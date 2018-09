UD Almería Tócala otra vez, Fran Con el balón. Fran Fernández atiende a la conversación entre Sergio Aguza y Juan Carlos Real. / J. J. A. La UDA pone a prueba su capacidad de reacción ante el Zaragoza, primera víctima del técnico la pasada campaña JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 16 septiembre 2018, 01:36

El Real Zaragoza es al Fran Fernández de la temporada 2017/18 el Lugo de una temporada antes. Con el cuadro aragonés, al que los rojiblancos llegaban tras ocho jornadas seguidas sin ganar y con seis derrotas, al técnico zapillense se le encargó la afrenta de reflotar, momentáneamente, a un equipo hundido de un pésimo comienzo de temporada a las órdenes de Luis Miguel Ramis. Su destitución sirvió para un cambio de aires que coincidió con la presencia del entonces técnico del filial en el banquillo rojiblanco. Una sinfonía a la que los rojiblancos le pusieron 'epílogo' con el golazo de uno de los pocos jugadores que mereció salvarse de la quema con Ramis, primero, con Lucas Alcaraz, después, y con Fran Fernández, de últimas.

El Almería le 'encasquetó' tres goles a un equipo maño que distó mucho de ser el de ahora. Aquel, sin capacidad de competir -llevaba dos semanas sin hacerlo-, aunque llegara tras ganar al Rayo, pero con tres empates y una derrota en los cuatro anteriores. De la UDA no se diga porque la racha comentada anticipaba problemas al jugar ante un equipo que acabó jugando el playoff como tercero. Pero aquella noche, en la que Lucas Alcaraz vio al que iba a ser su equipo -de hecho ya lo era-, el Almería le dio un baño a base de tener el balón y tocarlo. Como se precisa esta tarde.

Mala pinta en Liga, pero...

El Almería llega a la cita de esta tarde con una pinta mala como consecuencia de los resultados en la Liga, donde desafortunadamente se vive de puntos y no de sensaciones, aunque estas aventuran que más pronto que tarde la victoria debe caer del lado de los rojiblancos. De todas formas, aunque Liga y Copa sean dos competiciones que estén separadas, los estados anímicos no deben disociarse. Estos siempre han sido buenos dentro del vestuario, conscientes, quienes lo forman, de la capacidad para competir y de acercarse a la victoria si las cosas se hacen sin cometer errores. Si se cometen ni el Almería ni ningún equipo es capaz de conseguir la meta.

Esta UD Almería siempre ha estado al borde del triunfo en el campeonato liguero por algo con lo que es preciso contar, el convencimiento y la capacidad para luchar. Salvo en Cádiz, el equipo ha peleado con todos de tú a tú. Sin embargo, como el viernes dijo Fran Fernández cuando se le cuestionó por esa 'incapacidad' para mantener el balón, el equipo ha adolecido de continuidad en la propuesta, ya sea la de tener el balón o la de hacer un fútbol directo.

El partido de Copa genera ilusión en los rojiblancos, que buscan el primer triunfo en Liga

Hoy, sea cual sea la utilizada, requiere de la excelencia porque este Zaragoza se maneja bien en los dos campos de batalla. Aunque sea pronto para poner 'etiquetas' o darle a 'me gusta' a su fútbol, lo cierto es que el cuadro de Imanol Idiakez tiene una pinta de capacidad para estar arriba, pero también con algunos 'defectillos' que le permitieron, por ejemplo, al Reus empatarle en La Romareda y abrirle los ojos a quienes se han cruzado en el camino, aunque no hayan conseguido sacar tajada.

El Almería tiene que hacerse fuerte en casa, donde las 'inclemencias' han jugado en contra. Ante el Tenerife por una expulsión tan justa en cuanto a las tarjetas mostradas como las que algún que otro jugador del equipo tinerfeño debió ver y no vio. Esa salida del campo del cántabro de una forma tan inesperada vició al equipo el resto de la segunda parte, jugada en inferioridad casi en su totalidad. Ante el Málaga, el penalti que no se pitó tuvo la misma pinta o más que el sancionado en El Sadar. De todas formas, siempre se ha dicho que un hombre se puede equivocar muchas veces, pero no fracasa hasta que empieza a culpar a otros de sus errores.

