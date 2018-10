Toma de posesión Otro saltito. Como René, la UD Almería pretende dar otro salto en la clasificación ganando en Albacete. / J.J.A. La UD Almería, que sigue dando muestras de su crecimiento, quiere implantar su fútbol para adueñarse del Carlos Belmonte y derrotar al Albacete de Ramis, que lleva dos derrotas seguidas JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 21 octubre 2018, 01:08

Lo de la posesión, al fin y al cabo, es una 'milonga' si no tienes los jugadores oportunos para obtener el rendimiento que se persigue con esa declaración de intenciones. La UD Almería ha demostrado en más de una ocasión que lo de tener el balón no sirve de mucho -lleva seis victorias entre Liga y Copa del Rey conseguidas casi todas sin ser dueño del balón-. Pero es verdad que una cosa es 'comprar' el esférico y otra ser el que manda en él. Es como cuando niños, que el dueño del balón no era ni siquiera malo para jugar, pero la 'escritura de propiedad' le hacía estar siempre sobre el campo, bajo la amenaza de «o juego o me llevo el balón». El Almería, sin embargo, es el niño bueno. Al menos es la sensación que surge cuando se le ve jugar, incluso en alguna de las derrotas cosechadas hasta ahora en el campeonato liguero -el único de los dos torneos que disputa en los que ha perdido-. Es el niño al que todos quieren elegir.

Hoy, el Albacete es el propietario del Carlos Belmonte, donde se juega el partido, pero el conjunto rojiblanco, lejos de disputarle esa 'propiedad', a lo que quiere llegar es a implantar su estilo de juego para la conquista más preciada, la de los tres puntos. Y sucede que esa conquista conlleva adueñarse de otros dominios, por mucho que esta sea la décima jornada y aún queden 32 entregas más al campeonato. Pero si que sería como hacer tangible las virtudes que ha dejado entrever el equipo rojiblanco, cada vez más sólido en su propuesta, cada vez menos fácil de superar.

Dificultades

Lo que sucede es que tan difícil es superar a la UD Almería como complicado es hacerle 'tragar ruedas de molino' a este Albacete Balompié, en el que Luis Miguel Ramis ha caído de pie para cambiar las malas sensaciones de la pasada temporada, en la que un punto le dio pasaporte para seguir 'sufriendo' en la categoría de plata del fútbol español. Posiblemente, menos que en sus dos últimas temporadas en Segunda División, porque su anterior aventura, dos años antes de la pasada, se fue a la categoría de bronce, tan negra como el propio metal.

Saveljich no se recupera y se queda en casa con Adri, Aguza y Sekou; entran José Corpas, Caballero e Iván Martos

La salvación del año pasado llegó gracias a algunos hombres a los que habrá que 'atarles corto' en la cita de hoy. También es cierto que el Almería ha demostrado, por activa y por pasiva, capacidad para hacer bien las cosas. Puede que, como el propio técnico rojiblanco ha dicho en más de una ocasión, la plantilla tiene cosas que mejorar, sobre todo ofensivamente. De hecho, lo de ganar lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos solo lo ha conseguido en Los Pajaritos de Soria. Esa obra culmen de esta temporada a domicilio, aunque tal vez no llegue ni al Almería de cualquiera de los dos partidos ante el Reus o del duelo ante Las Palmas, es referencia para hoy. Sí que es verdad que el equipo de esta tarde se parecerá más al de los partidos de Liga que al del torneo del KO, pero también el envite del pasado jueves dejó 'avisos' de jugadores con los que se puede contar si fuese preciso. El que más, al margen de José Corpas -un titular ante el Reus para administrar minutos-, un Chema Núñez que da mucho y con sentido cada vez que aparece. Es el ser 'diferente', el 'obrador' de un fútbol distinto, siempre hecho en donde su propuesta hace más daño. Y no necesitó que el Reus estuviera cansado para plasmarlo, sino que lo hizo desde el principio.

Posiblemente en la cita de hoy no esté de salida en un equipo que tendrá una parcela defensiva diferente de la que jugó en Copa del Rey y puede que muy parecido al que jugó de inicio la segunda parte del duelo frente a la UD Las Palmas. Con 'San René' bajo palos, las bandas apuntan a ser las que ocupen José Romera y Andoni López, con Juan Ibiza y Lucien Owona, como centrales, toda vez que Saveljich se quedó fuera de la lista finalmente, para no forzar y que sea peor el remedio que la enfermedad.

Dudas

De ahí en adelante surgen las dudas solo en una de las bandas. Está claro que la zona del centro del campo tiene seguros al 'pulmón' Yan Eteki y a César de la Hoz, con Juan Carlos Real y Luis Rioja, el primero de enganche y el sevillano en una de las bandas. Será la izquierda si Fran Fernández opta por situar de nuevo como titular a José Corpas, tras el 'descanso' obligado por la expulsión en Córdoba, o la derecha si la apuesta del técnico zapillero apunta a darle continuidad a Juanjo Narváez, que dio muestras de estar llegando a su momento, tras llegar a la UDA sin hacer pretemporada, con Álvaro Giménez en la punta de ataque.

No hay motivos para cambios. El equipo rojiblanco ha sido sólido en defensa como lo demuestra el hecho de que solo Osasuna ha conseguido ganar con solvencia. Lo demás es un ejemplo del buen trabajo realizado por un equipo que en Liga solo ha encajado dos goles en los últimos cinco partidos y no reportaron 'quebraderos' de cabeza a la conclusión de los 90 minutos, además de que ha permitido pocas llegadas. En ataque, los 9 goles a favor también es un dato interesante.

Una victoria en casa

Enfrente estará un Albacete que no ha conseguido ganar en casa nada más que el partido disputado frente al Córdoba (3-0), en la primera cita del mes de septiembre, con dos empates después frente al Cádiz (1-1) y Real Zaragoza (2-2). Además, sus dos últimas salidas, que coinciden con sus dos últimos partidos, fueron con derrota ante Real Oviedo y Málaga, donde consiguió adelantarse en el marcador, pero los de López Muñiz consiguieron remontar después. Sin embargo, anteriormente, logró ganar en el Iberostar Estadi al RCD Mallorca, un resultado a tener en cuenta.

Ramis se encontrará para hoy con las bajas de Gorosito y Acuña, pero recupera a Jon Erice y Néstor Susaeta, que habían trabajado de forma parcial para preparar la cita ante un Almería Ramis que «es un equipo diferente al que tuvimos nosotros», expuso el viernes el técnico tarraconense. «Quizá solo dos jugadores repitan de nuestra etapa, han cambiado bastante. Su inercia es positiva, pero sabemos lo que ocurre las inercias que duran 90 minutos. Es un rival que trabaja bien, lo acompañan de gran confianza. Nosotros también estamos bien y nos sentimos fuertes», recordó, a la par que habló de su paso por la UDA. «Todo lo que recuerdo es positivo, mi racha allí no fue positiva y ya sabemos cómo funciona el fútbol. Me siento muy orgulloso de mi estancia allí, estuve muy cómodo con la afición y los jugadores. Trataremos de dar el máximo el domingo», dijo.