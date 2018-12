UD ALMERÍA B El triunfo de la necesidad Javi Moreno, clave en el partido, celebra el segundo gol ante la afición. / FELIPE ORTIZ El Almería B logra la victoria por estar más metido ante un CD El Ejido roto tras el 2-0 JUANJO AGUILERA ALMERÍA. Sábado, 22 diciembre 2018, 23:20

Los derbis tienen eso, que no valen sinergias, ni puntos, ni presupuestos, ni profundidad de banquillo. Los derbis a veces los ganan los que tienen la necesidad de hacerlo. Dicen que los derbis no se juegan, que solo se ganan. Ayer, el Almería B consiguió una victoria que no le sacará del descenso, pero que alimenta el alma, por tratarse de un derbi, ante un CD El Ejido que se manejó mejor sobre el terreno de juego durante la primera hora de partido, pero justo cuando se cumplían los 60 minutos encajó el primero de los dos goles que, al fin y a la postre, ocasionarían su derrota, sino que además encajó un duro golpe del que no logró reponerse.

2 UD ALMERÍA B CD EL EJIDO 0 UD Almería B Albert Batalla; Antonio Navas, Igor Engonga, Urri (Youness, m. 89), Javi Pérez; Mario Abenza, Fran Callejón (Iu Ranera, m. 90); Javi Moreno, Alberto Toril (Lin, m. 81), Sergio Pérez, y Darío Guti. CD El Ejido Aulestia; Carlos Garrido, Sergio Sánchez, Álex Sánchez, Tomás; Gabri (Jesús Rubio, m. 77), Emilio Cubo; Velasco (Carralero, m. 45), Jordan, Alfonso (Antonio Pino, m. 45), y Samu Corral. Goles 1-0, m. 60: Darío Guti. 2-0, m. 65: Alberto Toril. Árbitro Orellana Gil, perteneciente al colegio sevillano. Amonestó a Javi Pérez (m. 45+2) y Fran Callejón (m. 72), de la UD Almería B, y a Carlos Garrido (m. 23) y Velasco (m. 30), del CD El Ejido 2012. Incidencias Partido correspondiente a la jornada decimoctava del Campeonato de Liga de Segunda División B, en su grupo IV, celebrado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, ante 758 espectadores.

La primera parte la manejó el equipo de Alberto González, con un Almería B que empezó con nervios y terminó perdiendo el control del partido, pero sin daño en el marcador, a pesar de la actuación de Alfonso, el mejor de los celestes que, sin embargo, no salió en la segunda parte. En ella, los de Esteban Navarro entendieron mejor lo de salir a por los tres puntos y, en el 60, se adelantaron con una acción a la contra en la que intervinieron Fran Callejón y sobre todo Darío Guti. El exceleste puso velocidad y calidad en la definición para situar a los suyos sin el peso de tener que ganar. Cuando ya lo hacía, la aparición de un Javi Moreno estelar, dejando a un lado sus prontos, se sacó de la chistera una gran jugada en el área rival para dar un centro medido a la cabeza de Alberto Toril, que marcó su segundo gol consecutivo en casa -lo hizo en el anterior duelo como local frente al Real Murcia- para poner a los suyos con ventaja material y anímica. Luego, aunque el CD El Ejido intentó estirarse para meterse en el partido, adoleció de la idea necesaria para hacerlo.

LAS CLAVES Buen ambiente en las gradas Se abrió por primera vez, para un partido del filial, la Preferencia, donde se ubicó a los aficionados del CD El Ejido. En tribuna, animando sin parar, el grupo de Grada Joven. 1 Tranquilidad El Almería B ganó por tener tranquilidad cuando el gol no llegó, ante un CD El Ejido precipitado. 1 El centro del campo El celeste se partió y, con mucho espacio entre líneas, el equipo de Esteban logró hacer daño. 1 Acierto Lo tuvo el Almería B para ver puerta tras robo, al contrario que los de Alberto González.

