UD Almería Tres puntos... de sutura En el centro del campo. Verza y Mandi, durante el entrenamiento, están llamados a ocupar plaza en la 'sala de máquinas' para el complicado partido de esta tarde. La UD Almería precisa de una victoria para hacer borrón y cuenta nueva JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 15 octubre 2017, 00:28

Las heridas, cuanto antes se curen, más pronto sanan, es obvio. No hacerlo puede provocar infecciones, algunas capaces de hacer un daño terrible. El Almería está tocado. No lo ha dicho nadie de fuera. Lo dijo el técnico rojiblanco antes de jugar el pasado jueves en Vallecas, por la derrota frente a la SD Huesca del pasado sábado en casa, y el viernes, por ejemplo, lo insinuó Fidel, que fue más allá al decir que también padece un mal que es, incluso, más grave que el de las sensaciones porque aquel puede maquillar estas y, seamos sinceros, en este deporte 'dame pan y dime tonto' o, lo que es lo mismo, conténtame con victorias, que lo de las sensaciones, si llegan, bienvenidas sean, pero si no lo que sí tienen que venir y pronto son triunfos.

No es buen día para pensar en que es posible la conquista, aunque hacerlo es el primer paso para conseguirla. No es una apreciación que llega como consecuencia de enfrentarse a un rival como el Real Valladolid. El cuadro que dirige Luis César Sampedro tiene gol -también encaja-, ha sabido reconstruirse de la marcha de futbolistas importantes en temporadas anteriores como Raúl de Tomás, ahora en el Rayo Vallecano; José Arnáiz, que milita en este momento en el FC Barcelona B, o Juan Villar, que juega en el CD Tenerife... y números, de momento, para estar arriba, como de hecho demuestra la clasificación.

Por las bajas, se prevé una 'reestructuración' del once, con Fran que podría aparecer arriba

Pero este deporte lo juegan dos equipos o, mejor, 22 jugadores y, aunque importe el equipo, el estado individual de cada uno de ellos tiene una gran importancia porque el rendimiento influye en un deporte de grupo, cuyo comportamiento en el terreno de juego está supeditado a lo que le deje o no el bloque que está enfrente. Ese es el problema. Saber qué va a proponer la UD Almería para el partido de esta tarde y si será capaz de enmendarse después de la disputa de un par de partidos, puede que tres, en los que su comportamiento no ha estado 'fino', provoca cierta incertidumbre y convierte el encuentro en un examen. Este, si aparecen los nervios, puede suponer un contratiempo, un borrón más en el expediente.

En este proceso, está más que claro que deben jugar los que menos impaciencia tienen. Los dos últimos partidos han dejado patente que hay ganas de cambiar, pero que también la ansiedad puede con las piernas y lo mismo toca hacer cambios de nuevo. Puede que hoy toque otra vez jugar con variantes. Unos para evitar la acumulación de minutos, otros por la necesidad ante las ausencias de Jorge Morcillo y José Ángel Pozo, expulsados en Vallecas, o por la intención de cambiar cosas que es necesario modificar.

Si se atiende al partido del pasado jueves, la banda izquierda no estuvo fina, en gran medida porque a Nano se le acumuló el trabajo, tanto por su flanco derecho como por la 'aportación' de Pervis Estupiñán. Aun así, no se vieron motivos para estar contentos en la fase ofensiva, si bien es verdad que no fue tanto el error por el centro y sí más por el acierto en la ejecución final.

Está claro que hay hombres fijos como son René, Joaquín Fernández, Lucien Owona y Nano. Los dos centrales porque ha quedado visto que el resto de los hombres de su posición -en concreto, Ángel Trujillo- no tienen sitio en el once. En cuanto a ser fijo, lo mismo sucede con Nano, ya que Pervis Estupiñán es mejor tenerle con las espaldas cubiertas. Asoman las dudas por el flanco derecho, por donde podrían entrar tanto Fran Rodríguez como Marco Motta, con el italiano, que ha estado sin jugar desde que finalizó la primera parte en Soria, por detrás y el sexitano en la posición de extremo, ante la baja de José Ángel Pozo. Ya antes del partido frente al Rayo expresó la capacidad del lateral llegado del Real Zaragoza para ocupar otra posición.

El hecho de que no esté el malagueño abre el 'campo', puede incluso hacer que se instaure el sistema de juego de las primeras jornadas, con dos mediocentros, más fácil con la ausencia de Tino Costa, una semana más, indispuesto para jugar, con Rubén Alcaraz en la mediapunta.

Sí es probable la vuelta de Fidel al flaco izquierdo, más seguro y solidario, además de hacer un buen trabajo en las 'dobles parejas', esta formada con el malagueño Nano. El jugador en punta podría ser de nuevo Pablo Caballero, que hizo un buen trabajo frente al Rayo, por más que no consiguiera ver puerta.

Las heridas

Si la UD Almería tiene como principal motivo el de reaccionar, el Real Valladolid llega a Almería con la intención de mantener la línea constante, truncada por la derrota en Vallecas. La curó el equipo pucelano goleando al Alcorcón y Sampedro no cambia nada más que lo preciso. El gallego realiza pocos retoques en la convocatoria que utilizó para ganar al Alcorcón con respecto a la anunciada para jugar hoy en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. En la lista entra el central cántabro Guitián, en lugar de Sulayman, como posible central alternativo e, incluso, como sustituto de un mediocentro.

Además, recupera a Iban Salvador, que no pudo jugar frente al Alcorcón y del que se recuerda fue clave en el triunfo del UCAM Murcia la pasada temporada en Almería, al que desquició con sus formas. El ex rojiblanco Moyano, así como Nacho, Calero y Sergio Marcos se quedan fuera de una convocatoria que también cuenta con la baja de Luismi, al que le tocará cumplirá su segunda jornada de sanción, de las cuatro que tiene, además de Mayoral, que sigue descartado por lesión.

Lo cierto es que el equipo pucelano es un equipo vertical y paciente a la vez, que muestras hechuras para pensar en un ascenso a Primera División, categoría en la que no milita desde la temporada 2013/14 -se descabalgó en la última jornada- y en Almería quiere seguir sumando a costa de una UDA que quiere los tres puntos para suturar heridas.