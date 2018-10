UD Almería La toma de Granada Dos cabalgan juntos. Luis Rioja celebra un gol, en compañía de Chema Núñez; dos jugadores de mucha importancia. / J. J. A. Un Almería enrachado pretende batir por primera vez un Nuevo Los Cármenes inexpugnable JUANJO AGUILERA ALMERÍA Sábado, 27 octubre 2018, 00:40

Los grandes logros no se consiguen haciendo cosas pequeñas. Las gestas se consiguen con grandes actos heroicos. Lo de hoy no es una guerra, solo es un partido de fútbol, ni más, ni menos, pero ganarlo, muchas veces, proyecta algo más que la consecución de los tres puntos que hay en juego. En una situación como la que actualmente vive la UD Almería reafirma un trabajo que va más allá de los partidos porque se 'programa' día a día. De todas forma, lo que hay se juega en el Nuevo Los Cármenes es una 'vieja aspiración' para los cinco equipos que lo han visitado esta temporada en la competición liguera. La UD Almería es el sexto desplazamiento que realiza esta temporada y el Granada es el sexto partido que disputa en casa donde solo el Lugo, en la primera cita del equipo nazarí en su estadio, salió indemne, pero no 'completo' porque no perdió, pero tampoco pudo ganar.

De todas formas, no es nada anormal ni que el Granada gane en casa, si lo hace, ni que el Almería no lo haga fuera, si ocurriera. Al margen de que es difícil ganar fuera, la pasada temporada, después de las diez primeras jornadas de Liga, el equipo rojiblanco, entonces dirigido por Luis Miguel Ramis, había sumado dos puntos menos, pero porque sus frutos en casa eran deficitarios en ese entorno con respecto a lo conseguido ahora. Fuera las conquistas eran las mismas que ha estas alturas. Sin embargo, las sensaciones ahora son otras. Esta UD Almería es diferente, compite bastante más que el del año pasado y eso es motivo para pensar que la racha de los indálicos -una derrota en ocho partidos, entre Liga y Copa del Rey- puede continuar y romperse la del cuadro nazarí en casa -13 puntos sumados de los 15 puntos disputados en el Nuevo Los Cármenes-.

Simulación

Bien es cierto que hay otras cosas que simulan lo del pasado año, más allá de que, en aquella ocasión, los rojiblancos, que llegaron en 'buena racha' -después de caer en Albacete ganaron a Real Zaragoza y Tenerife, en casa, y empataron en Barcelona-, lo hicieron con impedimentos. Hasta siete jugadores se ausentaron por lesión y de los incluidos Pervis Estupiñán llegó el último día, aunque no estaba llamado a entrar en la convocatoria. Además, se presentó a la cita con cinco jugadores del filial -el citado Pervis y Gaspar, aunque desde el primer día con el primer equipo- ante la imposibilidad de completar la lista con jugadores de la primera plantilla.

Entonces, el Almería perdió en un partido de 'montaña rusa' en la que el Granada se adelantó por dos veces, pero el Almería empató antes del último minuto. Cuando todo apuntaba a unas tablas, una mala acción defensiva permitió el 3-2 y una derrota que, aunque entraba en los cálculos, fue un tanto dañina. Lo mismo es día para que el fútbol le pague esa deuda, aunque no es el mejor día por los problemas con los que el equipo acude a la cita.

La semana ha ido dejando secuelas, lo mismo que 'atisbos' de recuperación. Como se sabe, Juan Ibiza y Sergio Aguza no estarán disponibles y Fran Fernández deberá hacer 'cambalaches' para confeccionar la línea más importante en estos momentos, la defensa, pero no es nuevo lo de tener que hacer 'magia' porque, desde el duelo en Córdoba, el técnico zapillense ha debido esperar a última hora para ver qué pareja de centrales usaba. En el Nuevo Arcángel, por la lesión de Juan Ibiza antes del descanso, recuperado para jugar en casa frente a Las Palmas y ante los insulares para sustituir a Esteban Saveljich, lesionado en la primera parte, como el pitiuso en el Nuevo Arcángel. En Albacete, el central argentino no pudo jugar y la pareja de centrales fue la formada por Juan Ibiza y Lucien Owona. Ahora, otro cambio para ser la séptima 'pareja' utilizada en Liga, tras los seis partidos de Saveljich-Juan Ibiza y un partido jugando con Joaquín Fernández-Lucien Owona, Joaquín Fernández-Ángel Trujillo, Juan Ibiza-Ángel Trujillo, Esteban Saveljich-Ángel Trujillo y Juan Ibiza-Lucien Owona.

La única duda

Ahí estriba la única duda. El jueves, Fran Fernández sacó las 'garras' para defender a Ángel Trujillo, por lo que el madrileño podría tener opciones, pero habrá que esperar, ya que los rojiblancos viajan hoy mismo hacia Granada. De ahí en adelante, lo mismo que en otros puestos de retaguardia habrá continuidad. René Román seguirá bajo palos, mientras que los costados serán para José Romera y Andoni López.

En el centro del campo parece que hay piezas fijas con Yan Eteki, al borde de la suspensión, y César de la Hoz. El primero como una pieza clave en la recuperación, el otro como encargado de que el equilibrio que propone el primero se traduzca en desequilibrio para el rival.

Parece probado que de ahí en adelante aparecerán José Corpas y Luis Rioja por los costados, con Juan Carlos Real, en la función de enganche, y Álvaro Giménez, máximo goleador rojiblanco con tres dianas, como hombre en punta.

Un Granada fuerte

Enfrente estará un Granada diferente al de la pasada temporada, más metido en el papel de Segunda División, a la que se ha adaptado a la perfección con un fútbol intenso que provoca quebraderos de cabeza a sus rivales. Obligado a ganar, tras el tropiezo de la pasada semana en Alcorcón, será aún más complicado hacerle daño. Eso sí, acude a la cita con las bajas de Adri Castellano, Fran Rico y Víctor Díaz, una baja sensible esta y que estará ausente porque fue expulsado en el partido de la pasada jornada frente a la AD Alcorcón y tendrá que cumplir, por tanto, un partido de sanción.

Ante esa sanción, el cordobés Quini ocupará su sitio en un once inicial que será casi similar al de pasadas jornadas, con la única duda de si el entrenador del conjunto nazarí elige a Alejandro Pozo, autor del gol del triunfo en su última comparecencia en el Nuevo Los Cármenes, frente al RCD Mallorca, o si será Fede Vico el que complete el ataque.