Ritmos distintos

Comenzó con nervios el filial rojiblanco ante un CD El Ejido que, bien posicionado, trató de jugar sus bazas, con más presencia arriba. Sin embargo, el primer disparo a puerta fue de Alberto Toril, en el minuto 3, tras un mal despeje de Carlos Garrido que dejó opciones al delantero rojiblanco. Bien plantados en defensa los celestes, por su parte, trataron de vivir del robo para tratar de matar a la contra, pero sin llegada en los primeros minutos del partido.

El Almería B empezó a tener más balón y control del partido. En el 11, una mala decisión de Álex Sánchez posibilitó la llegada de Darío Guti que entró por banda derecha, pero eligió mal el disparo y, demasiado cruzado, no le creó problemas a Aulestia. El que sí se los creó fue Javi Pérez, en el minuto 15, con un centro-chut que tuvo que tocar con la punta de los dedos para ver cómo el balón se fue al larguero.

Hubo fútbol directo por parte de ambos, con el filial tomando más decisiones en ataque, pero el CD El Ejido presionando arriba robó balón y, en el 22, una buena acción de Alfonso, por la izquierda, acabó con centro para Velasco, pero Urri se anticipó y evitó el disparo del jugador celeste.

Unos a más y otros a menos

Los de Alberto González, con rapidez, movieron el balón para, en el 27, tener la primera ocasión clara de gol, finalizada con disparo. El cuadro celeste tiró de experiencia y aprovechó una buena circulación de balón entre Samu Corral y Emilio Cubo acabó con disparo de este y una buena intervención de Albert Batalla que se lució para enviar el balón a córner.

Con el fútbol 'ausente' durante algunos minutos, el CD El Ejido creó mucho peligro a balón parado. La más clara, en el minuto 40, con un lanzamiento directo de Tomás que el cancerbero rojiblanco consiguió despejar a saque de esquina, en una fase en la que el cuadro celeste, tirando de madurez, fue de menos a más, sin precipitación basculando para encontrar espacios, a la vez que el Almería B perdió fuelle y presencia arriba. Así, en el 44, una buena acción de Alfonso acabó en disparo al lateral de la red.

Salió con intensidad el conjunto rojiblanco, tras el descanso, y tuvo la primera en una acción a balón parado, en el primer minuto, con un córner que remató de cabeza Sergio Pérez, parado por Aulestia sin dificultades, mientras el CD El Ejido, con novedades por el doble cambio y la entrada de Carralero y Pino, tuvo más balón, con mejor circulación.

Toma 'el dinero y corre'

Pese a todo, en el 60, una gran jugada de Darío Guti, tras un robo de balón, en la que el exceleste corrió, entró en el área y definió, de dulce, para poner a los rojiblancos con ventaja en el marcador y puede que en la propuesta porque el CD El Ejido se partió en el centro del campo y el filial supo manejarlo el conjunto de Esteban Navarro para, en el minuto 65, aprovechar la calidad de Javi Moreno. El almeriense se fue de tres defensores y puso un balón medido para Alberto Toril que, de cabeza, puso el balón lejos del alcance de Aulestia.

El gol dio más tranquilidad al filial e hizo sonar las alarmas en el conjunto ejidense, que empujó y metió el balón en el área rojiblanca, pero en esta se impuso Igor Engonga, sobre todo, para evitar el propósito del conjunto de Alberto González, que careció de finalización y de control en el centro del campo. Por eso, entró Jesús Rubio en lugar de Gabri. Le faltó tiempo al conjunto ejidense, que continuó adoleciendo de lo mismo que antes del cambio. Algo más cerca del área rival, no encontró espacios por el buen trabajo defensivo, a pesar de marcar dos goles, anulados ambos por fuera de juego, con un segundo de Carralero, tras una gran intervención de Albert Batalla.

A partir de ahí se jugó poco. El Almería B se mostró sólido en defensa, no dejando espacios para que el CD El Ejido encontrara huecos por los que hacer daño, mientras en ataque se mostraba comedido, finalizando jugadas para evitar las salidas a la contra de los celestes, que vieron cómo encajaban una derrota que le hace llegar al parón navideño con el sinsabor de la derrota, tras no poder ganar en su último partido en casa.

Allí recibirá, el día 6 de enero, al Malagueño. El filial jugará en San Fernando, tras el necesario triunfo.