El fútbol y las áreas

El fútbol es la solución, por más que el Real Zaragoza sea un equipo más pudiente, también futbolísticamente hablando, que la UD Almería, pero del mismo modo se asegura que para dar en el clavo tienes que haber golpeado mil veces la herradura. El Almería la ha golpeado cuatro y en algunos se golpeó el pulgar. En Málaga empezó a hundir el clavo y lo mismo es el día porque ganar supondrá una inyección de moral más importante, si cabe, que la conseguida en Málaga, por más que fuese ante el líder.

A la cita, el Almería llega con todos los que se aventuraban estarían sanos. Los lesionados de larga duración, entre los que podría incluirse el de Nano, no tienen más piezas que las que había antes del primer partido de Liga. Recuperado Lucien Owona, Fran Fernández tiene dónde elegir y, después del duelo del martes, el bendito dilema porque hasta Iván Martos, el lateral zurdo utilizado frente al Málaga, dio la sensación de ser de la primera plantilla. Pero es que ¿a quién elegir para hoy? Eteki se ganó la continuidad y podría aparecer de salida a tenor de que los minutos se reparten.

El rojiblanco no resolverá las dudas hasta hoy porque aplica la norma de tener a todos enchufados, con la celebración de un entrenamiento de activación que lleva a la plantilla al Juegos Mediterráneos para encarar las horas previas. Ayer trabajó a puerta cerrada y hay pocas cosas claras.

Donde hay más dudas puede ser por el centro de la zaga, por donde Trujillo ha sido titular en los cuatro últimos partidos, incluido el del martes en La Rosaleda y solo se perdió el choque inaugural en Carranza. Se antoja que los partidos de Juan Ibiza ante el Málaga y el descanso de Saveljich, en Copa, le colocan con opciones de estar inicialmente en el once, con Romera y Andoni López, en las bandas.

De ahí hacia delante, Eteki mostró cualidades para jugar, lo mismo que también lo hicieron en Liga Arzura o Aguza, titulares en los dos últimos partidos ligueros. Sin olvidar a jugadores como De la Hoz, Corpas, destacado en El Sadar, o Chema Núñez, que propuso en Pamplona el 'rato' que jugó e hizo lo mismo en Málaga y puede estar por detrás de Álvaro Giménez, autor del gol ante Osasuna.

Complejo

La 'variedad' puede ser una forma de la que sacar renta ante un rival que no ha cambiado al respecto del mejor Real Zaragoza de la pasada temporada, por más que sí que haya 'soldados' nuevos como Álvaro Vázquez o Marc Gual, sin olvidarse del nigeriano Igbekeme, pero los 'viejos' como Javi Ros o Pombo marcan diferencias.

Idiakez ha decidido elaborar una citación con dieciocho futbolistas, que se desplazan este sábado hasta Almería y se entrenarán por la tarde en el campo de fútbol de La Vega de Acá, en la localidad almeriense, en su última prueba antes del partido.

Mientras, un Real Zaragoza en alza, tras la goleada ante el Real Oviedo, intentará sumar una segunda victoria consecutiva fuera de casa. El conjunto aragonés llegará pleno de moral y confía en poder repetir victoria frente para continuar instalado en la parte alta de la tabla clasificatoria.

Calcar ese partido en Almería es el objetivo de un Zaragoza que quiere seguir en la zona de prestigio y no ceder puntos en el inicio de la temporada como ocurrió el pasado curso. El gran partido realizado hace pensar que el preparador de los maños mantendrá al once inicial del Tartiere en busca de sumar otra victoria.

El cansancio la Copa no debe ser un factor que merme el rendimiento de los 'blanquillos' porque Idiakez hizo una amplia rotación y solo Javi Ros, Igbekeme y Pombo jugaron de inicio. Sin embargo, sí que ve un conflicto de intereses en el aspecto psicológico por la situación de su rival, en el fondo de la tabla y con solo un punto en cuatro partidos. En la previa advirtió de que atisba un partido trampa y que el exceso de confianza tras venir de un 0-4 en Oviedo puede ser peligroso.

El conjunto zaragozano seguirá contando para este enfrentamiento con las bajas por lesión de los centrocampistas Raúl Guti y Eguaras y del delantero Toquero.