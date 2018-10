UD Almería El triunfo tiene doble premio La UDA venció al Reus hace dos semanas en el campeonato liguero. / AGENCIA LOF La UDA se mide al Reus en la ronda previa de la Copa del Rey antes de que entren los de la Liga Santander JORDI FOLQUÉ Jueves, 18 octubre 2018, 01:12

Cuando la Copa del Rey es un 'estorbo', los equipos ponen, sin decirlo de manera muy clara, todas las excusas posibles para decir que se quieren centrar en la Liga. Que no quieren ninguna distracción. Ya sea porque piensan en estar en la parte alta de su particular competición de la regularidad o porque saben que tendrán que poner todas las fuerzas en intentar salir de la zona de quema. Unas excusas que en la UDA se escucharon en la previa de la anterior eliminatoria. Cuando no habían ganado ningún partido, habiendo sumado un punto en cuatro jornadas, teniendo que visitar al líder de la Liga 1|2|3 y viendo que lo mejor era decir 'adiós' y que fuera lo más pronto posible. Pero los rojiblancos ganaron y la dinámica cambió de manera radical. Por eso ahora, solamente un mes después y a la siguiente ronda, el discurso ha cambiado. El entrenador quiere seguir. Los jugadores han comprobado que la Copa es un perfecto escaparate para ganarse la confianza liguera del técnico. Y todo sin nombrar el doble premio que supondrá al que gane esta noche en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Premio deportivo y también económico.

Porque el que gane se medirá en la siguiente eliminatoria (1/16 de final) a un equipo de la Liga Santander. Cierto es que será de los que no jueguen competición europea. Pero no es menos cierto que con ese calificativo hay una escuadra como el Valencia de Marcelino García Toral. El auténtico 'bombón' de entre los que no juegan en Europa. Sería a doble partido y, de esta manera, los seguidores rojiblancos podrían ver a un conjunto de la elite. Un aspecto positivo por la posible taquilla que se pueda hacer y porque los de Fran Fernández tendrán la opción de lucirse y seguir con la progresión que están mostrando en el último mes.

Dinámica

Que es lo que realmente quiere el responsable del banquillo de la UDA. Lo vivió, premeditado o no, en La Rosaleda. Cuando pocos podían pensar que sacaran lo mejor de cada uno en la segunda parte. Cuando lo más 'fácil' hubiera sido seguir agachando la cabeza. Liderados por Sekou, los almerienses la levantaron y dieron la primera muestra de la identidad que deseaba desde la pretemporada el preparador zapillero. Para comenzar una dinámica en la que están todavía metidos.

De ahí que las declaraciones de los almerienses en los últimos días hayan ido por el mismo camino. Y más siendo la cita de esta noche en casa. Sin tener que desplazarse. Intentando que los seguidores locales se sigan enganchando al equipo. Como vienen haciendo desde el choque contra el Real Zaragoza. Como mostraron el pasado fin de semana ante la UD Las Palmas. Con la intención, hoy, de poder ver a algunos componentes que no han visto en persona jugando nunca. Y que, si el resultado no es positivo, quizás no vuelvan a ver en toda la temporada defendiendo la camiseta del primer equipo del Almería.

La plantilla es amplia. Aunque haya cuatro jugadores lesionados de larga duración, puede poner un equipo sin tener que tirar del filial. Pero mirará al bloque de Esteban Navarro para poner el once y, sobre todo, hacer la convocatoria de 18. Ellos también tendrán la opción de reivindicarse. De decirle al club que no necesitará mirar al mercado en invierno en caso de fichajes. Porque los que hoy no aprovechen su oportunidad, hablando del primer equipo, el regalo de Reyes puede ser su salida del fútbol profesional. Con lo que a algunos le ha costado llegar.

Reus

Y delante un Reus que jugó su peor partido en lo que va de temporada el 30 de septiembre. El día que visitaron el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Cuando habían logrado su mayor número de puntos a domicilio. En Almería no lograron ni hacerle sufrir un poco a los de Fran Fernández. Tanto que René fue un espectador más del choque.

Pero sin olvidar que los tarraconenses lograron su pase a esta eliminatoria copera de la misma manera que lo hizo la propia UDA. En su caso fue superando a Osasuna en tierras navarras. Como los rojiblancos, con el marcador final de 1-2. Ellos también desean el premio de estar en la siguiente ronda. Más por tema económico que deportivo. Porque son el equipo que menos ha podido gastar en el mercado de verano en la confección de la plantilla. En su caso, a diferencia del Almería, no están utilizando a jugadores del filial para cubrir huecos. Es que no cuentan con más y los que tienen el dorsal superior al '25' deben asumir responsabilidades.

Por la falta de efectivos en los del Baix Camp, Xavi Bartolo tendrá que poner un equipo muy parecido al del campeonato liguero. Con más que repiten en relación a un Almería que podría dar descanso a todos los titulares contra la UD Las Palmas. En el físico, por tanto, los rojiblancos ya comienzan ganando. Para obtener el doble premio de hoy.