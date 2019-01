UD Almería La Tribu de Radio Marca pide un punta y critica el adiós a Alberto González Alberto González, ex técnico del CD El Ejido, centró parte de la atención de La Tribu de Radio Marca el último día del año. / IDEAL Los 'profes' solicitan la renovación de jugadores como René y Fernando, que ya pueden negociar con otros clubes desde el día 1 de enero JAVIER NAVARRO ALMERÍA Miércoles, 2 enero 2019, 00:44

El lunes tuvo lugar la última tertulia del año 2018 en Radio Marca Almería. La Tribu contó, esta vez, con la presencia de Paco Díaz Casimiro, Seba Miras, Juanjo Padilla e Indalecio Gutiérrez Salinas, con la coordinación del director de Radio Marca Almería, Víctor J. Hernández Bru.

Para empezar, los 'tribunos' escribían su 'carta de deseos' para la primera plantilla de la UDA y ahí Juanjo Padilla no tenía dudas: «evidentemente ha de traerse un delantero, pero sobre todo renovar a René y a Fernando, que junto a otros como Nano y Trujillo, ya pueden escuchar ofertas de otros clubes».

Díaz Casimiro apoyaba la 'moción' y añadía que «el mediocentro o el centro de la defensa pueden ser lugares a reforzar, aunque yo también empezaría por traer otro delantero que se uniera a los que ya hay».

Precisamente sobre lo apuntado por Padilla, en cuanto a la situación de 'agentes libres' de los dos porteros, Seba Miras apuntaba que «esto de dejar que empiece el plazo para poder negociar con otros antes de renovar a sus jugadores es algo que le pasa mucho a la UDA».

Estupor por lo de El Ejido

En lo que La Tribu manifestó una total unanimidad fue en el enjuiciamiento del despido de Alberto González como técnico del CD El Ejido.

En ese aspecto, Paco Díaz Casimiro se mostraba incisivo y rotundo al señalar que «los clubes tienen que entender que no siempre la culpa es de los entrenadores. En un club como el ejidense, en el que Alberto no sólo ha conseguido resultados sino que ha demostrado su profesionalidad y valía, el presidente, que no suele estar en el día a día porque vive a muchos kilómetros de allí, debe preguntarse si es el técnico o es él mismo quien tiene más responsabilidad por la falta de resultados. Quizás el que no está cumpliendo con su obligación es el presidente y puede ser él el que tenga que dimitir».

Para Indalecio Gutiérrez, «los resultados que está obteniendo el equipo son normales y hay que recordar siempre que este hombre cuando llegó hizo funcionar al club. Yo creo que cuando algo que está funcionando lo tocas, lo normal es que afecte al funcionamiento. Aparentemente da la impresión de que ese presidente no está muy encima del equipo y que el técnico estaba haciendo un buen trabajo».

Por su parte, Seba Miras añadía que «yo no entenderé nunca este tipo de decisiones por parte de un presidente, tanto por el hecho en sí de la destitución como por hacerlo una semana tras el parón liguero».

Finalmente, Padilla reconocía que «en un club, que el presidente esté encima de los equipos, que se pase por los entrenamientos y se preocupe por el equipo es importante. Eso influye en que las cosas funcionen».