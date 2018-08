UD Almería Tres días para dar con la tecla Joaquín Fernández saluda a Borja Fernández en el partido de la pasada temporada, en la que el almeriense se enfundó la camiseta del equipo pucelano. / JOSÉ LUIS MATARÍN La del Valladolid es la primera oferta seria para sacar a Joaquín, la primera fue del AEK Atenas | La del equipo griego no sedujo al jugador huercalense, que decidió quedarse como rojiblanco y asumir la capitanía del equipo rojiblanco JUANJO AGUILERA ALMERÍA Miércoles, 29 agosto 2018, 00:11

La del Real Valladolid es la primera oferta seria que se presenta en la sede de la UD Almería para hacerse con los servicios de Joaquín Fernández, el ahora primer capitán del equipo unionista por el que el cuadro pucelano está dispuesto a pagar algo más de un millón de euros para reforzar su plantilla y, de paso, darle al central almeriense la posibilidad de jugar en Primera División.

Todo se desencadena ante la negativa del Real Madrid de 'conceder' permiso de cesión al maño Jesús Vallejo, que ayer apareció como un posible refuerzo para la Real Sociedad, equipo convertido de un tiempo a esta parte en el RCD Espanyol del siglo XXI por las buenas relaciones con la entidad merengue. Esa pretensión imposible para los pucelanos despierta el interés por hacerse con los servicios del jugador rojiblanco, del que los informes en el club del Pisuerga están 'calentitos', dada la presencia allí de dos extrabajadores de la UD Almería como Ángel Luis Catalina y Andrés Fernández -fueron miembros de la comisión deportiva en la temporada 2016/17-.

El acuerdo existe entre el club pucelano y el jugador y sólo está el de cerrar flecos entre ambas entidades, con un millón de euros puesto sobre la mesa y cantidades fijas en el caso de que el Real Valladolid vendiera al huercalense en un futuro. Hoy podría anunciarse el fichaje, más que nada por el tiempo de maniobra para la entidad rojiblanca, que debe buscar la incorporación de un jugador que cubra tan sensible ausencia en el equipo que dirige Fran Fernández, que tiene un 'marrón' mayúsculo a la vista porque difícilmente la comisión deportiva de la UD Almería pueda encontrar, a día de hoy, en el mercado un jugador de la valía del actual capitán rojiblanco. Este, según algunas webs especializadas, tiene un valor de mercado de un millón de euros, justo lo que parece estar dispuesto a pagar el equipo albivioleta.

Además, hay que tener en cuenta que la UD Almería no puede gastar todo lo que ingrese en fichajes. La forma de actuar no ha cambiado al respecto de cómo se hacía el año pasado. Miguel Ángel Corona, director deportivo del conjunto unionista, ya recordó en su día que «la Liga de Fútbol Profesional, cuando tienes ingreso extraordinario que no es el fijado de televisión, te marca unas normas de redistribución de ese dinero y sólo de un porcentaje de ese dinero, no del total. Incluso te obliga a destinarlo a diferentes partidas». De este modo ilustró a quienes desconocen este aspecto que «si ingresas por un traspaso, solo un porcentaje, en torno a la mitad o así, no todo va para un fichaje, sino que va a otras partidas como viajes, salarios de personal de auxilio, cuerpo técnico y demás y te van librando en sucesivos años el resto del dinero».

Llamadas

La UD Almería trabaja, según ha podido saber IDEAL, en cubrirse las espaldas ante la salida del actual capitán rojiblanco porque lo del interés por sus servicios no es de ahora. Ya, en edad juvenil, la UD Almería desestimó la venta de Joaquín Fernández al Newcastle, categoría en la que formaba parte de la selección española sub-19, en la que compartió experiencias con Antonio Marín, lateral diestro al que la UD Almería dejó ir el pasado verano.

Lo de buscar un jugador para la posición de central es algo que el cuerpo técnico de la UD Almería viene haciendo porque las referencias de Joaquín Fernández han llegado para muchos equipos, que han querido hacerse con sus servicios. Este mismo verano la entidad que preside Alfonso García desechó una propuesta de venta del jugador huercalense por un millón de euros. El equipo que intentó negociar para hacerse con los servicios del central rojiblanco fue el AEK Atenas, campeón de Grecia y participante en la previa de la Champions League. Sin embargo, la misma no convenció ni al club rojiblanco ni tampoco al propio jugador.

La de ahora sí que supone una opción atractiva. La presentada por You First Sport a la entidad rojiblanca supone para su representado la opción de jugar en Primera División con algunos conocidos, en concreto con Borja Fernández, con el que compartió 'codo con codo' en el centro del campo, o con Rubén Alcaraz, con el que jugó la pasada temporada.

Desde muy pronto

Joaquín Fernández llegaría al Valladolid -todo apunta a que será así- con un currículum en el que constan 73 partidos jugados en la categoría de plata del fútbol español, siendo considerado como uno de los dos mejores centrales de la categoría en la pasada campaña. Mediocentro reconvertido por Ramis a la opción de central, tuvo sus primeros minutos con Fernando Soriano, que confió en él para darle el timón en la primera plantilla de la UD Almería, tras haber formado parte de las bases desde edad infantil, aunque antes, como jugador de la AD Huércal, participó en el torneo de Brunete como integrante de una UD Almería que, al no tener bases, confeccionó una selección con jugadores de distintos equipos almerienses e incluso de fuera, como de Granada y Málaga.

En la 2009/10, entra de lleno en la entidad, con un equipo dirigido por David Vizcaíno, que dirigió antes a aquella selección que hizo 'estragos' y se ganó la admiración del fútbol nacional, pese a perder la final del torneo en Coruña y que, posteriormente, como ojeador del Liverpool invitó al huercalense a una estancia de diez días con el equipo de Anfield. El entonces centrocampista, que militaba en el filial rojiblanco en Segunda División B, se fue para entrenar en Melwood, donde estuvo todo ese tiempo ejercitándose con las categorías inferiores del mítico conjunto inglés.

Nombres

Uno de los posibles nombres que ha surgido en el mercado es el de Juan Berrocal, central jovencísimo de 19 años -Jerez de la Frontera, 5-2-1999-, que pertenece al Sevilla y que la pasada temporada jugó en el filial hispalense en Segunda División A, con el que fue titular en 29 partidos, disputando, al final de la campaña, 2.453 minutos. Esta temporada ya debutó con el equipo que dirige Luciano Martín en Segunda División B.

La opción de Igor Engonga no parece factible, de momento, porque pese a que este es conocido de Fran Fernández, supera los 23 años de edad y el hecho de subirlo al primer equipo debilitaría al Almería B, donde, sí es cierto, el primer partido de la temporada, que acabó con victoria frente al Marbella, deparó la imagen de un jugador -el citado Engonga- que tuvo una actuación muy destacada, tanto en defensa como en acciones a balón parado.