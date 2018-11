UD Almería Toc, toc Tocar a la puerta. El Almería quiere ganar para sumar los 20 puntos ya, pero lo mismo le vale para meterse en playoff. / J. J. A. La UD Almería llama a las puertas de las plazas de playoff de ascenso en un campo '5 estrellas' como el Wanda Metropolitano y ante un Rayo Mahadajonda que se defiende bien en su casa JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 11 noviembre 2018, 00:46

Suena a onomatopeya, pero no lo es. El Wanda Mediterráneo alberga hoy un partido en el que la UD Almería quiere, sin ser ese el objetivo, 'tocar a las puertas del cielo', pero también quiere otra cosa que sí es una meta. No dudó en señalarlo el viernes Fran Fernández cuando habló de retos. «Tenemos como reto esta semana, de una vez, intentar conseguir tres puntos fuera de casa y sobre todo, lo más importante, hacer un partido completo, de inicio a final», dijo el zapillense. Y no hacerlo sí que puede considerarse un padecimiento.

La película 'Toc, Toc', una adaptación de la obra teatral francesa del mismo título interpretada entre otros por Rossy de Palma y Paco León, habla de historias de 'personas con síndrome de Tourette, síndrome de Diógenes y obsesión por el cálculo matemático, trastorno compulsivo de verificación, obsesiones con las líneas, obsesión con las bacterias... En la consulta de un prestigioso psicólogo coincide un variopinto grupo de pacientes con algo en común: todos sufren un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC)'. El Almería busca en la 'consulta' del Wanda acabar con otro 'TOC', el de no ganar fuera. Si lo consigue sonará la onomatopeya de tocar a las puertas del ascenso. Solo está a tres puntos y algunos goles. Lo que pasa es que no hay más obsesión que llegar a los 20 puntos, que esos sí que están a solo una victoria de distancia.

Un lugar idóneo

El escenario es idílico, puede que el más grande de la categoría -allí juega el Atlético, en junio se jugará la final de la Champions y circunstancialmente es la casa del Rayo Majadahonda hasta que se arregle su habitual escenario en el Cerro del Espino-. El de hoy es el lugar perfecto para que los elogios de estos últimos días no se desmoronen con una derrota, pasen de ser considerados provocadores de la debilidad a ser considerados un paso al frente de un equipo que ha dado motivos para creer en su trabajo y, como consecuencia de ello, en su rendimiento. Ya no hay casualidades. Han pasado 15 partidos -12 de Liga y 3 de Copa-, algunos para 'enmarcar', otros para no tanto. Esos, precisamente, son lo que hoy persigue simular el cuadro rojiblanco. Y, aunque el técnico avise de que «el resultado puede ser diferente», se está más cerca de ganar si, como él pretende, el equipo consigue «hacer un partido bastante completo».

Un rival complicado

No será fácil. Es complicado ganar fuera. En 132 partidos de Liga, solo se han dado 24 victorias de los que actuaban como visitantes. Es verdad que el Rayo Majadahonda nos es uno de los ocho equipos que aún está invicto en casa en el campeonato liguero, pero todos sus encuentros ofrecen la imagen de un equipo que los lucha -como la UDA-. Se estrenó con derrota frente al Mallorca, pero en los cinco partidos restantes ha sacado 10 de los 15 puntos y ante equipos como Lugo, Sporting u Oviedo, a los que ganó, o Atlético Osasuna, con el que empató, aunque puede que recogiendo menos fruto del merecido.

El Almería fuera no ha sumado nada más que cuatro puntos. Pudo sumar más. Por ejemplo, en Granada sobraron cinco minutos, los mismos que puede que faltaran en el Carlos Belmonte de Albacete, pero falta el partido completo, como dijo Fran Fernández el viernes. La defensa, por ejemplo, de Granada, sin el descuido que costó el gol de la derrota, o el trabajo ofensivo de Soria o un mismo rendimiento al desarrollado en la mayoría de partidos de casa donde, pese al inconformismo del estratega rojiblanco, el equipo ha dado muestras de una solidez casi sublime, capaz de sufrir, pero también de hacer sufrir al rival. Reus, sobre todo, Las Palmas o Sporting de Gijón no han estado a gusto en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, al menos en Liga. Y en Copa que no se diga del Villarreal, que se fue sin poder dejar sentenciada la eliminatoria copera, cuando lo tuvo todo a favor -hasta el resultado-.

Las dudas del once

A esa capacidad para no irse de los partidos le falta el triunfo fuera para poner a los rojiblancos o, más bien, para que no caigan de las quinielas para ganarse a domicilio el prestigio que tienen en casa. En el Wanda Metropolitano, el cuadro rojiblanco quizás apueste por dar continuidad al equipo de la pasada semana, aunque eso significaría mantener en el centro del campo a Joaquín Arzura, que se ganó la continuidad en el duelo ante el Sporting de Gijón, dejando fuera a Yan Eteki, que vuelve. El camerunés ha dado muestras de su primordial aportación al equipo rojiblanco desde que consiguió la titularidad en La Rosaleda, en la primera cita de la temporada en Copa del Rey. Solo se cayó la pasada semana como consecuencia de ver la quinta amarilla en el partido disputado en el Nuevo Los Cármenes.

El camerunés, que puede que no esté el próximo lunes para jugar ante el Dépor por encontrarse en una concentración con la selección sub-23, sería una pieza importante para la cita de hoy ante el cuadro de Antonio Iriondo y puede que con solo ese cambio. Con René Román bajo palos, la defensa está más que clara con José Romera y Andoni López, en los laterales, y Lucien Owona y Esteban Saveljich, por el centro. Aguantando, en el centro del campo, entre Eteki y Arzura está la cosa, para que sea César de la Hoz el que aporte la 'claridad' del equilibrio.

Por delante, solo Juan Carlos Real y Álvaro Giménez parecen tener el sitio seguro. La bandas tienen propietarios, pero con más aspirantes a jugar que puestos, como es lógico. José Corpas y Luis Rioja parecen tener ventaja -titulares ante el Sportging-. A Narváez, que jugó la última media hora del partido de la pasada semana ante el Sporting, le podría dar minutos, si bien no tuvo su día, por lo que no sería descartable que sea la pareja exmarbellí la que ocupe las bandas.

Con todos

Antonio Iriondo dirige al Rayo Majadahonda con muchos recursos, variantes difíciles de controlar. Sin Carlitos, Verdés y Verza, por lesión, el técnico majariego concentra hasta una hora del partido -momento en el que está obligado a facilitar la lista de 18 jugadores- a todo lo que tiene para que no haya 'dudas'. Ayer, trabajaron en Las Rozas en la última sesión de la semana. El míster dirigió la sesión con todos los jugadores disponibles a los tres citados, que no podrán estar presentes en el partido a disputar esta tarde.