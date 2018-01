UD Almería «Hasta la última carta» Sulayman y Corona. / J. J. A. Corona afirma, en la presentación de Sulayman, y ante la llegada de más refuerzos que «es mercado de enero y pasan cosas muy curiosas» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Miércoles, 31 enero 2018, 01:44

«Es mercado de enero y pasan cosas muy curiosas y suceden situaciones que salen quedando ocho horas y se pueden realizar porque interesa a muchas partes, pero no lo creo». Así se expresó ayer Miguel Ángel Corona a la hora de hablar sobre la posible llegada de algún jugador más que, puede, no esté previsto en la entidad rojiblanca.

El director deportivo de la UD Almería habló en el acto de presentación de Sulayman Marreh, centrocampista gambiano de 22 años -los cumplió el pasado 15 de enero- que llega cedido por el Watford inglés -el equipo de Javi Gracia-, tras haber estado también como cedido en el Real Valladolid, donde no ha disputado de minutos, situación que el jugador dijo desconocer por qué motivo se ha producido, remitiéndose a «si no juegas es decisión del míster. Él sabe porqué no he me metió a jugar», pero dispuesto a cambiar el destino en estos próximos seis meses, que comenzaron a contar desde el pasado viernes, entrenando el sábado y entrando en la convocatoria para el partido que la UD Almería disputó frente al CD Numancia, el domingo.

Las cartas

Miguel Ángel Corona, que fue el encargado de hacer la presentación de un centrocampista «de mucho despliegue, de ocupar mucho campo, que es capaz de tener una salida de balón limpia, jugar a uno o dos toques, con claridad y al que su fortaleza física le hace ocupar mucho campo y solventar muchas situaciones en defensa», habló del mercado y de la posibilidad de incorporar algún jugador más a la plantilla.

En los últimos días ha sonado con fuerza la llegada del guineano Lass Bangoura, para el que parece que las cosas están a punto de cerrarse para su pronta incorporación. «Nosotros estamos jugando partidas de póquer constantemente y tenemos que jugarlas hasta el final, hasta la última carta, y el mercado, ya advertimos, te lleva hasta el último día por las circunstancias que sean. Nosotros estamos trabajando en ese y otros cuantos frentes abiertos y preparados para lo que pueda pasar en dos días», apuntó el director deportivo de la entidad rojiblanca.

Este no habló sobre la incidencia que pueda tener la llegada del argentino Emiliano Armenteros al Rayo -juega como extremo y mediocentro-. «No conozco lo que propicia desde la parte del Rayo. Estamos trabajando en este mercado de enero desde hace tiempo y sabíamos que lo íbamos a tener que trabajar hasta el último día», manifestó el talaverano, excapitán de la UDA.

Este, que aseguró que las salidas no entran en ese escenario, tampoco buscó 'dobleces' en la presencia o no de jugadores en la convocatoria. «En cuanto a lo que es el partido, el técnico dispone de 22 futbolistas en la plantilla, exceptuando las lesiones, y él hacía una convocatoria para ganar al Numancia. No se centraba en ninguna otra cosa, ni había mensajes por otro lado de ningún otro tipo. Nosotros en el mercado de enero estamos intentando mejorar la plantilla, no debilitarla. A partir de ahí, preparados para lo que pueda suceder. Sabéis que no queremos vender, que no nos planteamos ese escenario, y por lo demás estamos trabajando lo que es el mercado, con la normalidad que ello implica, pero no hay mensajes en las convocatorias de Lucas ni en las alineaciones, más allá del mensaje que quiere ganar el partido».

Cosas buenas

El director deportivo rojiblanco le deseó suerte a Sulayman Marreh, motivo que fue aprovechado para que hablara de otros temas. Al gambiano le deseó suerte, con sólo una petición: «que lo poco o mucho que te vamos a pedir es una entrega, una dedicación y una profesionalidad con la camiseta y con nuestros aficionados».

Habló también de lo que ha motivado su presencia en el equipo. «Es internacional absoluto con su país, ha estado en el Granada B, incluso ha participado con la primera plantilla en Primera División, y este último curso militaba en las filas del Valladolid y se incorpora a nosotros en calidad de cedido. Creemos que nos puede ayudar a completar esa parcela del mediocampo en la que teníamos cuatro futbolistas, Tino ojalá que esté antes, pero, entre unas cosas y otras, una operación de rodilla sabéis que siempre tiene sus plazos y prevemos que hasta abril no nos pueda ayudar y, ante la importancia de estos dos meses que vienen por delante y en muchas ocasiones jugando con tres centrocampistas, ante la oportunidad de poder tener a un jugador como Sulayman, creíamos que era un buen refuerzo», aseguró.

El jugador se definió en los mismos términos que Corona, como era lógico. Se desenvuelve «en el medio. Puedo jugar en cualquier posición, tengo llegada, tengo despliegue físico, tengo salida de balón limpio y puedo jugar perfectamente en cualquier posición ahí en el medio».

Contento por la oportunidad que le brinda el Almería, se expresó en un buen castellano -tenía miedo a hablar en público-. «Estoy muy contento de llegar aquí. El Almería es un club histórico y un club que merece estar en Primera y ahora mismo espero trabajar duro en los entrenamientos y poder ayudar al equipo para alcanzar sus objetivos».

Estos consideraba que se lograrán porque también tenía claro el nivel que existe en la plantilla. «Hay equipo seguro para conseguirlo. Hay buena plantilla, jugadores con muchísima calidad y no tengo ninguna duda que vamos a conseguir el objetivo».

Sulayman, que no se sorprendió «para nada» de entrar en la convocatoria del domingo «porque he venido físicamente bastante bien y no me sorprendió estar», dice llegar bien físicamente y dispuesto a jugar todo lo que no jugó en Valladolid. Allí no sabe por qué motivo. «Siempre los jugadores queremos jugar más, si no juegas es decisión del míster, él sabe porqué no he me metió a jugar, yo sólo me dedico a entrenar duro cada día e intentar jugar aquí más partidos y ayudar al equipo». Tendrá medio año para lograrlo. «Estos seis meses son muy importantes para mí y para el equipo. Voy a darlo todo y quiero aprovechar esta oportunidad que me ha dado el Almería, al que estoy agradecido, y espero hacerlo lo mejor posible estos seis meses».

Sulayman no cree que el hecho de conocer a Lucas Alcaraz vaya a condicionar positivamente su presencia en el once. «Sí, es verdad que cuando conoces a un entrenador sí tienes confianza, pero tienes que trabajar duro para ganarte el puesto. Eso no vale para nada si conoces o no el entrenador»