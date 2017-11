UD Almería Tres puntos más IVA Con opciones. Juan Muñoz conduce el balón tratando de escapar de Fidel; ambos tienen opciones de ser titulares frente al Albacete. / J. J. A. La UDA tiene en Albacete un partido para no entrar en lamentos y ganar 'seis puntos' JUANJO AGUILERA Sábado, 11 noviembre 2017, 00:30

Ver a la UD Almería ganar se ha convertido casi en un milagro. Desde que lo hizo frente al Sevilla Atlético, en un partido donde exhibió una pegada impropia, visto lo sucedido después, el equipo rojiblanco anda 'perdonando vidas' a costa de entregar la suya. Siete son ya las jornadas en las que, salvo el partido frente al Real Valladolid, la irregularidad ha hecho que el equipo de Luis Miguel Ramis pague la misma con resultados indeseados, esfumándose la victoria.

La UD Almería tiene hoy un encuentro en el que no sólo hay tres puntos en juego, tiene un impuesto sobre el valor añadido, aunque tal vez habría que cambiarle el nombre de impuesto y ponerle el premio de, si consigue los tres puntos en juego, darse una alegría. Ganar al Albacete Balompié es un premio que, más que interesante, debe alejar los fantasmas de siete jornadas seguidas sin dar un partido 'completo' que sirviera para ganar, más allá de primeras partes o de merecimiento, hecho que sólo pasó en el envite en casa frente al Real Valladolid. La victoria para los rojiblancos supone dar un pequeño paso, mientras la derrota sería otro paso en falso que permitiría dar vida al conjunto albaceteño, que aventaja a los almerienses en un punto, que hace sólo un par de jornadas era 'positivo' para los rojiblancos. Estos, con un pésimo rendimiento cara al gol, un 'divorcio' que se refleja en las siete semanas que lleva sin marcar -seis de ellas en los últimos siete partidos-, pagan del mismo modo las concesiones de las que hace gala en defensa. Es el pago a su deficitario comportamiento en las áreas

No hay más remedio

Hoy vuelve el examen para un equipo en constante evaluación que sólo recupera al central Jorge Morcillo, pero que pierde a un jugador importante en el centro del campo, donde peor tiene las cosas el técnico rojiblanco. Sin Verza ni Tino Costa, la ausencia de Mandi abre el 'debate' sobre cómo actuar en la cita de esta tarde en el Carlos Belmonte.

El equipo puede volver al 'pasado' y presentar alguna novedad. La ausencia del canario en el centro del campo puede obligar a Ramis a utilizar a Joaquín Fernández en la posición de mediocentro, ocupando Jorge Morcillo, en su vuelta a la convocatoria el centro de la defensa que deja vacante el huercalense.

Lo cierto es que el técnico tarraconense tiene un 'roto' importante en el centro del campo, con pareja inédita. El huercalense lleva toda la temporada actuando en esa posición, aunque su polivalencia quedó comprobada la pasada temporada en la que actuó como mediocentro o pivote en 25 de las 35 veces que actuó como titular.

En cualquier caso, esta UD Almería está obligada a crecer desde una desaparecida contundencia defensiva, porque, pese a que los rivales crean pocas ocasiones, las aprovechan para debilitar mentalmente a un equipo que, como dijo el jueves Ramis, no debe dar opciones al rival, que existe la obligación de acabar jugadas para evitar las contras del rival. El Albacete de Enrique Martín es un equipo que ha crecido precisamente desde la solidez defensiva. De todas formas, en el caso de la UDA, también existe la obligación de mejorar en ataque, donde el gol es una especie 'rara avis'.

En esa parcela, lo más probable es que actúe de nuevo Pablo Caballero. Que lo haría por delante de Pozo, mientras Gaspar Panadero y Fidel -sin el 'látigo' que supone la persecución que suponen los gritos en contra de la afición rojiblanca- jugarían en bandas, con el onubense a pierna cambiada.

La defensa nace en la aportación de René bajo palos, con Fran Rodríguez y Nano, en las bandas, y Jorge Morcillo y Lucien Owona, en el centro de la defensa. Todo en pos de conseguir un triunfo que esconde algo más que los tres puntos que da la competición por partido ganado. Sin olvidar que esas siete jornadas pasadas sin ganar pueden pasarle factura a Luis Miguel Ramis, pese a que el presidente rojiblanco dijo el pasado domingo, por la noche, que ni se había puesto plazo, ni peligraba el puesto del técnico, tras la derrota cosechada frente al Cádiz y después de más de hora y media de reunión con García Piñero, Pepe Bonillo y Miguel Ángel Corona.

De todas formas, la presencia del italiano Marco Motta en la convocatoria, ausente en el partido del pasado domingo frente al Cádiz, podría dar como resultado su participación en el once, en detrimento de un Fran Rodríguez que ha tenido problemas en defensa en los últimos partidos. Este puede aparecer por delante, en lugar de Fidel Chaves o de Gaspar Panadero.

Un rival distinto

Enfrente, el equipo rojiblanco se va a encontrar a un equipo que ha variado con respecto a aquel que comenzó la temporada de la mano de José Manuel Aira. El Albacete actual tiene más eficiencia, ha sumado 9 puntos en seis partidos, cinco más que con el antecesor del navarro, en los siete partidos que dirigió.

Un equipo 'pegajoso' que deja que el rival sea dueño del balón, pero no disfrute de él, sometido a la presión e intensidad de los castellano-manchegos. Estos, para la cita de esta tarde, recuperan al delantero Roman Zozulia -pichichi con sólo dos goles, lo mismo que el centrocampista César de la Hoz-. El ucraniano no jugó el pasado fin de semana en Vallecas -por cansancio acumulado, decían-. Además, también vuelve Aridane Santana, así como continuarán entre los llamados por el técnico navarro los Bela y Josán, que terminaron la semana trabajando sin dificultades, cosa que también ocurre con Hugo Eyre. Con los que no podrá contar Martín Monreal es con Pelayo, Bíttolo y Espíndola.