UD Almería Trofeo de caza mayor Intenso. Pervis Estupiñán y Mandi muestran cómo debe actuar el Almería para tratar de superar a un difícil Sporting. / J. J. A. La UD Almería visita un terreno 'incontestable' esta temporada, pero propicio para si se gana dar un estirón JUANJO AGUILERA Sábado, 28 octubre 2017, 00:40

Ni en El Molinón se organizan monterías, ni la UD Almería es un gran cazador, pero los tres puntos que hoy se ponen en disputa en el histórico recinto asturiano sí que son un grandísimo trofeo. Podría ser un ejercicio de caza por el sistema de rececho, pero lo cierto es que es más una batida porque en el lugar donde se llevará a cabo la búsqueda del importantísimo trofeo hay otro cazador al que parece que le han puesto el animal para que lo cace. El Sporting de Gijón ha empezado el campeonato de forma 'atronadora'. En casa no pierde, ha disputado cinco partidos, ganó tres y empató dos, pero en todos hizo gol y en tres el rival no consiguió hacerlo.

El equipo rojiblanco ha ensayado el disparo durante muchos días, pero la 'escopeta' parece de feria, por más que Luis Miguel Ramis asegure, y se ve que es cierto, que el equipo trabaja en acertar con la diana. Pero los entrenamientos son una cosa y en los partidos hay fuego real. Los últimos cinco partidos, con dos puntos y sólo un gol marcado -el que hizo Verza frente al Real Valladolid-, no dejan lugar a la duda. Pero aseguran que las rachas cuanto más largas más cerca están de truncarse, para lo bueno y, ojalá, también para lo malo. Lo que si es verdad es que las primeras son hasta normales que, por confianza, se trunquen, pero las segundas están sujetas a otros aspectos que no sólo son futbolísticos, sino que hay sensaciones cargadas de ansiedad por ganar y hasta miedo a perder.

Ir para ganar

El partido de hoy podría ser como aquel dicho que sacó a la luz el humorista José Mota, que decía que «si hay que ir se va, pero ir para ná...». El Almería tiene que aplicarse el cuento, sobre todo la segunda parte del dicho. A El Molinón, por mucha condición de recinto inexpugnable que tenga el citado recinto, no se puede o no se debe ir para cubrir el expediente, sino para hacerlo 'trizas' y acabar de una vez por todas con una racha que empezó cerca, en León, con un empate que, visto lo visto, fue un puntazo, pero que pasado el tiempo se ha quedado en un puntito, si bien es verdad que de puntito en puntito se van consiguiendo los objetivos.

Motta podría entrar como lateral diestro y desplazar a Fran Rodríguez al extremo

El propósito no es nuevo. Ir de 'cacería' a El Molinón requiere ir tan pertrechado como se fue precisamente al Reino de León, o posteriormente a Vallecas y antes a El Sadar. En ninguno de los referidos recintos se consiguió ganar por unas circunstancias o por otra. Pero no valen excusas. Y hay motivos para exponerlas, pues otra vez habrá que jugar con bajas, pero no es menos cierto que en pretemporada se hace un equipo con recursos, hasta con dos jugadores por puesto, que deben permitir echar mano de cada uno de ellos en este tipo de situaciones.

Hoy habrá de nuevo bajas, aunque también recuperaciones. Lo que sí es cierto es que unas no cubren las otras, aunque toda vuela al 'redil' sea importante. Ramis deberá hacer un pequeño encaje de bolillo para tratar de conformar un once que lo mismo tiene la novedad de la presencia de Marco Motta en el lateral diestro. El italiano dejó de aparecer en el once por la aportación de Fran Rodríguez, que 'se salió' en el envite ante el Lorca, con un gran gol, pero volvió al equipo para jugar menos minutos que los que se esperaba jugara cada jornada cuando comenzó el campeonato. Su entrada puede que no signifique la ausencia del sexitano, pero visto que Nauzet Alemán también ha caído, podría jugar en esa posición en banda derecha, para la que también está habilitado el ex del Real Zaragoza.

El once

Con Morcillo tocado, lo más normal es que el resto de la zona de retaguardia tenga al intocable René -cada día hace alguna parada de mérito que permite al equipo sustentarse-, con pareja de centrales formada por Lucien Owona y Joaquín Fernández, con Nano en banda izquierda. ¿Jugar con el trivote? Lo más probable es que por delante estén los mismos de la semana pasada, con Mandi y Rubén Alcaraz.

Las dudas podrían llegar en torno a la 'segunda línea' y al hombre en punta, sobre todo teniendo en cuenta que Pablo Caballero, aunque ha trabajado bien estos días, sale de una lesión. Su 'divorcio' con el gol no es sólo culpa suya. Además, aporta mucho al balance defensivo del equipo, tan necesario en el día de hoy ante un Sporting de Gijón con mucho peso arriba y un Almería sin esa capacidad de gol y que no anda bien en cuanto a la fortaleza defensiva necesaria para siempre y más exigible para acudir a un campo como el del Sporting.

Complicado rival

El conjunto gijonés acude a la cita con la intención de conquistar tres puntos más que le puedan permitir alzarse con el liderato, del que está a sólo un punto y que confirmará su obligado objetivo, el del ascenso. Sólido en casa, ha conseguido tres victorias y dos empates, además de mantener su puerta a cero en tres ocasiones. Paco Herrera, que cumplirá 500 partidos en un banquillo, tiene las bajas por lesión de Lora y Álex López y no cuenta con jugadores sancionados. De este modo, el técnico del conjunto sportinguista ha convocado a la totalidad de jugadores que tiene disponibles, entre los que se mantiene Nacho Méndez.

En cuanto al posible once que actúe de salida, el que fuese entre otros técnico del Poli Ejido se plantea la posibilidad de jugar con dos delanteros, el uruguayo Michael Santos y el serbio Stefan Scepovic. El rendimiento de Santos en el partido disputado en Vallecas le da opciones para seguir como titular, en compañía de un jugador como el balcánico que conforman una dupla solvente cara al gol.