al equipo un mayor carácter ofensivo. El jugador de toque que se había perdido.