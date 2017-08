UD Almería Unai Emery avala el fichaje de Tino Costa con el que tuvo sus 'diferencias' en Valencia Unai Emery, en un gesto muy expresivo, en su etapa al frente del Valencia. / IDEAL El actual técnico del PSG admite en UDA Radio que el fichaje del argentino puede ser importante para la Liga 1|2|3 por su calidad y espera que esté bien físicamente para poder aportar JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Jueves, 3 agosto 2017, 00:48

No hay nada mejor que un exentrenador de un equipo que haya sido el técnico de un fichaje de la entidad en cuestión. Para preguntarle por sus características, por su forma de trabajar y por su habitual comportamiento fuera de los terrenos de juego, aunque haga ya varias campañas que no coincidan. Es lo que ha hecho la UDA, de manera pública en su canal de radio, con Unai Emery y la contratación, por parte de los rojiblancos, de Tino Costa. Ambos fueron preparador y jugador en el Valencia hace ya seis años. Compartieron varias temporadas y el vasco lo conoce a la perfección. Aunque no fuera una época en la que los dos, se podría decir, que tuvieran una relación siempre cordial. Fueron notorias sus diferencias en muchos momentos, en los que también hubo otros que, el actual entrenador del PSG, lo puso como uno de sus pilares en el centro del campo. Quizás, por su calidad, le exigía más. Incluso, en algún entrenamiento lo mandó a casa y. Pero eso está más que olvidado a tenor de las palabras en UDA Radio.

Por su conocimiento de primera mano, el Almería haya querido que la opinión pública pueda saber lo que piensa Emery del argentino. Cuando más preocupado está el actual entrenador del PSG de la contratación de Neymar por parte de su presidente, la llamada de la UDA hizo que 'desconectase' durante unos minutos para hablar de Tino Costa. Avaló su contratación y solamente espera que se ponga bien físicamente para que pueda aportar, en la Liga 1|2|3, lo mejor de su juego. El centrocampista siempre ha estado en la máxima categoría, ya sea en Francia, España, Rusia, Italia o Argentina. Un paso atrás se podría considerar en su carrera a los 32 años. Otros lo ven como un paso adelante al dejar Argentina y regresar a Europa para mostrar la calidad que no pudo aportar de forma regular en el San Lorenzo de Almagro en los últimos meses de competición.

«El fichaje de Tino Costa pienso que le va a venir muy bien al Almería porque se trata de un jugador con mentalidad ganadora, competitivo al cien por cien y con mucho carácter, que se lo transmite al equipo», dijo a UDA Radio Unai Emery. Sobre sus características, destacó que «tiene un zurda muy buena y sobresale a balón parado, algo que en Segunda División es muy importante porque puede marcar diferencias». Demasiados puntos se ganan o se pierden a lo largo de una campaña de esta manera. Un aspecto que la UDA no ha 'cuidado' en las últimas campañas. Además, «tiene una gran capacidad a nivel combinativo, da muy buenos pases en profundidad y encima es un pulmón, con llegada desde segunda línea».

Responsabilidad

Unai Emery tiene muy claro que «si Tino Costa ha firmado en el Almería, lo ha hecho con toda la responsabilidad y compromiso, y esto lo va a demostrar en el día a día en los entrenamientos y en cada partido». Eso sí, matizaba que «en el momento que esté bien físicamente va a poder aportar mucho al Almería. Tiene 32 años y todavía tiene mucho que dar».

El argentino llega para formar parte de un centro del campo completamente nuevo. Para ejercer, quizás, la labor que Miguel Ángel Corona ha estado desempeñando en las últimas campañas. El talaverano es el actual director deportivo de la entidad rojiblanca. Alguien que también conoce Unai Emery. No en vano, fue con el entrenador vasco en el banquillo de la UDA cuando aterrizó en el Mediterráneo cedido por el Real Zaragoza. «Conoce el equipo, el club, la categoría, le gusta el fútbol y lo vive con pasión. Todo ello es muy importante», destacó. Con el que no ha trabajado pero sí del que pudo ver su resultado es Ramis. «Llegó en un momento complicado y logró salvar al equipo con un buen trabajo. Ahora, desde el principio, puede conseguir mucho».